El eje de la inestabilidad: la nueva arquitectura global y el choque con Irán

La historia suele marcar sus puntos de quiebre con fechas que, en el momento, parecen tragedias regionales pero que, con el tiempo, se revelan como el inicio de incendios globales. El 7 de octubre de 2023 no fue solo un ataque terrorista contra Israel; fue el colapso definitivo de la ilusión de contención en el Medio Oriente. Desde aquel día, el mundo ha asistido a una coreografía de violencia orquestada desde Teherán, donde el uso de proxies ha dejado de ser una herramienta de influencia para convertirse en una declaración de guerra abierta contra el orden internacional.

En este contexto, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha terminado por demoler la vieja arquitectura diplomática. Bajo su doctrina de realismo transaccional, se ha pasado de la gestión de crisis al enfrentamiento de las causas de raíz. Para la nueva administración en Washington, Irán no es un interlocutor válido para acuerdos nucleares, sino el nodo central de una red dedicada al terrorismo de Estado. La política de “máxima presión” ha regresado con una intensidad renovada, asfixiando las finanzas del régimen y enviando un mensaje claro: el tiempo de las concesiones se ha terminado. Esta postura ha forzado a Irán a una esquina peligrosa, donde la supervivencia del régimen parece depender de su capacidad para generar caos externo.

Sin embargo, el tablero actual es mucho más complejo que una simple disputa bilateral. La verdadera amenaza reside en la consolidación de un eje revisionista donde Rusia y China juegan roles críticos. Moscú, necesitada de soporte militar para sus propios objetivos en Europa, ha encontrado en Teherán un socio estratégico indispensable. Por su parte, Pekín actúa como el pulmón económico de este bloque; mediante la compra masiva de petróleo y la inversión en infraestructura, China asegura la estabilidad de un régimen que desgasta los recursos y la atención de Estados Unidos sin necesidad de disparar un solo proyectil propio. Esta tríada -Rusia, China e Irán- ha socavado la hegemonía estadounidense, utilizando el conflicto en el Medio Oriente como un frente de distracción permanente. Mientras Washington recupera la iniciativa, Europa permanece sumida en una preocupante parálisis, debatiéndose entre la condena retórica y la incapacidad de cortar sus vínculos o proyectar una fuerza real. Esta falta de cohesión europea, sumada al respaldo de Rusia y China, le otorga al régimen iraní un oxígeno vital. Moscú utiliza a Teherán como proveedor militar, mientras que Pekín actúa como su pulmón económico, asegurando que el régimen siga desgastando los recursos de Occidente sin consecuencias fatales para sus finanzas.

Estamos ante una nueva arquitectura del conflicto global que expone las grietas de las democracias. Lo que comenzó en los túneles de Gaza es hoy el síntoma de una confrontación donde la claridad de Washington choca con la indecisión de Bruselas, permitiendo que el terrorismo siga siendo una moneda de cambio geopolítica. Al final del día, la pregunta ya no es diplomática, sino existencial: ¿cuánto tiempo más podrán los defensores de un Estado promotor del terrorismo y un régimen que se basa en la opresión sistemática de sus propios ciudadanos sostenerse antes de que la presión de quienes finalmente han decidido poner un límite los alcance de manera definitiva? En este escenario, la ruptura definitiva que hoy encabeza Washington no es un giro inesperado, sino el desenlace lógico de décadas de provocación impune. La firmeza de Trump no es una opción política más; es la respuesta inevitable y previsible de un orden que, tras agotar todas las formas de la paciencia, finalmente ha decidido que el único lenguaje que entiende la tiranía es el de la determinación absoluta.

Directora de la licenciatura en Ciencias Políticas de Ucema