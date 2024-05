Cartas de lectores: Reconstrucción, Lijo, decadencia

Escuchar

Reconstrucción

Cuando viajo en tren, en subte o colectivo y veo a todos los argentinos que se levantan temprano para ir a trabajar, todos desconocidos que veo por primera y seguramente última vez, pero que comparten conmigo la necesidad de salir adelante, de no aflojar ante la adversidad, que no quieren hacer paro sino que el tren, subte o colectivo lleguen a destino, me pongo a pensar que no todo está perdido. Que aún somos muchos los que ansiamos un país mejor, donde el trabajo es la clave para despegar. Los que ansiamos estar más unidos, para poder ayudar al gran porcentaje de hermanos que hoy lo están pidiendo para subsistir. Tenemos que bajar los decibeles de las discusiones que no llevan a nada, e ir priorizando y encontrando los puntos de encuentro entre nosotros.

Todavía hay mucho por hacer, y depende de cada uno, de qué actitud queremos tomar para nuestro país, para nuestra familia, para nuestros amigos, y para con los otros. No perdamos la esperanza de la reconstrucción de nuestro país. Estás invitado a sumarte a este gran desafío.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Lijo

El doctor Lijo daría una muestra de hidalguía si retirara su candidatura a miembro de la Corte Suprema de Justicia.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Decadencia

La Argentina es un país donde un grupo de políticos se han enriquecido creando pobreza y los empresarios han quebrado tratando de crear trabajo. La administración del presidente Milei intenta cambiar este paradigma, pero los intereses que se oponen tratan de mantener cautivos a millones de argentinos que viven como siervos de la gleba, pagando impuesto altísimos a cambio de nada.

El Senado se niega a aprobar la Ley Bases, discutiéndola por un tiempo mucho más prolongado que el que se tomaron para aumentarse los sueldos. Es difícil cambiar el futuro si se sigue eligiendo a los mismos que se han ocupado en el pasado de dejar al país sin presente.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Tiempo de acuerdos

La convocatoria a la firma de un acuerdo en mayo parece no llegar a buen término, frente al empeño negacionista de una dirigencia que, sobradamente, solo mostró cuestionamientos. Sin embargo, a la sombra del entonces llamado Acuerdo de San Nicolás, cimiento fundacional de aquella Nación, comenzaba a consolidarse la unidad nacional, tras la derrota de Rosas y la inspiración de Urquiza.

Valga entonces reparar, más allá de la letra del documento, que dice haber sido suscripto el 31 de mayo, mientras que en rigor esto habría ocurrido el 1º de junio, sin afectar el fin de unidad perseguido, con la sola ausencia de Buenos Aires. Curiosa coincidencia.

Tranquilo puede estar, señor Presidente, ante el Pacto de Mayo imaginado, si acaba formalizándose en junio, julio o cuando el ideario patrio lo sugiera. Nada impedirá que Domingo French y Antonio Beruti, inspiradores del primer gobierno patrio, acompañen simbólicamente tan magnífica iniciativa.

José María Curá

jmcura@jmcabogados.com.ar

De una argentina emigrada

Querido señor Presidente, me marché de nuestra patria hace más de veinte años, quería ver el mundo. A cada paso fui comparando, inevitablemente, y pude observar las diferencias y similitudes con nuestra tierra. De este lado del charco (escribo desde Barcelona), por esos años había una economía estable y la bonanza alcanzaba a todos; más tarde pude entender que aquello era ficticio y todos lo vimos en la debacle de 2008. En mi permanencia en Europa conocí muchas ciudades que me recordaban al país, esa cuna de cultura imposible de igualar. A cada paso de mi viaje venía una lágrima y me preguntaba por qué. Cuánto daño le hemos hecho, pobre patria querida. Tengo más de 60 años, mi cuerpo es un mapa lleno de achaques y dolores crónicos, a veces lo comparo con nuestra amada Argentina, pero mi cuerpo morirá y no tendré una segunda oportunidad, no creo en las reencarnaciones. Sin embargo nuestra Argentina es tierra fértil, allí crecen las semillas perdidas aunque nadie las riegue, ella es poderosa, omnipresente, ruda, guerrera, tierna y amable, ha sido valiente para sobrevivir a las peores tempestades. Si fuésemos capaces de entender el valor de ese suelo que los que se quedaron tienen la bendición de pisar y los que nos marchamos añoramos con besar, pondríamos el cuerpo y el alma y nos uniríamos todos en un abrazo fraterno para conseguir ganar, ganar, más allá de las ideologías personales.

