El show va a continuar

Nadie puede decir que la política no se renueva. Aunque perduren antiguos ejemplares. Los nuevos están ahí. En lugares destacados en las listas de candidatos. Con ingreso casi asegurado al Congreso. Sin experiencia legislativa. Sin cargos previos. Sin antecedente en la política. Ni interés conocidos por la cosa pública. Sí con vidas muy públicas. Lo ostentan. Con orgullo. ¿Es la oferta que la demanda ciudadana espera?

Alguna vez un gobernador que se alió al Gobierno y acaba de ser obligado a aceptar a un candidato que prefería lejos concluyó: “La sociedad probó con todos los médicos y estamos en terapia intensiva, así que ahora optó por el curandero”. Trataba de explicar el triunfo presidencial de Javier Milei. ¿Seguirá pensando igual? ¿Mejor famosos sin currículum, que conocidos con demasiada trayectoria? Fieles que aporten manos antes que ideas propias. No es patrimonio exclusivo del oficialismo actual. Tampoco, muy novedoso. Los fines de ciclo son así. Ya lo vimos. Y lo estamos viendo. El Congreso promete nuevos espectáculos. Y el show va a seguir. Recargado. “Lo enfrentaré con una sonrisa///Nunca me daré por vencido”, canta (y aconseja) Freddy Mercury, en “The show must go on”. Precisamente.ß