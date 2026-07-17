Geopolítica nacional: una oportunidad para desplegar nuestra estrategia

Por Alberto Asseff Para LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

La más asequible definición de geopolítica expresa que es la disciplina que estudia la influencia de la geografía en el poder de las naciones, en sus decisiones estratégicas, en su política y en sus conflictos. Un clásico ejemplo geopolítico es el de la vasta Rusia, que, no obstante su formidable superficie, durante toda la historia buscó ampliar su acceso al mar de aguas cálidas porque, a pesar de su dimensión, estaba encapsulada. Crimea es una de esas claves.

La Argentina tuvo desde la Patria vieja directrices geopolíticas. El gobernador y luego virrey Pedro de Cevallos –que influyó decisivamente en la creación, en 1776, del Virreinato del Río de la Plata– obró política y militarmente con una meta precisa: mantener la unidad político-administrativa de la cuenca del Plata, es decir que España preservase el control de las nacientes de los tres cauces fluviales principales: Paraná-Paraguay y Uruguay. Los ríos eran a la sazón –aún hoy lo son– las “autopistas” de la comunicación de personas y mercancías. El camino real de la época hispánica se extendía desde Potosí hasta Buenos Aires, coincidente con la actual ruta 9. Los 300 km desde Potosí hasta La Paz, asimismo, tuvieron su conexión por un camino real complementario. Por entonces, por esa arteria –al igual que hoy por la hidrovía con los granos– se movía el 80% de la plata de Potosí para llevarla al Puerto de Buenos Aires. Esto explica por qué nuestro país es estructuralmente longitudinal –norte-sur– hasta nuestros días. Ello sin perjuicio de la otra circulación, la latitudinal. El Virreinato del Río de la Plata fue pensado longitudinalmente y por eso el Alto Perú –hoy Bolivia–, Paraguay –que era mucho más extenso hacia el nordeste, abarcando al Mato Grosso sureño–, Uruguay –que también se desplegaba por el actual territorio de Río Grande del Sur– y las Misiones –que eran cuatro veces más grandes que nuestra actual provincia– quedaron integrados en una sola unidad política conforme a la Real Cédula fundacional del rey Carlos III. El caso de Cuyo es significativo, pues en esa decisión real se lo agregó al Plata, dándole una arquitectura equilibrada hacia el oeste y sobre todo hacia el sur patagónico. La jurisdicción de Buenos Aires era hasta el Cabo de Hornos por el este atlántico y con Cuyo se completó el control administrativo del sector andino hasta Magallanes.

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Bartolomé Mitre con su tradicional chambergo

La Conquista del Desierto de 1879, impulsada y dirigida por Julio Argentino Roca, fue tan fundamental como tardía. Su centralidad para la organización nacional no admite dudas. La tardanza tiene una motivación dolorosa: demasiadas energías, sangre y recursos aplicados a nuestras interminables luchas civiles impidieron aplicar esa enorme fuerza a asegurar y desplegar nuestro territorio heredado.

Cuando comenzaron a construirse los ferrocarriles –Mitre fue determinante–, el primero, el Central Argentino, no fue casual que se trazara paralelo al añejo Camino Real-ruta 9. Se afirmó el eje longitudinal. El ferrocarril hoy llamado Urquiza fue pensado para conectar Asunción y el actual sur brasileño con el Puerto de Buenos Aires. El puente Paso de los Libres-Uruguayana tuvo un trazado ferroviario, pero la desidia geopolítica, que no obstante la visión de muchos convivió con la miopía de otros, evitó que funcionase una línea directa. Con el ferrocarril al Pacífico ya hace un siglo y medio que se proyectó exportar los granos por Valparaíso y puertos chilenos. Hay que destacar que desde Retiro se llegaba, con un transbordo, a La Paz. Aunque muy demorada, la conexión ferroviaria alcanzó hasta Santa Cruz de la Sierra en 1960. Relevante fue el significado geopolítico del tren Salta-Antofagasta –inaugurado por Yrigoyen- para que el norte tuviera salida al Pacífico. La Patria antigua se hizo a caballo. La moderna, con el ferrocarril.

La estrategia argentina en esta oportunidad de una geopolítica mundial y hemisférica notablemente cambiante e incierta es inspirarse en nuestros antecedentes, actualizarlos y ponerlos en acto hoy, de cara al futuro. Tenemos la ventaja de poseer los cuatro vectores. Hacia el sur, el frío, el mar y la Antártida; hacia el oeste, el país andino, el Pacífico y el surgente mundo oriental; al norte, las reservas mineras y el núcleo del subcontinente sudamericano, y al este, la prolongación natural de nuestra potencia ganadera y agroindustrial, unida a las reservas acuíferas.

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Así, se pueden consignar objetivos estratégicos basales. La Argentina antártica es clave. Asegurar la Argentina marítima controlando y aprovechando la totalidad de nuestros espacios marítimos e insulares; consolidar nuestra seguridad interior neutralizando el contrabando –tan perjudicial también para la economía–, el narcotráfico, la trata, previniendo la salud pública y otros planos son metas prioritarias. Para lograr este objetivo, hay que articular la integración confederativa con Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Chile. El programa científico y nuclear –desarrollo satelital, balístico, atómico para uso pacífico–, entre otros, es esencial. Acordar un corredor terrestre-marítimo de libre paso para acceder a y de Tierra del Fuego. La ruta 40 debe ser definitivamente la nueva columna vertebral como otrora la 9, afirmado el creciente poderío de nuestro lateral andino y de ese modo balancear el país en su eje este-oeste. El proyectado túnel de baja altura para ligar a Mendoza con el Pacífico es decisivo. El corredor Iguazú-Formosa-Salta-Iquique fortalecerá el norte grande. Construir, mediante acuerdos con Bolivia y Perú, un circuito turístico de proyección mundial que enlace la Quebrada de Humahuaca, el lago Titicaca y Cusco. Tributará a la integración confederal que se propugna. Convenir con Uruguay la construcción y administración conjunta de un puerto de aguas profundas para facilitar y abaratar el transporte marítimo. En materia de política exterior más allá de la región, nuestra mira debería orientarse a acuerdos con las potencias intermedias de los cinco continentes, como Argelia, Egipto, Malasia, Australia, Indonesia, Sudáfrica y otras.

Para materializar estas aspiraciones –y para mucho más–, necesitamos que la Argentina interiormente concuerde en un puñado de políticas de Estado, esas que se disocian de los vaivenes políticos. Una institucionalidad sólida nos daría fortaleza y atraería a propios y extraños. Esa fortaleza resultará la mejor carta de presentación para la obtención de los ambiciosos objetivos de una gran Argentina. Miguel Cané decía algo inspirador para la Argentina de hoy: “Si queremos cosas grandes, hay que pensarlas en grande”.