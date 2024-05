Diversidad, equidad e inclusión: un gran desafío empresarial

Escuchar

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI), las empresas tienen hoy el gran desafío de abordar estas cuestiones de forma efectiva y mostrar avances en sus estrategias. Es que quienes no desarrollen programas en ese sentido enfrentan mayores riesgos de exposición legal y el meticuloso escrutinio de gobiernos, inversores activistas, organizaciones y empleados. El impulso hacia un entorno laboral más equitativo y diverso se ha convertido entonces en un componente crítico en la agenda y la estrategia empresarial. Sin embargo, los datos revelan otra realidad: en el mundo laboral, el crecimiento de representación femenina dentro de la región avanza muy lento, es casi imperceptible.

Según el Total Remuneration Survey (TRS) de Mercer, desde 2015 hasta 2023 los puestos ocupados por mujeres crecieron del 37% al 39%. En roles ejecutivos y directivos, la brecha de género es todavía más amplia. En la Argentina, sólo el 21,5% de las posiciones directivas están ocupadas por mujeres, y a nivel regional, las mujeres ocupan apenas el 24,1% de los roles ejecutivos. La manufactura, el transporte, la energía y el consumo masivo son las áreas donde las mujeres tienen menor representación. El crecimiento de la representación femenina sigue siendo lento.

Si bien la presión sobre las empresas para progresar en cuestiones de equidad proviene de múltiples fuentes y muy diversas, son los colaboradores quienes más demandan ambientes equitativos, que promuevan la diversidad y la inclusión. Además, prefieren volcar su talento en empresas que compartan sus valores personales, lo que aumenta su sentido de pertenencia y compromiso. El bienestar, tanto personal como profesional, es clave, y las empresas que priorizan esto tienden a atraer y retener talento de manera más efectiva en un mercado laboral competitivo y socialmente consciente. Adoptar estrategias DEI ofrece múltiples beneficios: trae una ventaja competitiva significativa, equipos más innovadores y, también, facilita los desafíos futuros, desde cambios demográficos hasta preocupaciones ambientales.

Pero para que haya un avance real en estas cuestiones, es necesario adoptar un enfoque holístico. Las organizaciones tenemos que comprometernos a brindar oportunidades equitativas de carrera, de remuneración y de experiencia. Para garantizar una equidad profesional, no basta con desarrollar solo uno de estos ejes. Es un abordaje multifacético y sostenido en el tiempo, que requiere de colaboración de todas las partes para romper las barreras y crear un marco de carrera justo donde se aseguren las mismas experiencias laborales inclusivas que permitan a los empleados crecer profesionalmente. Por ejemplo, si se genera una cultura laboral sin sesgos, pero no se desarrollan políticas equitativas en el bienestar y beneficios de los empleados o no se paga igual, entonces sólo se aborda una de las áreas necesarias para lograr el DEI en el trabajo.

Para garantizar la equidad profesional, las empresas necesitan un marco de carrera justo y un proceso de gestión del talento. Establecer esto proporciona oportunidades de avance y compensación, ayuda a abordar las leyes de transparencia salarial y mejora el rendimiento de los empleados. Ambientes con miradas diversas fomentan la creatividad y la empatía, el crecimiento en el rendimiento financiero y una mejor toma de decisiones. Estos cambios no pueden abordarse superficialmente, requieren de entrega, liderazgo, acción y un compromiso real.

Presidente de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay