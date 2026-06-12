Fricciones entre Bullrich y Milei en medio de otra fuga hacia adelante Como en cada crisis vuelve la posibilidad de un futuro incierto. La senadora propone lo mismo que el Presidente, pero con buenos modales

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Patricia Bullrich interfiere en otra de las fugas hacia adelante emprendida por Javier Milei. La promesa de un venturoso pero incierto futuro que justifica los efectos negativos de su programa de gobierno en el presente, es la receta a la que apela el Presidente cada vez que una crisis amenaza complicar a su gestión. La senadora no propone un rumbo distinto. Pero se diferencia al sugerir transitarlo sin irritar más de lo conveniente a una sociedad sensibilizada por los altibajos de la economía. El Indec confirmó la caída en abril de la actividad manufacturera y de la construcción. Dos índices ligados a la posibilidad de empleo de mano de obra intensiva.

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Bullrich surge indemne del panorama desfavorable al oficialismo que traza el informe de la Universidad de San Andrés (UdeSa) en junio. Su imagen positiva (38%) supera a la de Milei (33%), ubicada por debajo de la aprobación de su gobierno (35%). Con dos puntos menos que en mayo e inferior en diez al de Mauricio Macri en su tercer año de mandato. La falta de empleo (40%) es el principal problema detectado, muy por encima de la corrupción (34%) seguida de cerca por los bajos salarios (33%).

Era cuestión de tiempo que Karina Milei reaccione en contra de Bullrich con este escenario. La intervención de Santiago Caputo resultó decisiva para que sea breve el lapso de espera. Al influyente asesor se le atribuye haber advertido que Milei propuso al Senado designar a Verónica Michelli en el TOC N°3 de La Plata. Una fisura imperdonable en la custodia al culto del personalismo del presidente a cargo de su hermana. Michelli es cuñada de Hugo Alconada Mon y su nombre le fue sugerido al presidente por Juan Bautista Mahiques.

Patricia Bullrich y Karina Milei, en la reunión que mantuvieron el 3 de este mes

Si algo no podría argüir el ministro de Justicia es desconocer quién era la candidata. Además de su bien ganado prestigio profesional, Michelli mantiene con él una relación amistosa. Karina demostró idoneidad para convertir en atributo sus falencias. Le enturbió a Bullrich su relación con los bloques afines al oficialismo que habían avalado a Michelli. Una forma de repartir los costos por el intento de retirar su pliego del Senado. Las 250 vacantes en la Justicia concentran el foco del conflicto entre Karina y Caputo.

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La llegada de Mahiques al gobierno trastocó el plan de Caputo de modelar un Poder Judicial a su semejanza con el auxilio indispensable de Lijo. El juez y el ministro expondrán la otra semana ante el GAFI en Francia. Resulta difícil que como integrantes de una delegación oficial desaprovechen la oportunidad de abordar la disputa que mantienen para ser el próximo Procurador General. La batalla final de todas estas escaramuzas. Menos que no lo hagan al amparo de París y su noche. El ámbito que mejor les sienta, según quienes aseguran tratarlos.

Milei, Mahiques y Martín Menem después del Tedeum del 25 de Mayo LUIS ROBAYO - AFP

Lijo controla las causas donde se investiga el patrimonio de Adorni y la de los supuestos sobornos en los casos Libra y Andis. Karina aparece aludida en todas. La hermana del Presidente impuso a Mahiques en el Ministerio de Justicia para abortar que Caputo ocupara esa cartera con Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y ex juez federal. El rumor malintencionado insiste en que Mahiques tiene por prioridad desvincularla de esas causas. Es Lijo, sin embargo, el que aterrizará en las ciudad luz envuelto en las sombras que opacan su condición de caudillo en Comodoro Py. Una leyenda tramada para perjudicarlo, seguramente. Lo curioso es que ese mito es deslegitimado por fuego amigo. Lijo no consigue que María Servini le ceda la causa donde el fiscal Carlos Stornelli investiga si bancos y cuevas se apropiaron durante el cepo de mil millones de dólares del Banco Central al valor oficial con la intervención de la banda de “Chocolate” Rigau.

La rebelión de quien debía subordinarse a Lijo comenzó cuando Servini volvió a frecuentar a Jaime Stiuso. Otra interferencia. Esta vez en perjuicio de Alfredo Mangano. Secretario de Servini pero de la confianza de Lijo, quien tutela a la jueza en su nombre. Alfredo es el padre de Alejandra Mangano. Fiscal y esposa del exsecretario de Lijo y titular de la Dajudeco, Tomás Álvarez Ponte, cuyo pliego para ser el titular del juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora ya fue aprobado. Servini denunció por acoso a Federico Villena, de quien fue amiga por 20 años.

