Es el fin del Universo y no está mal

"Mereceríamos extinguirnos como especie", se escucha decir cada vez más a menudo. Hace tiempo que vivimos entre fantasías de apocalipsis y el coronavirus no hizo más que darles forma. La cosmóloga norteamericana Katie Mack acaba de publicar un libro que lleva el título de El fin de todo y nos sostiene que esta es una idea liberadora.

"Hay algo en aceptar la transitoriedad de la existencia que te libera un poco", explica en una entrevista a la BBC. Mack es una divulgadora de la astrofísica y tiene miles de seguidores en Twitter. La idea de que el Universo se expande hasta que se enfría y se descompone no es la única probabilidad. Existe otra, la de una "burbuja de la muerte que se materializa en alguna parte del universo y se expande a la velocidad de la luz destruyendo todo. "Estos procesos que ocurren todo el tiempo, pero que en principio también me pueden ocurrir a mí: me encuentro en el universo y no tengo manera de protegerme de todo esto", concluye. "Recuerda la muerte" decían los romanos. Y no es tan malo, agrega la astrofísica.