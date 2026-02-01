Entre el keseyó y el nosequé

De Daniel Scioli se podrían decir muchas cosas, menos que sea un hombre miedoso: se recobró de una tragedia; nunca le hace asco ni a gobiernos de izquierda, de centro o de derecha si se trata de asumir un cargo, y jamás dice lo que realmente piensa o lo dice de manera tal que no se le entiende. Huidizo sí; cobarde, jamás . Hasta que la colega Laura Di Marco le preguntó qué opinaba del escándalo Tapia-Toviggino, en LN+. “ Te pido disculpas. Me tengo que ir a comer ”, se excusó Scioli después de una pequeña interrupción en la comunicación y tras haber intentado zafar por todos los medios de responder la pregunta. La comparación es inevitable con el “ me quiero ir ” de Hernán Lorenzino, cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner y una periodista griega le insistió tres veces para que respondiera cuál era el índice real de inflación en la Argentina.

Salvando las diferencias y sin intención de justificar a ambos personajes, ¿cuántas veces hemos puesto una excusa para no responder, no ir o no permanecer en un lugar? Claramente, estamos eximidos de la responsabilidad política que les cupo y cabe a quienes gobiernan, pero no me diga, querido lector, que nunca inventó excusas para zafar .

Recuerdo a una compañerita de la primaria que justificaba no haber hecho la tarea porque se le había muerto la abuela. Una maestra contó los fallecimientos por ella comunicados y llegó a la conclusión que ya se la habían muerto cinco abuelas solo en el primer semestre. Apestillada que fue, respondió: “Es que siempre resucita”. Era muy religiosa .

En la secundaria tuve otro amigo bastante novelero: no le gustaba hacer gimnasia y siempre se justificaba en que le dolía el cuerpo por los golpes que recibía al defender a su hermanito del bullying que le hacían en el barrio. Consternada, la rectora llamó a los padres. No solo nunca se había peleado, sino que ni siquiera tenía hermanos.

Hoy me fascinan –cuando se me va el enojo, claro- los prestadores de servicios y sus excusas. El correo privado nunca me encuentra en casa aunque me quedo esperándolo atornillada al portero eléctrico. Es un amor . Hasta me manda un mail diciendo que no estuve cuando nunca pasó. ¿Y el plomero? Estoy a punto de regalarle una agenda, un reloj y comprarle una bici porque, cuando no cancela el día viene a la hora que quiere con la excusa de que se le rompió la camioneta.