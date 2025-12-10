Cartas de lectores: La punta del ovillo, nueva Buenos Aires, UCR y federalismo

La punta del ovillo

Los ciudadanos argentinos vemos con verdadero espanto el nivel de obscenidad que la dirigencia del futbol argentino exhibe respecto al manejo de los recursos que el mismo genera, en beneficio propio, a través de la compra de inmuebles de incalculable valor y gran cantidad de automóviles de colección de altísima gama. Exhibiendo, además, ostentosos niveles de vida. Vale recordar que la Unidad de Información Financiera (UIF) exige, toda vez que la compra de un inmueble o vehículo excede cierto valor, un certificado de origen de fondos para establecer su licitud, que implica que el adquirente del bien presenta ante el escribano actuante una declaración del origen de sus fondos, el cual es controlado por un profesional en Ciencias Económicas, quien procede a detallar y certificar con su firma y sello profesional la documentación que ha auditado. Esto además va legalizado por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Mientras se discute si hay testaferros, monotributistas, jubilados o lo que fuere, no se entiende porqué la Justicia no va a las fuentes e investiga esa documentación,que sería la punta del gran ovillo que representa todo este armado.

Quiero agradecer al Sr. Esteban Bullrich por su patriotismo al servicio del país, puesto de relieve en la entrevista a la que concurrió junto a losdoctores Jorge Colina y Enrique Morad, que les hiciera el periodista Carlos Pagni. A pesar de la gravedad de su enfermedad, que lo tiene inmovilizado, nos da a todos los argentinos un ejemplo de cómo un hombre honesto en el ejercicio de la política, a pesar de sus contrariedades, tiene el coraje de servir y amar a su patria hasta el final de su vida. la propuesta que efectúan en el libro publicado Una nueva Buenos Aires “para renovar un pacto de unión nacional” es excelente. La idea fuerza es renovar por completo la provincia de Buenos Aires. Reconocer dos regiones: el interior bonaerense, listo para ser encarado, y una “región urbana federal” que, asociando el conurbano con CABA, recupere las oportunidades que hoy no tiene, pues padece un nivel de pobreza lamentable

En una primera etapa se dividirá a Buenos Aires en tres provincias para hacerla más ágil y productiva: la del norte, con sede en San Nicolás; la del sur, con capital en Bahía Blanca y la de la costa atlántica, en Mar del Plata. Por supuesto, que es difícil de implementar. Pero me quedo con estas palabras de Esteban Bullrich: “No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”.

UCR y federalismo

A días de la elección de las autoridades nacionales partidarias, bueno es utilizar el sentido común y tratar de reflejar, en esa conducción, las situaciones nacionales y el respeto al federalismo. En el país hemos vivido una situación que nos marcó profundamente: más del 40 por ciento de la población no fue a votar, o no se sintió interpretada por las dos orillas en que está marcada la grieta actual. Es necesario que el presidente y las autoridades del partido reflejen una síntesis entre ese reclamo y la gestión, que es lo que pide la ciudadanía. Hay cinco gobernadores: Jujuy, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Mendoza que son espejo de lo que señalamos y que en las elecciones provinciales tuvieron rotundos triunfos y, en algunas de ellas, mucho más alto que la de la elección nacional. Quizás se da el caso que simbolizan cosas que hicieron: Jujuy, con su energía renovable; en la explotación del litio que tanto se habla ahora de lo que van a producir dentro de unos años y una mejora en la cuestión de la población trabajadora. En Corrientes, quizás aferrada a su viejo esquema de que siempre son capaces de ayudar a la Argentina ellos solos, soportó dos dramas tremendos uno una sequía histórica y otro una inundación devastadora, en ambas sólo sin ayuda del gobierno nacional anterior o este, se luchó y se logró superar ese drama. Chaco se asumió después de malversación de fondos en forma descomunal que se simbolizaban en la inauguración de una escuela, o en la barbarie de un grupo selecto y alimentado por fondos nacionales que terminó en la masacre de una familiar del líder, ya condenado por la justicia.

Los radicales debemos recuperar la autoestima y, sin agraviar, establecer la verdad: básicamente sobre los dramas que se viven, por ejemplo, las inundaciones y la asfixia al Garrahan, ya que fue el radicalismo de la capital en la intendencia de Julio Saguier que hizo un aporte de alrededor de 10 millones de dólares extra para terminar el hospital.

Finalmente, apelo al protagonismo que están asumiendo las nuevas generaciones para defender la universidad pública, el Congreso en tres oportunidades aprobó la ley de financiamiento y el Ejecutivo dice no tener plata.

Derechos Humanos

En el Día de los Derechos Humanos es oportuno recordar que ya son casi 1000 los ancianos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales, penitenciarias y civiles que desde 1983 vienen muriendo detenidos y víctimas de un proceso anticonstitucional de persecución, venganza y exterminio. En abierta violación a los derechos humanos la Justicia argentina ha repetido en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas desde el kirchnerismo por intereses políticos. Mientras sigan produciéndose estas injusticias -ante la lamentable indiferencia del gobierno nacional- nuestro país no recuperará el respeto y la credibilidad sobre la seguridad jurídica que el país necesita para que se concreten las inversiones que hagan crecer la economía, generando empleos de calidad para disminuir el nivel de pobreza al que nos llevaron los mismos que promovieron esta aberración jurídica.

El peatón primero

La ciudad de Buenos Aires en algunas horas del día se parece a una ciudad sitiada, donde los autos y colectivos (los que circulan y los estacionados) ocupan las calles y avenidas. Agreguemos las calles cortadas por reparaciones, los conductores impacientes y los colectivos que tratan de cumplir horarios a velocidad de autódromo. Los semáforos están para ordenar y hacer más fluido el tránsito, pero no alcanzan para descongestionarlo y dar seguridad. Y muchos son violados. Los ciclos de corta duración impiden el cruce seguro de peatones con movilidad limitada. Personas con chicos, sillas de ruedas, andadores y bastones no llegan a cruzar por el escaso tiempo disponible y no tener refugios adecuados para poder hacerlo en etapas o rampas que lo faciliten. Las avenidas con Metrobus que solo tienen un andén por mano, o avenidas como Libertador, Corrientes, Cabildo o Rivadavia los obligan a una verdadera carrera para llegar al otro lado. Esperamos que la consigna “el peatón primero” sea cumplida por parte de las autoridades.

