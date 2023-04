Dueño y señor

escuchar

En la exposición más importante de autos del mundo, que se realiza en Shanghái todos los años, marcas de todas partes del planeta exhiben lo mejor que han desarrollado para cautivar a los potenciales clientes que van a admirar sus nuevas producciones. En medio de dos importantes rodados, simpáticamente ubicado, se encuentra un tercero. Chiquito, sin motor, probablemente plegable. Y lo más interesante de todo es que ya tiene dueño: no hay que convencer a nadie para que se lo lleve. El poseedor del vehículo se encuentra cómodamente apoltronado. Concentrado probablemente con un juego desafiante, está ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor. El niño ha logrado prescindir no solo de lo que lo rodea, sino también de quienes están a su cargo, que deben de estar subyugados por las modernas maquinarias. Él ya tiene su propio medio de locomoción. No necesita que lo subyuguen con nada.

Temas La historia detrás de la foto