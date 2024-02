escuchar

Tras observar la imagen con el título que la acompaña, es lógico dejarse llevar por las interpretaciones fáciles: “Está escupiendo fuego para festejar la llegada del año del dragón”. O por pensamientos acaso premonitorios: “El año del dragón en el horóscopo chino debe presagiar mala suerte”. Sin embargo, como si los mitos se hubieran desarrollado entre los pueblos considerando la ley de las compensaciones, al profundizar sobre qué representan los dragones para los chinos nos enteramos de que su llegada presagia abundancia y prosperidad, y no escupen fuego, sino agua, que propicia las buenas cosechas. El año del dragón sería entonces de buena suerte para un mundo convulsionado. Habiendo dicho esto, lamentablemente se debe moderar el entusiasmo. Después de todo no hay que olvidar que el dragón es el único animal del horóscopo chino que, en rigor, no existe.

