El bipopulismo de Cristina eterna y Milei emperador

Quizá a esta altura de nuestra historia política resulte innecesario recurrir al diccionario de Cambrigde para definir el concepto de doble rasero, pero si alguien se toma ese simple trabajo descubrirá que lo define como “ una regla o estándar de buen comportamiento que, injustamente, se espera que algunas personas sigan o alcancen, pero otras no ”. Una versión más española y menos flemática alude a no aplicar el mismo criterio de valoración frente a sujetos o grupos distintos, deporte que consciente o inconscientemente los argentinos tenemos internalizado y que utilizamos a diario bajo la idea inconfesable de que poseemos la única verdad, que los contrarios nunca tienen razón y que el fin justifica los medios. Estos días ha proliferado el asombro ante la “ crueldad ” de los libertarios y el miedo a una “ deriva autoritaria ”. Hay quienes tienen autoridad moral y mucha razón en expresar esas preocupaciones genuinas y en formular esas alertas tempranas, pero otros las predican desde un movimiento al que no le importó liquidar los bolsillos de los más humildes con una inflación sostenida y que habilitó el gatillo fácil de los delincuentes en las barriadas más pobres : actos de crueldad indecible que devastaron a millones de ciudadanos y que dejaron caliente el caldo de cultivo para que Javier Milei arrasara en las urnas y se alzara con la corona. Se trata de los mismos dirigentes y militantes que coqueteaban con el chavismo, glorificaban los ideales montoneros y soñaban con un Nuevo Orden, que consistía en un régimen de partido único; atacaban feroz e implacablemente a los medios (hasta quisieron poner presos a los accionistas de los principales diarios), intentaron colonizar con fieles el Poder Judicial y adoctrinaron a mansalva en muchas escuelas y universidades. Que estos populistas de izquierda se escandalicen ahora por las acciones insensibles y grotescas del populismo de derecha –al que le admiran en secreto las formas- es un monumental y risible homenaje a la hipocresía.

Que los populistas de izquierda se escandalicen ahora por las acciones insensibles y grotescas del populismo de derecha -al que le admiran en secreto las formas- es un monumental y risible homenaje a la hipocresía

Dicho todo esto, muchos (ex) republicanos también incurren en un doble estándar cuando guardan silencio ante este renovado y salvaje hostigamiento a la prensa (“ no odiamos lo suficiente a los periodistas” ), cuando el oficialismo le hace bullying a un actor por atreverse a hablar del precio de las empanadas o a un niño de 12 años con autismo; cuando organiza en redes sociales y con medios afines cacerías y linchamientos contra cualquier voz disidente, descuida en nombre del déficit fiscal y el anarcocapitalismo templos de la salud como el Hospital Garrahan y busca demonizar a sus médicos. Cuando desdeña conceptualmente la ayuda a los discapacitados o el financiamiento de la ciencia en general mientras pretende fortalecer los servicios de inteligencia. Cuando el mileísmo elogia y envidia el régimen de un autócrata como Viktor Orban, juguetea con la idea de generar una “ hegemonía de derecha ”, practica un mecanismo unitario de premios y castigos con las provincias, insiste con que el Congreso es un “ nido de ratas ” y reina con un sistema de vetocracia que anula el desenvolvimiento normal del Poder Legislativo.

Un sistema bipopulista es la negación de una democracia liberal y también del sentido común: quince años el país teje de día y otros quince desteje de noche