No necesitamos más debates de bar, no necesitamos demostrar cuán doctos somos, no necesitamos seguir enfrentados los unos con los otros. Solo debemos abrazarnos, ser humildes y confiar.

Que el cielo lo ampare y le dé las fuerzas para seguir adelante. Un abrazo en la distancia de una argentina emigrada.

Patricia Mónica Porcel de Peralta Cantera

DNI 13.769.728

La izquierda

Desde fines del siglo XIX y, al menos, hasta la mitad del siglo pasado, la izquierda argentina (salvo la vertiente violenta del anarquismo) tuvo en el socialismo y en el comunismo una expresión honrada y austera. Sobre todo en el Partido Socialista, con figuras públicas de alta estirpe moral que siempre cumplieron con el viejo lema partidario de “manos limpias y uñas cortas”. Como la versión kirchnerista del peronismo pudre y prostituye todo lo que toca, hoy podemos comprobar cómo ciertos personajes que dicen ser de izquierda se han volcado de lleno al delito, aprovechándose de la pobreza para usar desaprensivamente fondos públicos facilitados por sucesivos gobiernos cómplices.

Jorge Armando Maldonado

DNI 8.340.667

Jueza riojana

La jueza riojana Abate de Mazzucchelli, denunciada por pedir coimas descaradamente, ha presentado su renuncia ya que de haberle sido aceptada se jubilaba y comenzaba a percibir un suculento haber. El Superior Tribunal de Justicia de dicha provincia rechazó tal dimisión, por lo que será sometida a juicio político para determinar si cometió un delito que la haga merecedora de su destitución. Con el mayor de los respetos es de esperar un proceso que se ajuste a derecho a tenor de las pruebas que se colecten y, en consecuencia, se dicte una sentencia justa.

Roberto A. Meneghini

Dr.meneghini@hotmail.com

Radicales

Para nada me llama la atención que un dirigente de la juventud radical le pida la renuncia al ministro Petri. Lo que lamento es que no haga lo mismo con el presidente de la UCR, ya que este es peronista y actúa como tal.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Controles

Hace muchos años, cuando en la City porteña las mesas de dinero ofrecían tasas superiores al 1% diario, un financista extranjero que no aprovechaba esas colocaciones comentó: “Lo que no entiendo no lo hago”. Parafraseando, aplicado a estos escandalosos circuitos de planes, tarjetas de débito, cooperativas y asociaciones, el Estado debería decir: “Lo que no controlo no se hace”.

Ignacio Murtagh

DNI 12.946. 159

Expensas

El sindicato de encargados de propiedad horizontal logró un aumento del 85% en lo que va de 2024: enero, 22%; febrero. 45%, y marzo, 10%. La incidencia del personal de maestranza en muchos casos supera el 50% del total de las expensas que paga la castigada clase media de la Argentina, que encima acumula los aumentos tarifarios del Gobierno, como parte de una política de Estado para sanear la economía del país. Dicho sea de paso los servicios de gas, electricidad y ABL de la vivienda de los porteros principales en general son pagados por el consorcio de propietarios. Este aumento fue homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, a pesar de salir de una paritaria en la cual la representación de la patronal es inexistente. El secretario general del gremio es un empresario cuyo patrimonio incluye radios, canal de televisión, y otros emprendimientos, siendo presidente de un club de fútbol, además de participar del consejo económico y social de la ciudad de Buenos Aires. Estos datos son para destacar la disparidad de la representación en una paritaria que afecta fundamentalmente a la clase media.

A este paso seguramente los valores de las expensas equipararán los gastos de salud de los ciudadanos que habitan en departamentos.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION