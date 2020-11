El mega-historiador que predice una década peor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 00:05

El reciente fenómeno editorial de los mega-historiadores, con consagrados como Yuval Noah Harari, Steven Pinker o Jared Diamond, parece tener lugar para una nueva y más apocalíptica voz. O, al menos, es lo que sostienen The New York Times y otros medios alrededor de Peter Turchin -ruso de origen, académico en Nueva York-, quien ganó fama reciente: para él, movimientos contra la élites, dificultades financieras de los gobiernos y peores condiciones de vida son la causa de crecientes, inevitables y violentas tensiones.

Su secreto -en libros como War, and Peace, and War- es aplicar modelos matemáticos a 10.000 años de comportamiento humano con una mirada ecologista y cree haber dado con leyes que, desafiando la vocación histórica de mirar al pasado, le permiten proyectar una próxima década aun peor que la última. No pocos creen que, finalmente, este año 2020 empezó a darle la razón.

