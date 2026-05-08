Cartas de lectores: Estamos con Cabot, Adorni, salarios de las FFAA

Estamos con Cabot

En el mundo del revés, el ladrón es juez. En el mundo del revés, las defensas de los corruptos acusados por la causa Cuadernos, buscan amedrentar a Diego Cabot, el periodista que hizo la denuncia. Como no pueden negar ni refutar las pruebas, buscan quebrarlo. Pero no lo lograrán. Diego Cabot no está solo. Los ciudadanos lo apoyamos y estamos con él.

Mercedes Moreno Klappenbach mechimorenok@gmail.com

Adorni

Hace varias semanas que -en los medios de difusión pública- se habla del caso Adorni, de sus pasajes de avión, sus vacaciones y viajes al extranjero; del acompañamiento de su esposa a EE.UU.; de la compra de propiedades de una manera muy particular, de remodelaciones costosísimas para el común de los mortales, etc. La sensación es que hay detrás de esto un hecho de corrupción y curiosamente, en este caso en particular, el presidente de la Nación no se ha comportado como prometió a la ciudadanía, en el sentido de “cortarle la mano” a quien fuera corrupto y no se entiende la razón por la cual lo sigue defendiendo. Algunas reflexiones sobre el particular: en primer lugar, Adorni debe renunciar sin más demora, más allá de que es necesario que se haya puesto a disposición de la Justicia. En segundo lugar, el presidente Milei debería haber resuelto hace tiempo esta situación que tiene en interés general (o distracción) a toda la ciudadanía y -muy importante- nadie debe olvidarse de hechos de corrupción ocasionados en el gobierno anterior (de ideología K), como por ejemplo el yate del Sr. Insaurralde; el “correctivo” de Cabandié; los cuadernos de Centeno y un sinnúmero más de hechos de corrupción de relevancia elefantiásica.

Daniel E. Gutiérrez

DNI 13.655.379

Salarios de las FFAA

Las FFAA constituyen el último recurso para la supervivencia del Estado, por ello sus integrantes deberían poseer una remuneración acorde con tan importante y trascendente misión. La política salarial que se ha estado llevando a cabo para con ellas ha contribuido a degradar su función y a provocar la pérdida del orgullo de pertenecer y el espíritu de defensa de sus integrantes, que mudan de carrera para una vida mejor. Urge tomar medidas para que se reafirme la especificidad de la función militar y una escala salarial que las equipare con otros funcionarios civiles cuyas remuneraciones aumentaron mucho más que la del militar en quién la sujeción profesional es mayor. Solo tres empleos del Estado requieren aprobación del Senado, los oficiales superiores, los jueces y los embajadores, y sin embargo, las diferencias salariales de los últimos con los primeros son abismales.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Impuesto siniestro

El ministro Caputo (el mejor del mundo, Milei dixit) le recordó al ex ministro Cavallo la imposición del corralito y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, al que se refirió como “siniestro impuesto al cheque”. Me pregunto como es que el ministro puede referirse a un impuesto como siniestro sin siquiera haber intentado (en 26 meses de gobierno) que el congreso lo elimine o por lo menos lo minimice?

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Hartos

Los vecinos que habitamos las calles aledañas al Congreso de la Nación estamos hartos e indignados con el proceder autoritario que nos propinan las fuerzas de seguridad del gobierno nacional. Dichas instituciones, cortan calles con vallas y no se permite el paso de personas ni automóviles. Ni que hablar de trasporte público. Pobre aquel que deba esperar un colectivo, nunca se sabe por donde está el desvío y para hacer una cuadra se puede demorar hasta quince minutos o más. Vivo sobre calle Hipólito Yrigoyen y para poder ingresar a mi domicilio debo alejarme entre trescientos o cuatrocientos metros con el consabido riesgo de que me digan “ por aquí no, es por la otra cuadra”. Luego, terminado el dispositivo dejan las vallas tiradas y apiladas en las veredas obstaculizando el paso peatonal y afeando el aspecto general. Lo que llama significativamente la atención es lo desmedido de los procedimientos ya que no sólo está el tema de las vallas, también carros de asalto, camiones , camionetas , motos , camiones hidrantes, para por lo general unos pocos manifestantes. Se parece más a un paso como los que se veían en la Segunda Mundial, que a un acto preventivo propio de un país en democracia. El colmo de todo fue la instalación de baños químicos para el personal de las fuerzas sobre la vereda enfrente al Congreso, que como eran utilizados por el público en general, decidieron, luego de que tuvimos que soportar olores nauseabundos durante meses ; ocultarlos el un estacionamiento cercano. Probablemente todo siga igual o peor, pero al menos me basta con que se sepa. Esto ocurre no de vez en cuando sino todas las semanas desde hace casi tres años.

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804

De la Fuente

Tuvo fuerte repercusión EL reciente editorial de LA NACIÓN sobre asuntos vinculados a La Rioja, donde se hizo mención al sillón de gobernador que ocupara antaño, por ejemplo, Joaquín V. González. Sin entrar en cuestiones políticas, agrego, sobre todo para los lectores más jóvenes de la era mediática moderna y los historiadores, que tras la muerte de González -quien fuera definido por camarista del fuero penal como uno de los juristas más importantes que dio el país- asumió su banca como senador nacional en Buenos Aires el doctor Héctor M. De la Fuente, de la UCR, luego gobernador, amigo íntimo de Illia en Córdoba, y casi presidente de no haber fallecido a sus 50 años (lo dijo Illia).

“Lamentablemente, tuvimos muy pocos gobernadores con una visión clara de estadista. El Dr. H. De la Fuente fue uno de ellos”, me dijo con claridad meridiana Gustavo Galván, diputado provincial de la UCR.

Héctor N. De la Fuente Fitte

hectordelafuente2025@gmail.com

En la Red Facebook

La maratónica declaración de Diego Cabot como testigo de la causa Cuadernos

“El pueblo honesto es tu sostén” -Gustavo Alfio Testa

“Que tu valentía y esfuerzo no hayan sido en vano. Que la Justicia se expida con todo el peso de la ley y termine por sepultar a los responsables de la corrupción más grave de nuestra historia” -Jorge Vignolo

“Creo que la mayoría de la población le estaremos agradecidos por su investigación que dio lugar al juicio”- Blanca Isabel Allou