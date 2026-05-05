Cuidar no es solo tarea del sistema de salud: es una responsabilidad de toda la comunidad

Hay una escena que no suele aparecer en los informes ni en las estadísticas, pero que define el estado real del cuidado: el momento en que una persona vuelve a su casa después de una internación.

Llega el alta médica. Parece que todo está resuelto, pero el cuidado recién empieza. Es en ese punto donde se hace visible una de las principales fallas estructurales del sistema: el cuidado sigue estando pensado como una respuesta sanitaria, cuando en realidad es, sobre todo, un proceso social.

La evidencia es clara. Los sistemas de salud pueden atender pero no siempre pueden acompañar. Y en ese “entre” -entre la consulta y la vida cotidiana- se juega buena parte de la calidad de vida de las personas, especialmente en situaciones de enfermedad crónica, fragilidad, final de vida o duelo.

La pregunta entonces no es nueva, pero sigue siendo incómoda: ¿quién cuida cuando el sistema no alcanza?

El enfoque de comunidades compasivas propone una respuesta concreta y, al mismo tiempo, desafiante: el cuidado es una responsabilidad compartida. No se trata de reemplazar al sistema de salud sino de ampliarlo, reconociendo que el bienestar depende también de la red que rodea a cada persona. Hablar de red no es una metáfora, es hablar de vínculos organizados. De vecinos, instituciones, organizaciones sociales, equipos de salud, gobiernos locales y voluntarios que no actúan de manera aislada, sino articulada.

La compasión no es un gesto aislado. Puede organizarse, enseñarse y evaluarse. El documento “Beneficios esenciales de las comunidades compasivas” aporta un marco clave en este sentido. A partir de un consenso internacional, identifica tres dimensiones fundamentales para que este modelo funcione: generar conciencia, organizar el acceso a los recursos y formar a la comunidad.

Cuando estas dimensiones se desarrollan de manera equilibrada, el impacto es tangible: menos soledad, mayor acompañamiento, mejor acceso a recursos y una atención más humana.

Pero hay un punto central que el propio enfoque deja en evidencia: esto no sucede solo.

-Las redes no aparecen espontáneamente.

-No dependen únicamente de la buena voluntad.

-Requieren diseño, articulación y sostenibilidad.

En otras palabras, requieren gestión.

En contextos donde los recursos existen pero están fragmentados, donde las respuestas llegan pero descoordinadas, la diferencia no la hace quién tiene más, sino quién logra conectar mejor. Ahí es donde la gestión de redes territoriales se vuelve estratégica.

Formarse en este campo implica asumir que el cuidado no es solo una práctica asistencial, sino también una práctica organizativa. Implica pasar de la reacción a la planificación, de la intención a la estructura. Porque el desafío no es menor. No se trata solo de cuidar más. Se trata de cuidar mejor. Y cuidar mejor hoy, implica dejar de hacerlo en soledad. Las comunidades compasivas ayudan a transformar el cuidado en un compromiso social concreto.

Miembro Comisión Directiva de Asociación Civil Pallium Latinoamérica y Coordinadora de la Red de Investigación Pallium (Red-InPal)