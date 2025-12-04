Abrió la primera biblioteca en el subte: los 10 best sellers que se pueden conseguir bajo tierra

Desde los primeros días de diciembre, los usuarios de la Línea A que suben o bajan del subte en la estación Plaza de Mayo pueden pedir libros prestados en el andén, en la primera BiblioSubte de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad. Según anticiparon desde el gobierno porteño, es la primera de una serie de seis bibliotecas que se inaugurarán hasta 2027.

Ideada para acercar la lectura a los tiempos de viaje (y a otros momentos también, porque se trata de préstamos mensuales), la BiblioSubte de la Línea A tiene a disposición de los usuarios un catálogo de doscientos títulos para lectores de todas las edades.

Hay clásicos, best sellers y novedades editoriales de autores como María Elena Walsh, Han Kang, Mario Vargas Llosa, Agatha Christie, Mariana Enriquez, Haroldo Conti, Agustina Bazterrica, Gabriel Rolón, Louisa May Alcott, Ernesto Sabato, Florencia Canale, John Grisham y Martín Caparrós. LA NACION pudo saber que el gobierno porteño recibió donaciones de libros de algunas editoriales.

Asociarse a la Red de Bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires es muy sencillo Buenos Aires Ciudad

Los pasajeros podrán pedir libros prestados de lunes a viernes, de 9 a 20. Para ello, basta con ser socio de la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad. El trámite, muy sencillo, es virtual: una vez completado un formulario, se recibe un correo electrónico de confirmación para comenzar a utilizar los servicios de las bibliotecas.

Los socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad podrán consultar y retirar hasta tres libros por mes, disponibles a través del catálogo centralizado. La devolución de los ejemplares se podrá realizar a través del buzón disponible en la misma BiblioSubte. Por ahora, no se contrató a un bibliotecario, sino a estudiantes y pasantes de la carrera de Bibliotecología.

La BiblioSubte se inauguró este martes a la tarde, con la presencia de la ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; la subsecretaria de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas; el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibáñez, y el director General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez.

“Sumar lectores, acercar los libros a la gente, generar más amor por la lectura en nuestra ciudad de libros -dice Ricardes a LA NACION-. Eso es lo que nos guía, desde la puesta en marcha de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges a esta iniciativa de sumar bibliotecas en el subterráneo. Porque leer es mucho más que una experiencia literaria: cuando uno abre un libro abre una vida, una nueva aventura. Y nada nos hace más felices desde el Gobierno de la Ciudad que ver a la gente con un libro en la mano. Este es un nuevo hito para la cultura de nuestra ciudad: la primera biblioteca pública de préstamo dentro de la red de subterráneos porteña, un espacio gratuito, accesible y pensado para que la lectura acompañe a miles de vecinos en sus traslados diarios. Con esta forma simple y cercana sumamos más lecturas y más lectura a la vida cotidiana, parte de nuestro ADN porteño”.

Javier Martínez y Gabriela Ricardes presentaron la BiblioSubte de la Línea A Buenos Aires Ciudad

“Hoy las bibliotecas están donde está la gente -dijo Martínez en el acto de inauguración-. BiblioSubte nace de esa idea de libros y cultura en movimiento: en una estación, en medio del apuro, como la posibilidad de una pausa. Queremos que leer sea tan accesible y cotidiano como tomar el subte: simple, público y parte de nuestra rutina”.

Otras actividades para promover la lectura ya realizadas en la red de subtes en 2025 fueron el “Vagón de lectores”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona, y las sueltas de libros.

Diez libros para pedir en la BiblioSubte