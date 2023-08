Estamos todos: ¡volvió Boudou!

escuchar

Si como dijo el escritor Edmond Thiaudière, “ la politica es el arte de disfrazar de interés general el interés particular ”, en una semana sabremos quién contó con el mejor sastre en nuestra tienda electoral. Corregimos: sastre o modista , así nadie nos acusa de falta de empatía de género, precisamente cuando hay telas en juego.

Massa, ministro de un gobierno ya sin tela –lunfardísticamente hablando– está teniendo serios problemas de confección, precisamente con los ajustes, en su acepción más literal. Los parches no le alcanzan; abre nuevos ojales, pero no consigue botones, e intenta reemplazar los agujeros con cierres que no cierran. Lo peor de todo es que no puede culpar a nadie por los defectos del molde: le pertenece. Él mismo lo dibujó al asumir en Economía. El gran surfilador está en aprietos. Se le nota la hilacha.

Entre hechura y rehechura, volvió a amigarse con Amado Boudou, quien ha sumado tela desconocida a la historia delictual de la política al haberse querido apropiar de Ciccone Calcográfica, el mayor telar de billetes del Estado, hasta que la Justicia lo encontró culpable de la maniobra, lo mandó preso e inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos.

¿Cómo es posible que habiendo sido condenado e inhabilitado, Boudou esté asesorando a Massa en la negociación con el FMI como reveló el siempre locuaz Leopoldo Moreau? Sencillo: Amadito no estaría cobrando dinero por sus consejos, lo que lo descarta como empleado público. Dice que solo volvió a la Casa Rosada para tomar café e intercambiar opiniones sobre los pagos al Fondo con Sergio, su amigo ministro y precandidato presidencial y, hace muchos años, entrañable compañerito de la Ucedé de Álvaro Alsogaray.

Hay que analizar el gesto de Amado desde el más puro patriotismo. Volver a acercarse a Massa le costó que lo echaran de Soberanxs, facción política del kirchnerismo duro, nacida tras la derrota electoral del Frente de Todos, en 2021. “ La incoherencia daña a la política ”, sentenció Alicia Castro, líder de Soberanxs, ofuscada por el regreso de Boudou a sus raíces derechosas .

Nada está resuelto en el taller de las PASO. Y no lo estará hasta dentro de siete días cuando cada elector cumpla con la obligación de votar. No hay nada peor que triunfe la huida hacia la nada de los ciudadanos-costureros, como le pasó al único candidato a intendente de Tecka, en Chubut, Jorge Seitune. Ganó, pero salió segundo detrás el voto en blanco.