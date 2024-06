El fantasma del gasto ataca de nuevo

Escuchar

El derrumbe de los bonos y el consecuente aumento en el riesgo país volvieron a exponer esta semana la fragilidad económica de la Argentina. Bastó con poco: apenas que radicales, kirchneristas y referentes del PJ le dieran media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto pensado para que las jubilaciones recuperen parte del poder adquisitivo perdido este año. Pero tampoco fue solo el costo fiscal de la medida, medio punto del PBI, lo que sacudió al mercado, sino más bien haber constatado de cerca un riesgo que acompaña a Milei desde la asunción: que la oposición se una en bloque para subir el gasto público.

La trampa de siempre. Una dirigencia responsable del despilfarro de recursos, el déficit, la emisión monetaria y la inflación se escandaliza ahora porque esta corroe ingresos y propone como solución volver a gastar. Viene ocurriendo desde hace décadas. La turbulencia se da incluso pocos días antes de que se conozcan dos números positivos relevantes: el resultado fiscal y el IPC de mayo. “El paciente estaba recién operado, débil, en terapia intermedia y cayeron los amigos con el whisky”, graficó anteayer ante este diario un operador del mercado.

Esa es también la versión del oficialismo. El martes, durante un almuerzo con la Unión Industrial Argentina, Guillermo Francos atribuyó todo al afán de la oposición por debilitar al Gobierno. Los empresarios necesitan que salgan la Ley Bases y la reforma fiscal: la consideran un aval institucional al modelo económico sin el cual difícilmente tenga sentido arriesgar inversiones. “Con la Ley Bases tenemos la oportunidad de repensar nuestro futuro y promover una Argentina meritocrática, moderna y productiva”, publicó hace unos días en Twitter Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant. Esta semana, referentes de varias cámaras estuvieron en el Senado recabando adhesiones a los proyectos. Confían en que, aunque con cambios, se aprobará al menos en el nivel general. “Nosotros votamos todos a favor en general, no sé Martín [Lousteau], pero calculo que también”, dijo ahí a la nacion alguien del radicalismo que le augura un buen desenlace al proyecto. En el peronismo tienen otras intenciones. O acaso menos fe en Francos, el funcionario oficialista con quien más interactúan y al que le atribuyen un poder de influencia inferior al de Santiago Caputo o Karina Milei. Casi dos desconocidos para ellos.

La ley es entonces una condición necesaria, aunque no suficiente, para que mejore la actividad económica. Ante la UIA, el jefe de Gabinete dijo que confiaba en que abril hubiera sido el escalón de caída más abrupto, nivel a partir del cual no cabría más que subir. Los empresarios suponen lo mismo, pero no están tan seguros de los tiempos y la magnitud de ese despegue, que dependerá en todo caso de otros factores, como la salida del cepo y la propia pericia del Gobierno para tomar decisiones.

Lo que pasó en los últimos días en el Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, no les pareció a algunos auspicioso porque puso en duda la capacidad de gestionar. Incluso si la Ley Bases fuera finalmente sancionada, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en el capítulo 8, requeriría en primer lugar de una buena administración. No es sencillo congeniar lo público con lo privado.

Y es cierto que los últimos movimientos de esa cartera se parecieron bastante a un retroceso. Cualquier gobierno se habría defendido de la acusación de acopio de alimentos o de que estos están a punto de vencerse intentando refutarla. Pero el Ministerio de Capital Humano no solo pareció darle la razón a Grabois con el despido del secretario a cargo del área, Pablo de la Torre, sino que le agregó al conflicto algo que en general suele hacer la oposición: denunció penalmente al funcionario. Ni Castells hizo tanto por reivindicar a los movimientos sociales. Hasta ese momento, gracias a la investigación que llevaba adelante sobre los comedores truchos, el Gobierno había conseguido desacreditarlos en pleno ajuste. El sueño de varios macristas.

Por eso la estrategia posterior sorprendió incluso a muchos funcionarios. Desde que se fue, De la Torre recibió llamados de solidaridad de por lo menos tres integrantes del entorno presidencial. Su alejamiento abrió además un sinfín de sospechas que empezaron a trascender desde dentro del ministerio y que será preciso aclarar. La más elemental: ¿en cuántas áreas de esa cartera, si es que ocurre, se contratan empleados prestanombres para pagar sobresueldos? ¿Puede ser que varios designados en esa cartera, incluso del área denunciante, hayan cobrado en algún momento bajo esa modalidad? ¿Se extiende la metodología a otros ministerios y niveles, no solo el nacional? ¿Y quién firmó esas incorporaciones? Todas cuestiones que están ahora en manos de Ariel Lijo, el juez de la causa.

La denuncia fue impulsada por Leila Gianni, subsecretaria de Legales del ministerio, y su asesor Ariel Romano. Se basa en el testimonio de Federico Fernández, director general de Administración de la Secretaría de la Niñez, un funcionario que habría admitido irregularidades durante una tensa reunión de cuatro horas en la Secretaría de Trabajo y que, sin embargo, se negó finalmente a firmar la presentación. ¿Es cierto que fue inducido a hacerlo y, peor, que desaparecieron 40 minutos de las cámaras de seguridad del edificio de ese día? Cuánto trabajo para la fiscalía.

Quienes estuvieron en ese piso 15 admiten que Fernández parecía nervioso y que en un momento, al ver que se demoraba en el baño, alguien envió personal de seguridad a buscarlo. Es el dato con que Grabois provocó en la audiencia de Comodoro Py esta semana. “¿Vos sos el que le puso la pistola en la cabeza al funcionario?”, dijo delante del tribunal, mirando a un custodio. la nacion les preguntó el lunes a Gianni y a Romano si alguien había presionado al interrogado. “No es verdad, eso es lo que hace la mafia de San Miguel”, contestó el abogado. ¿Hay entonces una mafia en ese municipio?

Parte de estos desencuentros se explican por las internas de una cartera en la que muchos funcionarios ni siquiera se hablan entre sí. Y por el rol de Gianni, que se ganó la confianza de Pettovello a medida que impulsaba denuncias cuya consistencia no convenció en algunas ocasiones a sus propios compañeros del área de Legales, muchos de los cuales la definen como desconfiada de pares y adversarios políticos. Alguien recordó, por ejemplo, que más de una vez, por la tarde, cuando quedaban pocos empleados, la abogada invitó a Margarita, una líder espiritual aborigen, para que limpiara de eventuales malas energías las oficinas del despacho de Alvear y Rodríguez Peña. Dicen que la perturbaba una sombra negra que creyó haber visto sobre un escritorio. Todo bastante alegórico. Los fantasmas de adentro son a veces los más perturbadores.