Reseña: En otras palabras, de Jhumpa Lahiri

11 de agosto de 2019

"Escribo en los márgenes, tal como he vivido desde siempre, en los márgenes de los países y las culturas", comenta Jhumpa Lahiri, nacida en Londres y criada en Estados Unidos, donde se radicaron sus padres bengalíes cuando ella tenía dos años. "Escribo para sentirme sola", continúa en su nuevo libro, En otras palabras, un ensayo original sobre el amor a un idioma extranjero (el italiano) que decidió adoptar para escribir.

"Creo profundamente que la exigencia de escribir deriva siempre de la desesperación y la esperanza", anota entre otras muchas reflexiones sobre la literatura y la existencia que se organiza alrededor de las palabras.

Con una intención autobiográfica que no tienen sus cuentos ni novelas anteriores, aquí la historia de su fascinación por la lengua italiana, a priori innecesaria en lo cotidiano, le sirve para verse desde fuera y repasar su vida desde otro lugar. No desde lo que se espera de la lengua materna, el bengalí; ni a través de la que llama "lengua madrastra", el inglés, idioma con el que se formó, con el que se volvió escritora celebrada y que comparte ahora con sus hijos; tampoco el de su marido guatemalteco, el español.

La búsqueda tenaz del italiano hasta su conquista como lengua doméstica y luego literaria le permite descolocarse para reubicarse. Le habilita un camino independiente, difícil, escaso y aproximativo pero personal. Es ahí donde quiere estar, en el sitio donde todo se aprende de vuelta, donde más se evidencia su condición de outsider: "Tal vez porque en italiano tengo la libertad de ser imperfecta".

El choque entre las costumbres hindúes y las norteamericanas es el leitmotiv esencial de su obra narrativa compuesta por dos libros de cuentos, dos novelas en inglés y este nuevo libro de no ficción, el primero que escribió en italiano y al que le siguió otra novela -Donde me encuentro- a partir del mismo tema.

Escribir fue primero la manera de definirse: "Soy hija de una madre que nunca quiso cambiarse a sí misma; en Estados Unidos, seguía vistiendo, comportándose, comiendo, pensando y viviendo, en la medida de lo posible, como si nunca hubiera dejado Calcuta". En tono confesional Lahiri va dando cuenta de su biografía lingüística para mostrar que eligió un camino diferente, de contrastes y cambios.

Después de ganar el Pulitzer y cobrar notoriedad a una edad temprana, necesitó nuevos desafíos porque desde el punto de vista creativo, comenta, no hay nada tan peligroso como la seguridad. Volvió a construirse en otro idioma. Igual que Sísifo, montaña arriba. Similar a otros escritores recordados por haber trascendido en una lengua ajena: Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Samuel Beckett, Emil Cioran, Milan Kundera, Joseph Brodsky.

En otras palabras de Jhumpa Lahiri es un diario privado, escrito en un tono de intimidad, que se parece mucho a un diálogo interior, silencioso, hacia adentro, lleno de preguntas sensibles y dudas repletas de sinceridad. Es al mismo tiempo una rara y hermosa crónica de un romance unilateral, en donde abundan las metáforas poéticas discretas, de buen gusto y profundidad filosófica: "Me he enamorado, pero lo que amo no me pertenece. Esta lengua nunca me necesitará".

