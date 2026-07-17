Nada de lo que pone en juego la Justicia queda librado al azar Diego Santilli precisa liquidar activos de Santiago Caputo para ofertar áreas de interés a los gobernadores a cambio de respaldar la reelección de Javier Milei. Dudas sobre el éxito en la misión encomendada al jefe del Gabinete.

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Javier Milei le ordenó a Diego Santilli recortar al máximo la influencia de Santiago Caputo en el gobierno. Sobre todo en áreas sensibles para la comunicación oficial: Correo Argentino, Arsat y Enacom. La misión encomendada al jefe del jefe del Gabinete por el decreto 581 no solo revela la fase más cruenta del ajuste sobre el Estado. También su aspecto contradictorio, convertir a quien fue asesor estrella del Presidente en la primera víctima del ajuste sobre la política que prometió realizar. En este caso, sin la intención de suprimir gastos, si no de entregar su ejecución a representantes de la más rancia casta.

Santilli cuenta con autorización para ofertar algunos de esos lugares a gobernadores que respalden la reelección del Presidente. Un proceso del que, a priori, Caputo está excluido por Karina, Eduardo y Martín Menem, rivales internos por espacios de poder e inspiradores ocultos del decreto firmado por Milei que delega en Santilli el control de esas áreas. Los libertarios especulan que saciarán con ellas la voracidad por consumir fondos que critican a los caudillos del interior, aunque sin violar la premisa de mantener el superávit fiscal. Un cálculo teórico que pretende combinar el respeto por el equilibrio de las cuentas con la de un pago que haga atractivo a ese acuerdo. Los propios aliados de Santilli que confirmaron esta versión son escépticos sobre las posibilidades de cumplir con un cometido que precisa como paso previo la eliminación de las PASO. O, al menos, suspenderlas de forma temporal. Incluso para su sorpresa, aceptan que Santilli dijo la verdad esta vez. No precipitará relevos. Y los que efectúe, estarán en sintonía con la masa crítica de consenso que pueda reunir en torno a este programa de reforma electoral.

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¿Ocuparán espacios Rogelio Frigerio e Ignacio Torres? El gobernador de Entre Ríos se expresó a favor de repetir la alianza electoral que celebró con el oficialismo el año pasado y respaldó a Santilli. La Libertad Avanza ganó las elecciones en Chubut y la lista del gobernador quedó tercera. De lograr incorporarlos, Santilli ampliará la base mínima pero sólida compuesta por Elías Suárez y Raúl Jalil.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo en la Casa de Tucumán por el acto del Día de la Independencia

En los Tribunales recuerdan como un hecho preciso que los gobernadores de Santiago del Estero, Catamarca y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, intervinieron para que Milei proponga al Senado que Juan Tomás Rodríguez Ponte sea titular del juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. El titular de la oficina de escuchas de la Corte, la Dajudeco, fue antes secretario de Ariel Lijo. Esas tres provincias fueron las que mayor ahínco demostraron para que el titular del juzgado Federal N°4 llegue a la Corte.

Un dato poco conocido, y utilizado para agitar suspicacias, es que Lijo, Rodríguez Ponte y su esposa, la fiscal Alejandra Mangano, integran con Marcelo Martínez de Giorgi y Lucas Nejamkis la junta de expertos que dirige el Instituto de Seguridad Estratégica (Isetco), creado por el rectorado de la UBA a fines del año pasado. En versiones maliciosas, a inspiración de Emiliano Yacobitti, vicerrector y alma mater de esa casa de estudios. Todos sospechados por algún grado de conexión activa con Jaime Stiuso. Un exespía con influencia en la SIDE gracias a Caputo. El impulsor más firme del gobierno para que Lijo sea vocal en la Corte. El envío al Senado del pliego de Rodríguez Ponte es la máxima concesión a Lijo que está dispuesto a realizar Mahiques, de acuerdo quienes dicen estar al tanto de sus diálogos reservados. En esa versión, el ministro de Justicia resistió con estoicismo las presiones de Lijo para que Cecilia Incardona cubra una de las dos vacantes libres en la Cámara Federal de Comodoro Py.

