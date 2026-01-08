Cartas de lectores: Europa, marco constitucional, Incendios

Europa

El retorno de las esferas de influencia está reordenando el sistema internacional con criterios más propios del siglo XIX que del orden liberal posterior a 1945. En ese nuevo tablero, Rusia busca consolidar su zona de seguridad en Europa oriental, China expande su influencia económica y tecnológica, y Estados Unidos reafirma su liderazgo hemisférico en América Latina. En este contexto, Europa corre el riesgo de quedar reducida al “jamoncito del sándwich”, atrapada entre presiones estratégicas contradictorias, dependiente del paraguas militar estadounidense, expuesta a la coerción rusa y económicamente vinculada a China. Mientras esto no se resuelva, Europa seguirá siendo objeto –y no sujeto– del nuevo orden internacional.

J. Felipe Fliess

Marco constitucional

Me resulta de alguna forma inconsistente que un gobierno votado por más de la mitad de un pueblo soberano no pueda accionar por existir una Constitución que lo limita. En su reciente columna, los señores Gargarella y Alegre ponen en tela de juicio las decisiones de un gobierno elegido por la mayoría de la población aludiendo a que esas decisiones no se encuadran en una Constitución elaborada entre 1853 y 1994 por representantes que vivían en su momento realidades completamente diferentes. La cuestión es cómo se concilia lo que necesitamos hoy (Estado pequeño, control de la corrupción, aumento de la seguridad, etcétera) con ideas que vienen de 1776, 1789 y de los siglos XIX y XX, muy encomiables y atendibles entonces. En la era de la IA, las redes y de generaciones ansiosas, esos marcos constitucionales deberían readaptarse mucho más rápido porque empiezan a ser pintorescas piezas de museo que impiden avanzar.

Hernán Caballero

Incendios

En quince días se quemaron en La Pampa más de 130.000 hectáreas, seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? ¡Seis ciudades como CABA quemadas! Las FF.AA. deberían estar ahí luchando, además de pedir ayuda a otros países que tengan aviones supertanques para luchar contra el fuego, ya que nosotros no tenemos ese equipamiento ni alquilamos o les pedimos a los vecinos; solo tenemos a los valientes bomberos voluntarios que están por todas partes, siempre. Pérdidas millonarias, desesperación de habitantes y productores, animales muertos y grandes daños materiales y ecológicos. Todos los años lo mismo. Se habla mucho de los problemas que hay en el mundo, pero de esto nadie dice nada. ¿Qué hacemos? ¿Como siempre, rezar para que llueva?

Antonio Mario Guarino

Salmonella

Con respecto al artículo publicado el 6 de enero, titulado “El animal que genera buena energía y protección en la casa y le encanta a Antonela Roccuzzo”, quisiera señalar que, si bien todo contacto por parte de nosotros, los humanos, con la naturaleza es recomendable, en este caso en particular me gustaría mencionar que el contacto con ciertos reptiles, iguanas, etcétera, puede ser complicado si no tomamos ciertos recaudos higiénicos. Estos animales pueden ser vehículo de transmisión de una enfermedad zoonótica (que se transmite de animales al hombre); me refiero a la “salmonellosis”, grave enfermedad causada por la bacteria salmonella. Estos reptiles poseen en su sistema digestivo, piel y escamas la salmonella y entonces la pueden transmitir al humano al ser tocados. Interactuar con ellos está bien, pero con ciertos recaudos higiénicos. También aprovecho para mencionar que debemos ser cuidadosos con la información médica o biológica que encontremos en las redes sociales; no siempre es correcta y podemos tergiversar interpretaciones. Seamos cautelosos. La ciencia tiene una metodología: respetémosla.

Carlos A. Ranone

Dr. en Medicina Veterinaria

Paradojas

Por ley 26.827 (2013) se estableció el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que la instituyó como orden público. El 27/7/2013 el Ministerio de Defensa, por orden o con la aprobación de la entonces presidenta, emitió la resolución 85/13, por la que prohibió la atención médica en los establecimientos hospitalarios de las FF.AA. a procesados (inocentes) y condenados por delitos de lesa humanidad, lo que implicó la aplicación de tortura por abandono a la protección a la salud. Pero la incoherencia y la ilegalidad fue mayor, ya que al acatar tal resolución, los jefes de los estados mayores de las FF.AA. restablecieron la derogada ley (2003) de obediencia debida, declarada además inconstitucional (2005). La resolución, si bien fue derogada en 2016, no ha sido revisada, y en consecuencia sus responsables no han sido sancionados, como tampoco se ha informado cuántas víctimas ocasionó (fallecidos y lesionados) la negación de asistencia médica oportuna y eficiente. Es de esperar que el actual ministro de Defensa actúe en cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Josefina Margaroli

Monet en el Colón

Participamos de la experiencia inmersiva Monet en el Colón, en el nuevo anexo de experiencias que el teatro dispuso sobre la calle Viamonte, en la Plaza Vaticano. No se puede describir con palabras. Todos los recursos audiovisuales se combinan en esta experiencia, finalizando con una visión de realidad virtual que es como estar en el jardín de Giverny, viendo lo que veía Monet mientras pintaba. Se percibe también la calidad humana del personal del Colón, que orienta en la muestra y está atento al deambular de los visitantes, porque realmente tanta belleza visual hace necesaria una ayuda de guías. Felicitaciones por esta propuesta. ¡Bravo Colón!

Alberto Gesualdi

