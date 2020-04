De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020

Coronavirus

La hora

"Muchachos, les tocó la hora de ganar menos", fue la frase elegida por el Presidente para dirigirse a los empresarios. La reflexión, que es cierta y bastante obvia, me abre un signo de interrogación: ¿cuándo les va a llegar la hora a los funcionarios políticos de ganar menos? Es muy fácil ser generoso con la plata ajena, pero la solidaridad no aparece cuando se trata de la propia. Más vale tarde que nunca, el bloque de Juntos por el Cambio solicitó el lunes reducir en un 30% los sueldos de los tres poderes, iniciativa a la que seguramente se sumarán otros, presionados por la espontánea protesta ciudadana explicitada a través de videos en redes sociales y en el sonoro cacerolazo de ese día a la noche. Sergio Massa ya planea algo similar.

Parece necesario, pero no es suficiente. El gesto refleja más una necesidad política que un sentimiento genuino de sumarse al esfuerzo. Como expresó el senador Carlos Caserio hace algún tiempo: "La clase política no hace esfuerzo, sino que dicta normas". Por si no les quedó claro: el esfuerzo lo hacen los otros...

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Uso de barbijos

Algunos países, entre los que se encuentra Corea del Sur, han logrado reducir el número de contagios y, por lo tanto, la mortalidad de la pandemia a través de medidas simples. Una de ellas, además de la cuarentena y otras medidas higiénicas que se están adaptando en el país, como el lavado de manos, es el uso de barbijo.

Kim Woo-Joo, profesor de enfermedades infecciosas del hospital universitario Guro, de Seúl, sostiene que el uso correcto de barbijo es fundamental para el control del Covid-19. Visto que la transmisión interpersonal de la enfermedad se produce a través de las minúsculas gotas de saliva que el portador del virus elimina involuntariamente durante la conversación, el estornudo o la tos, aun en el período ya contagioso de incubación de la enfermedad y siendo que esa incubación puede ser de varios días antes de la aparición de los síntomas, todos deberíamos usar barbijo. El uso correcto del barbijo es una posibilidad económicamente accesible, de fácil realización y al alcance de todos, que puede colaborar en el control de esta enfermedad; no utilizarlo es desaprovechar una experiencia sencilla pero efectiva ya adoptada por otros países.

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Alquileres

A raíz de la emergencia sanitaria, el Presidente dispuso por DNU el congelamiento de alquileres por seis meses y la prohibición de medidas judiciales en caso de falta de pago, inmiscuyéndose en el mercado privado, injustamente. No obstante, el Estado, impertérrito, se mantiene como era entonces: no propone bajas de impuestos ni de las dietas de los legisladores, como en forma ejemplar se dispuso en Mendoza. Muchos jubilados que no son ni chetos ni explotadores cuentan con la renta de alguna propiedad para remediar los magros ingresos jubilatorios, afrontar los abultados impuestos y una economía en inflación permanente para mantener el clientelismo prebendario y un Estado elefantiásico.

Que la caridad empiece por el Estado.

Clara Blanco Pinto

DNI 5.155.426

El día después

La cuarentena termina con la Semana Santa. No es el caso de que al día siguiente salgamos en tropel a la calle, como si fuese un día normal. Las restricciones deben liberarse en el tiempo, considerando regiones grupos, actividades y demás circunstanciases que irá presentando la pandemia. A las autoridades corresponde ya programar la salida de la cuarentena, para saber a qué atenernos.

Nils Lamm

DNI 10.010.055

Llegada del frío

Además de lo que se pueda y deba hacer para colaborar con la lucha contra el coronavirus, tenemos que ocuparnos de otras situaciones graves . Sería oportuno aprovechar este tiempo de aislamiento en nuestras casas para seleccionar y preparar ropa de abrigo para donar a quienes lo necesitarán durante el próximo invierno. Por ejemplo, a través de Cáritas. Si iniciamos la distribución de la ropa no bien se nos autorice a circular libremente, será mayor el tiempo para que la organización logística sea eficiente. Y de paso para que el frío no sorprenda a ningún funcionario por llegar "antes de lo que pensábamos". Empecemos ya.

Martín J. Ibarzábal

DNI 12.639.432

Insensatez

Siempre que llovió paró, y cuando pare, el mundo, nuestro mundo, y nosotros mismos seremos otros. La pandemia hizo visible lo que algunos decían, otros advertían con vehemencia y todos se negaban a creer. El planeta no puede crecer a tasas chinas o habrá que bancarse las consecuencias. Hoy estas consecuencias amenazan nuestros bienes más preciados: nuestra forma de vida, nuestra salud y hasta nuestra vida. Alexander von Humboldt (1769-1859) describió a la Tierra como un gran organismo vivo, una red viviente. La misma naturaleza manifestada en diferentes formas y variantes a lo largo del globo. El hombre es solo un elemento más, un protagonista exigente, caprichoso y voraz que es el que hoy se siente vulnerable. Un animal que se creyó fuera de las leyes naturales, inventó fronteras físicas, creó redes virtuales y se perdió en el camino. Para entender la razón de esta crisis, cobran sentido las palabras de Hubert Reeves: "El hombre es la especie más insensata: venera a un Dios invisible y masacra una naturaleza visible, sin saber que esa naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera".

Ángeles Minola

DNI 23.967.707

Incoherencia

Comparto los conceptos vertidos por el doctor Alberto Solanet en su carta publicada el 28 de marzo. Cuando el Gobierno, con motivo de la pandemia, puso como prioridad la vida de los argentinos antes que la economía, procedió con absoluta corrección. Cuando al mismo tiempo apoya una ley para legalizar el aborto, se manifiesta incoherente, no aclarando en qué escala de valores pone en este caso la vida de los inocentes por nacer dándole a la madre el derecho a disponer de ella.

Diógenes Hugo de la Colina

hdelacolina@delacolinaestudio.com.ar

En la Red

Facebook

El Presidente pidió solidaridad con los cubanos y venezolanos "abandonados" por un bloqueo

"Acá en la Argentina hay muchos abandonados a su suerte y nadie hace nada" - Vilma Seitour

"Tienen, cada uno, dictadores a los cuales no les importa la gente..." - Gladys Mercado

