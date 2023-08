El ministro de Economía que no puede hablar del dólar

escuchar

El consejo suena bastante extraño para un candidato en campaña, pero salió en estos días desde dentro del gabinete: un ministro de muy buena relación con el kirchnerismo le recomendó a Sergio Massa exponerse lo menos posible con declaraciones en los medios. Es cierto que el líder del Frente Renovador tiene su propia agenda y hasta es probable que ni se detenga en la propuesta. Pero la idea de evitar tropiezos es compartida por varios integrantes de Unión por la Patria; son momentos para medir las palabras porque la realidad no contribuye.

El equipo del catalán Antonio Gutiérrez-Rubí, estratega del oficialismo, podría decir que percibió este mismo estado de ánimo en la CGT, encargada de organizarles a Massa y Agustín Rossi un acto que los tendrá como únicos oradores el martes en Malvinas Argentinas. “Por ahí Daer los presenta, pero van a hablar ellos”, confirmó uno de los que trabajan en la puesta en escena. Del lado sindical optan también por la prudencia discursiva. ¿Quién querrá levantar la voz con salarios que, según un informe del estudio Ferreres, están ahora en términos reales 28% por debajo de los niveles del primer trimestre de 2017? En la central de Azopardo se sienten más cómodos y locuaces con los temas de la oposición. Más cuando, como pasó esta semana con Dante Sica, asesor de Patricia Bullrich, alguien insinúa la posibilidad de revisar los convenios colectivos. Anteayer, durante una reunión en UPCN preparatoria del encuentro con Massa, Pablo Moyano prometió plantarse en la calle si eso pasaba. “Salimos todos”, coincidió otro.

Lo del martes no será, sin embargo, tan espontáneo. Habrá un escenario en forma de U para que el candidato pueda moverse durante su exposición, que dará frente una concurrencia exclusivamente sindical, sin intrusos ni pancartas. A lo sumo, anticipan, banderas sin mástiles. Es una distancia que la CGT anticipó no bien cerraron las listas y que, dicen ellos, Gutiérrez-Rubí comparte. “Está todo tan sensible y desordenado que una palabra fuera de lugar puede hacer un desastre: esto lo tiene que encabezar el propio Sergio”, dijo uno de los que estarán en el estadio Arena. El compromiso que admiten tener con Massa es en realidad más de fondo y necesario: contener la conflictividad.

Tantos reparos parten de lo obvio: Massa es candidato y, al mismo tiempo, ministro de Economía de un país que atraviesa una de las crisis más difíciles de su historia. Anteayer, en su paso por Córdoba, la pregunta más elemental para un día de inestabilidad cambiaria –la cotización del dólar y un posible traslado a precios– lo descolocó como pocas veces. “Es muy fácil hablar y agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante”, reaccionó, y le cuestionó al periodista Néstor Ghino haberle faltado el respeto.

Son días de tensión. El impacto de los movimientos del dólar y las medidas para cumplir con el FMI en la economía real es tan inevitable como inoportuno para una recorrida por el conurbano. Matías Tombolini, secretario de Comercio, les pidió la semana pasada a las cadenas de supermercados que trasladaran los aumentos recién el 14 de este mes, al día siguiente de las primarias. Sin circunloquios y bien taxativo: hace tiempo que Tombolini les habla crudamente de la necesidad de un triunfo electoral del Gobierno. ¿A cambio de qué?, se preguntan en las empresas, y tampoco hay respuesta: las autorizaciones para importar, lo que la secretaría viene ofreciéndoles para mantener el programa Precios Justos, están desde hace dos semanas anuladas porque no hay dólares. Incluso para las operaciones en yuanes. El mayor dilema es la carne, afectada por el dólar maíz, alimento de los terneros. Desde que empezó a regir la nueva cotización, la brecha entre los precios que ofrecen los supermercados y las carnicerías se agranda. Y ya se sabe cómo sigue: desabastecimiento en las góndolas. “El compromiso era que ustedes liberaran Siras”, reaccionó ante Tombolini uno de los ejecutivos. Con las importaciones en cero se frenará todavía más la actividad. La AmCham, la cámara norteamericana de comercio, prefirió hacerle al ministro el reclamo por carta.

El problema de esta situación de fragilidad es que no acaba en las primarias. A la Argentina le seguirán sobrando pesos porque, aunque se proponga dejar de emitir, la demanda de dinero no repunta. Es el gran desafío del próximo gobierno. Condicionado por la desconfianza general, Massa postergó para el año próximo la mitad de los vencimientos de la deuda en moneda local, mayoritariamente en poder de organismos públicos. De los privados, solo un 30% aceptó la propuesta. Es el lote de bancos al que convenció a cambio de permitirles repartir 40% de dividendos y en seis cuotas, algo más conveniente que el 20% que les autorizó el año pasado.

Su facilidad para la negociación con el establishment es probablemente la razón por la que, a falta de resultados e incluso mientras aplica un ajuste, el ministro terminó siendo candidato. Es lo que le valoran Cristina Kirchner, que respalda su candidatura en silencio, y la mayor parte de un espacio en el que, sin embargo, abundan díscolos que preferirán a Grabois. Los que tiran el voto, diría Malena Galmarini.

Pero aquella “lista de unidad” de viernes a última hora, es hoy en realidad una especie de interna asimétrica. Gutiérrez Rubí, por ejemplo, admite en la intimidad que Grabois probablemente tenga más votos que los que sacará finalmente porque, dice, no tiene fiscales. Tampoco él está convencido de que Massa tenga que asumir un rol protagónico: dice que la campaña empieza el 14 de este mes, después de las primarias, y que hasta entonces preferirá que la conversación se la lleve la interna de Juntos por el Cambio. Cree que es difícil ganar, principalmente después de la derrota en Santa Fe, pero no imposible, y que el peronismo ya ha conseguido al menos consolidar el voto sin la necesidad de golpes de efecto. Algo de eso parece estar ocurriendo. “Massa resuelve problemas”, es el mensaje de los camporistas, probablemente el sector donde asimilaron la candidatura con mayor verticalidad. El primero, De Pedro, a quien sus íntimos vieron en los días posteriores al cierre de listas más golpeado de lo que apareció en público, pero rápidamente encolumnado.

Como en el terreno económico, la incógnita es aquí cómo reaccionarán todos si Massa no logra un resultado que le dé claras posibilidades de triunfar en las elecciones generales. Si, por ejemplo, no resulta el más votado en las primarias, ¿mantendrá el kirchnerismo en ese caso la convicción? ¿O intentará recuperar banderas más afines a su discurso, justo en el momento en que el ministro tenga que empezar a mostrar indicios del ajuste a que se comprometió para que el directorio del FMI apruebe el acuerdo? Las dudas del día después exceden lo que pase con el dólar.