La experiencia demuestra que la calidad de una escuela depende, en gran medida, de la calidad de quienes la conducen

Dirigir una escuela hoy es habitar la incertidumbre Del rol de administrador al liderazgo que hace posible el futuro, una transición necesaria

Nunca fue sencillo conducir una escuela. Pero hoy el desafío es cualitativamente diferente. Quienes dirigen instituciones educativas deben tomar decisiones en un escenario atravesado por incertidumbres permanentes, demandas crecientes, tensiones sociales y transformaciones culturales que modifican las expectativas sobre qué debe hacer la escuela y cómo debe hacerlo.

En este contexto, seguir pensando la dirección escolar como una función esencialmente administrativa resulta insuficiente. Gestionar una escuela ya no consiste únicamente en cumplir procedimientos, organizar recursos o responder requerimientos burocráticos. El verdadero desafío pasa por conducir comunidades educativas capaces de aprender, construir sentido y sostener proyectos colectivos aun cuando las condiciones sean complejas.

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Dirigir una escuela constituye una profesión específica Shutterstock

La experiencia demuestra que la calidad de una escuela depende, en gran medida, de la calidad de quienes la conducen. No porque el director sea un héroe solitario capaz de resolver todos los problemas, sino porque tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que docentes, estudiantes y familias puedan desplegar todo su potencial.

Los sistemas educativos que hoy muestran mejores resultados comprendieron hace tiempo que dirigir una escuela constituye una profesión específica, con competencias propias y una formación diferenciada. Allí, el liderazgo dejó de entenderse como un premio al recorrido docente para convertirse en una especialización que requiere preparación, actualización permanente y capacidad para conducir organizaciones complejas.

Liderazgo como construcción de sentido

Las experiencias internacionales muestran caminos diversos, pero comparten algunos principios comunes. En los sistemas educativos más sólidos, los directivos cuentan con mayores niveles de autonomía para tomar decisiones pedagógicas, participan en la construcción de proyectos institucionales, trabajan en redes con otros equipos directivos y disponen de espacios de formación continua. Lejos de concentrar el poder, promueven liderazgos distribuidos que fortalecen la inteligencia colectiva de cada comunidad educativa.

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El liderazgo, en este sentido, no se ejerce desde la autoridad formal que otorga un cargo, sino desde la legitimidad que se construye cotidianamente. La diferencia entre administrar una organización y liderarla resulta decisiva. Mientras la administración procura que las cosas funcionen, el liderazgo crea las condiciones para que aparezcan nuevas posibilidades.

Las mejores escuelas no son aquellas donde el director controla cada decisión, sino aquellas donde logra que las capacidades de todos encuentren un espacio para desarrollarse. Conducir implica escuchar, generar confianza, promover conversaciones, acompañar procesos y construir una narrativa compartida que permita orientar el esfuerzo colectivo hacia un horizonte común.

En América Latina también comienzan a consolidarse experiencias que reconocen esta transformación. Diversos países avanzan hacia modelos que fortalecen la profesionalización de la función directiva, amplían la autonomía institucional, generan instancias específicas de formación y promueven vínculos más estrechos entre las escuelas y sus comunidades.

Argentina, sin embargo, continúa arrastrando una estructura donde el rol directivo permanece fuertemente condicionado por procedimientos administrativos, escasos márgenes de decisión y una normativa que todavía concibe al director más como un ejecutor que como un conductor pedagógico.

La consecuencia es conocida por quienes habitan diariamente las escuelas. Buena parte de la energía de los equipos directivos termina absorbida por tareas burocráticas que dejan poco espacio para aquello que verdaderamente agrega valor. Acompañar a los docentes, fortalecer las prácticas de enseñanza, construir equipos, desarrollar proyectos institucionales y sostener vínculos con las familias.

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A ello se suma una formación que, salvo valiosas excepciones, continúa siendo fragmentaria y poco articulada con las complejidades reales que supone conducir una institución educativa. No alcanza con haber sido un buen docente para enfrentar los desafíos que implica liderar una organización atravesada por múltiples actores, intereses y demandas.

Pensar una nueva dirección escolar requiere abandonar definitivamente la idea de que el liderazgo depende exclusivamente de cualidades personales o del esfuerzo individual de algunos directores excepcionales. Ningún sistema educativo puede sostenerse sobre el heroísmo cotidiano de quienes intentan compensar con compromiso aquello que las políticas públicas todavía no logran garantizar.

Profesionalizar la función directiva significa construir una verdadera carrera de liderazgo educativo; ofrecer formación específica antes y durante el ejercicio del cargo; generar condiciones laborales acordes con la responsabilidad que implica conducir instituciones; favorecer el trabajo colaborativo entre directivos; ampliar los márgenes de autonomía acompañados por mecanismos inteligentes de evaluación y aprendizaje institucional.

También supone reconocer que el liderazgo no pertenece únicamente al director. Las escuelas necesitan construir capacidades distribuidas, donde supervisores, equipos de conducción, docentes y comunidades compartan responsabilidades y participen activamente en la mejora institucional.

Lo humano antes que lo administrativo

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Es importante cambiar el foco de la pregunta. Ya no es únicamente cómo administrar mejor las escuelas. La verdadera interpelación que nos debemos hacer es cómo crear las condiciones para que quienes las conducen puedan liderar procesos de transformación educativa sostenibles.

Dirigir una escuela hoy exige convivir con la incertidumbre sin renunciar al horizonte. Exige aceptar que la complejidad no desaparecerá y que el liderazgo consiste precisamente en encontrar sentido allí donde abundan las tensiones. Si aspiramos a una educación capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro, resulta imprescindible colocar a los directivos en el centro de la agenda educativa.

No para exigirles más de lo mismo, sino para ofrecerles las condiciones necesarias que les permitan ejercer plenamente el liderazgo que nuestras escuelas necesitan.

El documento básico del XVII Foro Latinoamericano de Educación organizado por Santillana se presentará los días 12 y 13 de agosto de 2026 en el auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación de la ciudad de Buenos Aires

Por Bernardo Blejmar PARA LA NACION Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y creador del documento base del XVII Foro Latinoamericano de Educación