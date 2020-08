Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 20:55

Por Victoria Morales Gorleri y Mercedes Joury

Múltiples son los factores que llevan a nuestros pibes a dejar la escuela. Como representantes políticos y como sociedad debemos atacar con convicción cada uno de ellos. El embarazo adolescente es siempre, en todos los casos, una bisagra que atraviesan los adolescentes y sus familias. Debemos acompañarlos con toda la batería de herramientas disponibles y crear nuevas para que las madres y padres no vean truncados o inconclusos sus proyectos de vida. La dificultad para reinsertarse y sostenerse en el sistema escolar tiene además un efecto negativo en la formación del capital humano y en la superación de la pobreza en nuestro país.

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, estima que el 30% de las jóvenes que abandonaron el colegio secundario lo hicieron por embarazo o maternidad, y que el 67% de las y los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas o niños en sus hogares. Estos números, que sabemos lamentablemente se van a profundizar en el contexto de la pospandemia, tienen detrás historias, nombres y caras.

Es nuestro compromiso trabajar por cada uno de estos chicos, por eso presentamos un proyecto de ley que amplía el régimen de inasistencias justificadas en los casos de embarazo de 30 a 45 días e incorporamos 15 días para los alumnos en condición de paternidad. Con esto promovemos un esquema basándonos en el principio de igualdad, reforzando la garantía de los derechos y obligaciones que la paternidad conlleva, al mismo tiempo que incentivamos la construcción de un vínculo en términos afectivos y no solo materiales.

Estamos convencidas de que tenemos que salir de la mera enunciación de buenos deseos y actuar para evitar seguir reproduciendo la pobreza intergeneracionalmente, a la que muchas veces conlleva el embarazo adolescente. Es por eso que, además, proponemos que se instalen salas de lactancia en todas las escuelas y que el Estado garantice la inscripción de los hijos o hijas de alumnos o alumnas en jardines maternales. Creemos que estas estrategias son políticas efectivas, innovadoras y realizables en el corto plazo para integrar a los chicos y chicas y evitar su expulsión del sistema educativo.

El proyecto plantea también la creación de una red de contención para que la escuela y docentes acompañen esas trayectorias educativas de forma integral con acciones específicas para cada alumno y atendiendo cada situación particular desde un espacio de trabajo conjunto entre los padres, sus entornos familiares y la escuela.

Es por esto que con el mismo objetivo de evitar la deserción escolar en todos los casos, no solamente por esta causal, es que presentamos también la ley de fortalecimiento y acompañamiento a las trayectorias educativas en alumnos con riesgo de abandono en todo el país. Planteamos la necesidad de construir datos, estrategias focalizadas y contextualizadas, equipos interdisciplinarios, etcétera, que acompañen fortaleciendo la capacidad de resiliencia de cada alumno en lo individual y de la comunidad educativa en su conjunto.

Muchas veces, los jóvenes que abandonan la escuela por este u otros motivos pareciera que dejan de existir para el sistema educativo. Sin quererlo, al no aparecer en los listados de una comunidad educativa en particular, son excluidos del sistema y condenados a vivir en la desesperanza, la incertidumbre y la soledad.

Estamos convencidas de que acá nadie sobra: para construir esta Nación les debemos a ellos y nos debemos nosotros como pueblo abrirles los caminos necesarios para permanecer en la escuela, salir del descarte y construir sus proyectos de vida.Trabajar para que la maternidad y la paternidad no sea vivida como un obstáculo para la construcción de su futuro es nuestro norte. Y en ese camino estamos.

Diputadas nacionales por CABA y provincia de Buenos Aires (Juntos por el Cambio)