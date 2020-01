El valor formativo del Cema en el país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020 • 00:26

En la ciudad de Buenos Aires nos juntábamos con Nicolás Catena en su bodega "Esmeralda" de la Avenida Coronel Díaz. Allí también concurrían Martín Lagos, Pedro Pou, Lucio Reca y Eugenio Maffuchi. Las personas que íbamos se fueron dividiendo en dos grupos: 1) los que pensaban que se tenía que formar una agrupación del tipo FIEL, que estudiara los problemas del país y propusiera soluciones a dichos problemas o 2) fundar un lugar para pensar, dar clases e investigar, tipo las universidades de Estados Unidos.

Se fue dando un conjunto de reuniones que duraron algunos meses y finalmente se decidió ir pensando en un lugar para dar clases y tener un centro de investigaciones. En el momento de tomar la decisión renunciaron Lucio Reca y Eugenio Maffuchi, que habían sostenido la posición de un centro de investigaciones pero no una universidad. Al definirse la posición de Catena, Pou, Lagos y Ferreres por la alternativa dos (la de la universidad), para los otros economistas eso no era adecuado y decidieron renunciar, incluso para no tener nuevas discusiones.

A partir de allí tres economistas fundamos el Cema (Pedro Pou, Martín Lagos y Orlando Ferreres, según fecha 3 de julio de 1978, en la cual figuramos también en los estatutos del Cema, Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina). En 2019, hemos recibido el premio a los 40 años de la fundación del Cema. En dicha institución se organizó un programa de cursos para solucionar los problemas acuciantes del país. La idea mía había sido la de tener unas 1000 personas que pensaran de una forma semejante, para lo cual se requería tiempo por delante para lograrlo. El objetivo era contar con una entidad que pensara en el largo plazo y no tanto en los problemas de cada momento.

Por otra idea que presentamos al principio, Nicolás Catena organizó la Fundación País, para financiar los gastos que irían a requerirse para el financiamiento de la solución a los problemas de la Argentina, siendo estos muy diversos. Catena, además, participó de las decisiones del Cema o Ucema.

Tanto Roque Fernández como Carlos Rodríguez fueron incorporados como profesores en una segunda etapa del Cema, aunque aún se ubicaba el mismo en la calle Uruguay, antes de moverse a Belgrano R, que se instaló en el lugar donde había estado el Instituto Di Tella. En mi caso no estuve de acuerdo con esa mudanza, la que luego se revirtió al volver al microcentro, después de algunos años de operar en Belgrano R.

La Universidad del Cema tiene actualmente muchas carreras aunque se ha especializado principalmente en Finanzas, tanto para empresas y como para bancos y actualmente se está orientando a la obtención de alumnos del secundario que quieran ir a la Universidad y hacer cursos de grado y luego de postgrado.

A partir de la organización del Cema como Ucema, es decir, como Universidad del Cema, según las leyes de la Argentina, ya se estableció que Carlos Rodríguez tendría poderes para hacer las funciones de presidente, rector y otras más administrativas, como diversos trámites, con lo cual pasó a ser una persona muy importante simultáneamente en varias funciones. En la Ucema, siempre hubo algunas resistencias de dirigentes que no deseaban que Carlos Rodríguez fuera rector y presidente al mismo tiempo. Tal como se aconseja en los libros más recientes de Finanzas, el presidente del directorio de una empresa no debe ser al mismo tiempo el CEO (Chief Executive Officer) de la misma.

Entre otros destacados economistas de la Ucema, Roque Fernández fue director del Banco Central y su presidente y, además, fue ministro de Economía. Pedro Pou fue presidente del Banco Central en época difíciles y resolvió muy bien los problemas que se le presentaron.

Se puede decir que el Cema o su universidad, la Ucema, han tenido una época de mucho éxito en sus ideas económicas, como se comprueba en la actualidad. El nuevo rector Edgardo Zablozqui ya ha efectuado acuerdos con la Universidad de Chicago (UChicago) y también con la Universidad Austral y otros organismos empresarios de la Argentina y de otros países. Estamos seguros de que el futuro será muy bueno para la Ucema y para el país.