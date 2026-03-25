El momento en que el aprendizaje empieza a adelantar al sistema educativo

Durante más de dos siglos, el sistema educativo organizó la relación entre las personas y el conocimiento. La escuela definía qué aprender, cuándo hacerlo, a qué ritmo y bajo la guía de quién. Hoy esa arquitectura comienza a mostrar sus límites; la revolución digital comienza a alterarla silenciosamente. La inteligencia artificial, la conectividad global y la nube digital están configurando una nueva relación entre las personas y el conocimiento y están creando una nueva situación histórica: por primera vez, el aprendizaje puede organizarse directamente alrededor del aprendiz y no exclusivamente alrededor de la enseñanza en los espacios escolares.

Por primera vez se vuelve técnicamente posible que cada aprendiz interactúe directamente con sistemas capaces de orientar, explicar, acompañar y evaluar procesos de aprendizaje personalizados. Este cambio ya comenzó. En otras actividades es una realidad. Millones de estudiantes utilizan herramientas de inteligencia artificial para comprender conceptos, resolver problemas o explorar temas que les interesan. Estas prácticas conviven con el sistema educativo tradicional, pero al mismo tiempo anticipan una transformación más profunda en la forma en que se produce el aprendizaje.

Cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos estar atentos a la especificidad de cada variante y su potencial educativo. Algunas herramientas funcionan principalmente como sistemas de consulta o generación de respuestas rápidas. Otras, en cambio, permiten organizar procesos de aprendizaje más complejos. Las plataformas adaptativas, por ejemplo, analizan el desempeño del estudiante y ajustan automáticamente la secuencia de actividades según su progreso. Los agentes de inteligencia artificial, por su parte, comienzan a actuar como tutores capaces de acompañar paso a paso la resolución de problemas, sugerir caminos alternativos y ofrecer retroalimentación personalizada.

Estas tecnologías introducen una posibilidad inédita: estructurar trayectorias de aprendizaje personalizadas dentro de una nube de conocimiento permanentemente disponible. Si esa nube está organizada y sistematizada, el aprendizaje puede convertirse en un recorrido individual dentro de ese espacio: una secuencia de preguntas, exploraciones, errores y descubrimientos que cada persona realiza a su propio ritmo. En otras palabras, el sistema educativo del siglo XX organizó la enseñanza. El del siglo XXI comienza a organizar el aprendizaje. Pero este cambio abre también un desafío fundamental.

El acceso a herramientas de inteligencia artificial no garantiza por sí mismo mejores aprendizajes. Sin las competencias adecuadas, el riesgo es que los estudiantes deleguen procesos cognitivos esenciales en los sistemas digitales y desarrollen una relación pasiva con el conocimiento.

Por eso la educación inicial adquiere en este nuevo escenario una importancia aún mayor. Su tarea central es formar aprendices capaces de pensar con autonomía, formular preguntas relevantes, evaluar información, perseverar frente a la dificultad y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de ampliación de sus capacidades, no como un sustituto de su pensamiento.

Formar aprendices capaces de aprender durante toda la vida implica consolidar, en los primeros años de escolaridad, un conjunto de competencias cognitivas fundamentales. El pensamiento lógico-matemático, la lectoescritura profunda, la comprensión de problemas, la capacidad de argumentar, sintetizar información y organizar el propio proceso de estudio constituyen las bases que permiten interactuar con sistemas inteligentes sin perder autonomía intelectual. Sin estos cimientos, la tecnología corre el riesgo de generar dependencia en lugar de ampliar la inteligencia.

En este sentido, el sistema educativo debería proponerse un objetivo claro: que hacia los 12/14 años los estudiantes hayan desarrollado las herramientas intelectuales, la disciplina personal y la alfabetización digital necesarias para sostener procesos de aprendizaje con mayor autonomía. A partir de ese momento, se vuelve técnicamente posible que parte de la experiencia educativa pueda organizarse en entornos virtuales más flexibles, incluso en modelos de escuela completamente online. No se trata de reemplazar la presencialidad, sino de asegurar que cada aprendiz posea la madurez cognitiva para autodirigir su aprendizaje.

Por eso no es suficiente el fortalecimiento de la alfabetización digital; es necesaria una alfabetización cognitiva. Se tratará de formar personas capaces de interactuar críticamente con sistemas inteligentes, aprovechar su potencia para explorar problemas complejos y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de comprender, analizar y crear conocimiento por sí mismas.

Este desafío adquiere mayor relevancia en una sociedad donde la vida activa de las personas se aproxima cada vez más a los cien años. En una vida tan larga, el aprendizaje no puede concentrarse en los primeros años de formación. Deberá acompañar permanentemente la evolución tecnológica, profesional y cultural de cada individuo. En ese contexto, las instituciones educativas seguirán siendo espacios fundamentales de socialización, cultura y formación ética. Pero dejarán de ser el único lugar donde ocurre el aprendizaje.

A este momento de transición histórica podemos llamarlo overtake educativo: el momento en que el aprendizaje comienza gradualmente a superar al sistema institucional que durante más de dos siglos lo organizó. La pregunta central ya no es si la inteligencia artificial entrará en la educación. Eso ya está ocurriendo. La verdadera cuestión es si el sistema educativo será capaz de evolucionar a la misma velocidad que el aprendizaje que emerge fuera de sus fronteras o si el cambio vendrá desde otros actores de la sociedad. Porque cuando el aprendizaje avanza más rápido que las instituciones que lo organizaban comienza el overtake educativo.