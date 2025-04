Cartas de lectores: Pobreza, el voto en octubre, un Estado grande

Pobreza

Con esta baja en el porcentual de pobreza dada a conocer en medio de un ajuste fenomenal, se han puesto en evidencia las mentiras con que nos tenían embotados los gobiernos populistas. Tal vez podríamos empezar a hablar de una motosierra a la pobreza, ¿no es cierto? En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

El voto en octubre

El tiempo electoral llegó muy rápido; hace dos años, un vendaval nos sacudió con la idea de un cambio que ya se venía gestando, cortó amarras en más de un sentido y nos dejó esperando por más. Pero lo que estamos viviendo ahora remite a tiempos viejos, a las chicanas entre partidos, entre contendientes y entre la gente. Apareció la zozobra, la angustia de no saber qué va a pasar. Y nos olvidamos de la alegría de votar, que no es otra cosa que abrazar la república y acordarse de que existe, que es nuestra y que la división de poderes está vigente, y que Poder Legislativo quiere decir justamente eso, dedicarse a crear leyes. Por eso son importantes. Nadie quiere un Senado apagado y deslucido ni una Cámara de Diputados que se dedique a crear su propia versión de Gran Hermano. Queremos voces razonables, realistas y modernas. Que lean el futuro y lo modelen para sostener nuestro gran país. Que sepan consensuar o que usen argumentos dignos para convencer. Que nos representen. Porque de eso se trata, son nuestro otro yo, y la disyuntiva quizá no sea votar a aquel que se nos parece, sino al que quisiéramos parecernos.

Dora Moneta

DNI 3.605.083

Un Estado grande

Con sorpresa leí en la nacion una encuesta de Cedes en la que se señala que el 79% de los argentinos prefieren un Estado grande, todopoderoso, contra la actividad de crecimiento y bienestar privada. A contrapelo con lo que votó el pueblo argentino y sigue manteniendo un cincuenta por ciento de aceptación popular, pese al ajuste más impopular de la historia. El Estado grande significó el saqueo más repugnante de nuestra historia. La multiplicación de la pobreza, los subsidios, prebendas, la vagancia y el poco incentivo al progreso. Caldo de cultivo ideal para los populismos que devastaron a la Argentina grande, justa y próspera que soñaron nuestros abuelos.

Es peligroso intentar torcer la inercia mundial de cambio, para continuar con los fracasos de siempre y el negocio de unos pocos privilegiados cercanos al poder de turno.

Enrique A. Gassiebayle

Gassycre@hotmail.com

Ficha limpia

No hay duda de que existe en el seno de nuestra sociedad un verdadero clamor público –entre las personas honestas e informadas– para la urgente sanción de la ley de ficha limpia. Si se diera tal sanción, provocaría ipso facto una bocanada de aire fresco vivificador, y el renacimiento de la creencia de los ciudadanos en que hay un verdadero interés del Poder Legislativo en el saneamiento y la depuración de las instituciones. El daño moral y la desazón que puede proporcionar ver a personas con procesos judiciales convocadas a desempeñar los más altos cargos electivos nacionales o en la administración pública nacional sería irreparable. Un pésimo ejemplo y, además, el lógico desaliento y la incredulidad en el normal funcionamiento de las instituciones en un país democrático. Una condena emanada de un tribunal penal, y confirmada por uno superior (doble conforme) es motivo lógico –jurídico y político– para que el condenado no pueda aspirar a ejercer cargos públicos o partidarios. Todos los males señalados serían evitados con la simple y demorada sanción de la ley de ficha limpia, que ya ha sido receptada en otros países.

José Luis Méndez Vilafañe

DNI 4.279.879

Sueldos

Repetidamente a lo largo de los años asistimos a la discusión del sueldo de los senadores y diputados nacionales. Pero el verdadero problema es que acceden a tan importante cargo electivo sin contar con el adecuado asesoramiento de sus partidos y, al parecer, sin tener mucho conocimiento sobre la mayoría de los temas que deben debatir. Por lo tanto, aparecen los “asesores” en grandes cantidades, porque los partidos detrás de sus candidatos no pueden respaldarlos convenientemente. Si esas agrupaciones políticas y el candidato que presentan no tienen los más elementales conocimientos sobre los temas que se debaten en el Congreso, la pregunta obvia es: ¿para qué sirven? Sus sueldos son solo una gota en el mar. Las olas están atrás.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Panamericana

Las autopistas de acceso a CABA están explotadas. La Panamericana se ha vuelto una penitencia para todos los que somos usuarios cautivos de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, única salida desde la provincia de Buenos Aires a CABA, tanto sea para ir a trabajar, estudiar, ir al médico, hacer trámites, etc. El trayecto que antes duraba una hora y media ahora son un promedio de tres horas. Los accesos tapados de camiones, transportes de carga con contenedores, invaden todos los carriles y se frena toda la traza, cuando no se suma un accidente de moto, que ocurre cada vez con mayor frecuencia. Apelo a que el secretario de Transportes, Sr. Franco Mogetta, ponga orden, debido a que el problema de fondo lo conocemos todos –el lema es “no hay plata”–, pero una propuesta simple sería la que en su momento planteó el entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo: establecer un pago adicional en el peaje de los camiones a ciertas horas, para que la circulación sea más fluida, en los horarios de 7 a 10 y de 17 a 20. Esto se traduce en calidad y seguridad vial. El fin buscado: ordenamiento del tráfico, el tiempo de cada familia, menor costo de combustible, menor tiempo para ir al trabajo, menor contaminación ambiental.

Convencida de que en las próximas elecciones habrá propuestas para mejorar la vida de la gente, espero que los partidos políticos tomen este problema y lo solucionen.

Carla Piccaluga

cpiccaluga@telviso.com.ar

En la Red Facebook

Donald Trump impone nuevos aranceles

“Trump piensa que está en la década del 90, cuando todo le salía bien... esa época ya se acabó”- Javier MacFarlan

“Tomemos esto con calma. Yo creo que Trump espera que otros bajen sus aranceles y bajará los propios”- Manuel Muñoz

“Esperemos que ahora entiendan la importancia de formar parte del Brics y del Mercosur”- Julio Fernández Mendía

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION