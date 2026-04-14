Marca personal

LONDRES.– Muchas veces denostada por considerarla frívola, la indumentaria no solo es moda, sino también una marca de identidad que vuelve a alguien reconocible por las prendas que usa. Si bien las carteras, los zapatos y los guantes son característicos de ella, los sombreros marcaban el toque de distinción que a más de uno le permitirá adivinar a quién pertenecieron al ver esta imagen. Quienes no lo descubran es probable que al enterarse de quién las lucía logren asociar inmediatamente a la mujer que las vestía. Para conmemorar el centenario del nacimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, el Palacio de Buckingham le rinde homenaje con una exhibición de estas icónicas piezas que precisamente hicieron que su vestimenta fuera parte de su impronta. Por más que haya quienes renieguen, indefectiblemente lo que vestimos habla de quiénes y cómo somos, para bien o para mal. Aunque lejos estemos de ser parte de la realeza.