Alberto Fernández defendió a Axel Kicillof y un camporista lo cruzó feo. Usó el lunfardo para criticarlo. Le dijo “garca” al profe Alberto por haber asegurado que Kicillof es un aspirante “muy poderoso” a la Presidencia.

“Lo primero que tiene que hacer el peronismo para volver a ganar es estar en contra de todo lo que vos decís. Sos un garca, todo el mundo lo sabe. Correte que ya bastante daño le hiciste al país”, sostuvo Facundo Tignanelli , jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

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Facundo Tignanelli, jefe del bloque de UxP de Diputados bonaerense Ignacio Sánchez - LA NACION

Qué gauchito que es el lunfardo y qué gran vidriera es la red social X para difundirlo, tal como hizo el “honorable” diputado con su insulto al piantavotos de mister Albert, un ladero blandengue que como batidor resulta un gil metiendo la ñata en balurdos en los que ni Magoya le reconoce hoy autoridad.

Es que hace rato que el malandra se quedó sin macaneo. No hay peor lechuzón que el que se cree banana operando como un olfa a la espera de una nueva mordida que lo saque del bajón.

Tampoco digamos que el camporismo está en condiciones de alertear ni de seguir con la piolada de meter púa rigoreando al excapanga. Ya se sabe que su enfrentamiento con Kicci es casi una puchereada de pelandrunes que se la dan de barrabravas mientras imaginan un batacazo apestillando bodoques, a la espera del bondi que los aleje de la malaria.

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Cristina Kirchner, balconeando Santiago Oroz

Desde que la minusa balconea en la gayola de la vidurria muchos sienten que son boleta. Extrañan la birome que los amuchaba en las listas que llenaban como bañaderas desde donde pergeñaban nuevas tragadas para triangular viyuya. Ya no pueden bolsiquear sin que los ratis les confisquen la pasta. Se comen cascoteos por chambones.

Aunque con la lentitud de babosas con fatiga vienen quedando atrás muchos de los zarpazos de los cararrotas que descansaban en los caranchos a la espera de la yapa. Se torraron en un malezal de termosellados mientras un carnero les fue contando las costillas en varios cuadernos Gloria y los Carlitos quedaron escrachados por fallutos después de haber currado y choreado como colifatos.

Lo cuadernos Gloria, del chofer Centeno Archivo

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No les da el cuero –por ahora- para engatusar a la gilada. Les descubrieron el fulbito, los felpearon y los mandaron a invernar. Se pelean porque todavía les dura el julepe del fardo que dejaron. Carpetean el pase de facturas buscando un chivo, un chepibe medio chapita que les allane otro changüí.