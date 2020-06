El PBI de la Argentina y su comparación con los principales países del mundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 03:05

En esta columna presentamos los datos del PIB per cápita, que en cierta manera reflejan, con una precisión muy buena, la evolución del ingreso por persona de cada país, es decir, reflejan la riqueza que tienen, en promedio, los habitantes de cada país seleccionado.

Cabe aclarar que a estos cálculos los obtenemos de la Fundación Norte y Sur, cuyo trabajo está por ser publicado por El Ateneo. Son más de 1000 páginas de datos, muchos de ellos desde 1810 hasta ahora o desde donde se inicia la serie. También se podrán observar todos los datos por la web, gratis, financiada por nuestros sponsors, para lo cual hay que entrar, en poco tiempo más, en la dirección fundacionnorteysur.

Los datos se inician en este caso en 1950 y están en logaritmos expresados en dólares estadounidenses de 2017 para poder apreciar su evolución en moneda constante y, al ser en logaritmos, su inclinación nos muestra la línea de tendencia en el tiempo.

Para los países desarrollados hemos considerado a Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Como países de alguna manera comparables con la Argentina hemos considerado a Brasil, Turquía y China. Por supuesto, están todos los países en el libro de los "Doscientos Años de la Economía Argentina".

Casi hasta 1950, la Argentina se parecía más a los ingresos per cápita de los países desarrollados. Si bien se ubicaba algo por debajo de esos países, su PIB per cápita era similar al de los mismos, aunque ya se notaba su falta de inversiones, que lo llevarían a un posible fracaso en el futuro, según cómo siguieran los gobiernos.

En aquella época, la Argentina estaba muy por encima de Brasil, Turquía y mucho más arriba que China en el ingreso per cápita. China se ubicaba en 1950 en su peor momento como país influyente en la economía mundial, donde ese país representaba solo cerca del 5 % de la economía mundial cuando históricamente siempre había estado cerca del 30 % del PIB global. El ingreso por persona era de algo más de 600 dólares de 2017 per cápita de 1950. En 70 años pasó a ser de uno de los últimos países por ingreso per cápita a ser el segundo país del mundo por tamaño de su economía.

Nosotros hemos pasado de ser un país casi desarrollado en 1950, con ingresos per cápita similares a los de EE UU, Gran Bretaña o Alemania, a ser un país emergente en la actualidad, después de 70 años de retroceso relativo. Es algo que no puede entenderse, resulta contrario a la razón, tal retroceso relativo.

Nuestro ingreso per cápita en dólares de 2017 en 1950 era casi 10 veces superior al de China y ahora estamos en una diferencia de 10 % aproximadamente y ya China es la segunda potencia mundial por tamaño del PIB. El ingreso per cápita de China se acerca ahora al de Brasil, siempre medido en moneda del 2017.

¡Necesitamos cambiar! Y sobre todo organizarnos para inversión nueva que haga crecer al país y nos dé perspectivas de futuro. Si no pasaremos a ser un país en la línea de los emergentes cuando hemos estado clasificados como uno de los mejores 8 países del mundo por ingreso per cápita. La Argentina atrajo a millones de inmigrantes de países europeos cuando nuestra economía floreció, hacia 1910. Por supuesto nuestra política nunca fue nuestra mayor fuerza, pero es evidente que los ciudadanos de muchos países de Europa vinieron porque ganaban más dinero que en sus países de origen.

Necesitamos recuperar este tipo de estrategia de país para generar inversiones y tener un futuro más promisorio, con disminución de los altos índices de pobreza que hay tenemos. Si no nos gusta EE.UU, copiemos lo que hizo China, que destina más del 40 % de su economía en inversiones y que llegó, en los momentos de crisis de 2008, a invertir hasta el 50 % de su economía en inversiones, para hacer a su país más moderno y pujante en relación al mundo entero. Cualquiera de los dos países mencionados de los líderes mundiales son un buen ejemplo para nosotros, pues la clave es invertir.