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La pregunta que varios se hacen en Tribunales es en qué bando se alineará Álvarez Ponte si la conjura de Servini y Stiuso en contra de Lijo es algo más que una fabulación trasnochada

La jueza pidió que su demanda se anexe a la que tiene Martínez de Giorgi contra Villena por supuesto espionaje ilegal a periodistas y opositores durante el gobierno de Macri. Paralizada desde 2023, De Giorgi dejó entrever las sospechas que tiene sobre la conducta de Villena. A Martínez de Giorgi se le adjudica un vínculo profundo con Stiuso. La aparente intención es que esas causas acumulen pruebas para destituir a Villena. La jurisdicción de la justicia federal en Lomas de Zamora coincide con la de la Tercera Sección Electoral e incluye al aeropuerto internacional de Ezeiza. Pero también a El Dorado, que algunos intuyen en su zona de carga.

La pregunta que varios se hacen en Tribunales es en qué bando se alineará Álvarez Ponte si la conjura de Servini y Stiuso en contra de Lijo es algo más que una fabulación trasnochada. Esas maquinaciones afiebradas subrayan que la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, recibió el aval del Senado para ser jueza federal en Hurlingham y con jurisdicción en Moreno. El municipio donde está “San Diego”, el barrio cerrado que habita el matrimonio que tiene de vecino al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.

Erróneamente se confunde el domicilio de Rodríguez con el de la quinta en Parque Leloir donde sirve literales comilonas cada viernes al mediodía. Claudio “Chiqui” Tapia tiene una silla reservada en ellas. El titular de la AFA medita si vale la pena mantenerla. “Llego ahí con la intención de resolver un problema y me llevo tres”, le confesó atribulado a un magistrado que se sienta a su lado, en una mesa que reúne más de lo que se sabe a funcionarios judiciales y dirigentes políticos. A propósito. ¿Será cierto que Rodríguez es un socio oculto en “La Dulce”, la feria textil ubicada en el predio del Mercado Central en La Matanza?}

Rodríguez concurrió con Lijo, Servini y el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a una reunión en Avellaneda con Kicillof, convocada en marzo por el intendente Jorge Ferraresi, pero organizada por Darío Ruiz. El director de Análisis del Ministerio de Seguridad bonaerense e hijo del desaparecido Ramón Ruiz. Ruiz padre fue designado interventor del PJ por Servini en 2005. Una relación cimentada, además, por los buenos contactos de ambos con el espionaje local.

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El hijo de Ruiz sería el encargado de garantizar la custodia policial en Longchamps de Vicente Luce, la pareja de Servini y considerado casi parte de su familia por Sergio Cirigliano. El empresario del transporte que cumple prisión domiciliaria por la tragedia de Once. Incomprobable, la versión que trascendió es que Kicillof declinó recibir la ayuda que le ofrecieron los magistrados para no deberles ningún favor. De ser cierto, confirmaría que la decencia es uno de los principales activos políticos del gobernador.

Kicillof intentará postergar hasta fin de año resolver el desdoblamiento electoral, la reelección indefinida de los intendentes y la designación de tres jueces en la Corte. Los tres factores que representan la fuente de poder más importante con la que cuenta al final de su mandato. Las vacantes en la Corte mantienen inquieto a Sergio Massa por no tener garantizada una para su sector.

A Massa se lo responsabiliza por la versión de la renuncia a ese tribunal de Hilda Kogan. ¿Una muestra de voluntarismo para que sean cuatro y tener un lugar? Canalladas para desmerecer su temple e inteligencia. El ministro de Justicia, Martin Mena, ocuparía una por el kirchnerismo. Igual que Marisa Sánchez Herrero por un acuerdo entre el Pro y la UCR. El asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, será impulsado por el gobernador.

Martín Insaurralde se adueñó de la que ocupará en su nombre Ramón Maidana. El miembro del Tribunal de Casación Penal y el activo exintendente de Lomas de Zamora descubrieron súbitamente simpatías recíprocas. El Tribunal de Casación fue considerado siempre el cuerpo donde hizo y deshizo Massa. Osadamente y sin elementos, hay quienes opinan que la aparente debilidad de Massa coincide con la declinación de Lijo en Comodoro Py. La consecuencia del acercamiento entre Stiuso y Caputo con la SIDE como punto de encuentro.