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Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, en una reunión de la Comisión de Acuerdo en el Senado Soledad Aznarez

La fiscal federal de Lomas de Zamora compite por una de ellas con Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Nunca debe descartarse que, como en otros casos, lo que se pretenda con este rumor es mellar el prestigio acumulado por Incardona. Más verosímil resulta que la designación de Rodríguez Ponte signifique una buena noticia para Martín Insaurralde. Su llegada al juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora puede expresar una de las pocas coincidencias entre Lijo y Mahiques. Garantizar al exintendente la continuidad de una línea de jurisprudencia con Julio Armella que viene subrogándolo.

Antes lo hizo Ernesto Kreplak. Hay quienes creen haber escuchado un reproche de Kreplak a Sergio Mola en la jura de Laureano Durán como juez de la Cámara Federal en La Plata. Mola es el fiscal federal que investiga a Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La causa está radicada en el juzgado federal N° 2 de Lomas de Zamora. Pese a que lo desmiente con pudor, los colegas de ese fuero consideran a Roberto Lemos Arias el hombre fuerte en esa Cámara. Igual que Insaurralde, Ricardo Lemos Arias fue invitado al cumpleaños de Rodrigo Fernández Prieto en Puerto Madero.

Roberto y Ricardo son hermanos. Están quienes calumnian a Ricardo con una infamia injuriosa. Lo comparan con Alfredo Lijo. Y le asignan cumplir funciones similares a las de Freddy con su hermano Ariel. Canalladas que navegan en una literal ciénaga de versiones incomprobables, pero reveladoras del malestar reinante entre miembros de una familia disfuncional como la judicial, sometida a discrepancias sobre cómo cubrir 300 vacantes en los tribunales. El ensamble más importante de su historia moderna. Una marea nauseabunda donde se agita otro rumor inquietante. ¿Insaurralde es el contacto de Santilli con el peronismo bonaerense? Esa especulación ronda a los intendentes del conurbano que escucharon a su excolega asegurar la conveniencia de que el jefe del Gabinete sea el candidato a gobernador por la oposición. Hay entre ellos, quienes están convencidos que es verdad otra patraña que circula: el juego es el nexo más firme entre Insaurralde y Santilli.

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De acuerdo a sectores de su entorno, Santilli aspira a ser candidato a vicepresidente. O jefe de gobierno porteño si no puede estar en el binomio presidencial. La de gobernador es la última y, acaso, la peor alternativa. Lo obligaría a cederle a Sebastián Pareja la lista de legisladores provinciales. Con 20 diputados, Pareja negocia con Unión por la Patria quedarse a fin de año con una de las cuatro vacantes en la Corte a cambio de no obstruir la reelección indefinida de los intendentes. A ese panorama se suma la confianza del kirchnerismo de acorralar en la Legislatura a Axel Kicillof para que desdoble las elecciones.

La pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira en Misiones inhibe por ahora al gobierno de un aliado confiable y a Santilli de otro para encaramarse en la fórmula presidencial. A Viviana Rovira se le atribuye desatar el conflicto entre el gobernador y quien controla de forma absoluta el poder en esa provincia desde hace más de 30 años. Viviana es la prima de Rovira y la esposa de Passalacqua. Los seguidores del caudillo la acusan de ser la lady Macbeth que instigó la disputa.

Adolfo Safrán y Carlos Rovira

A Viviana Rovira le indignó que su pariente desaire al gobernador con instrucciones inconsultas al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Es la versión apócrifa de lo que ocurrió, según otra que se arroga ser la auténtica. En ella, Rovira le ordenó a Safrán privilegiar el pago a los proveedores del Estado radicados en el Parque Industrial de Posadas. Particularmente, al entramado empresario de Ramiro Rovira, el hijo de Carlos, y de su socio Augusto Marini. Dueño de dos canales de streaming. Pero también de la estratégica Allegra Med. La plataforma es de utilización obligatoria para los 60 mil usuarios que piden turnos de atención médica al sistema oficial, concentrado en el Parque de la Salud. Allegra Med percibiría 9 dólares por cada usuario. Más de tres millones al mes. Una cifra considerable para recaudaciones en caída y falta de asistencia del poder central. No deja de ser paradójico que Passalacqua confíe en el Parque de la Salud para atraer a Carlos Arce. Uno de los dos senadores nacionales de Rovira que facilitan su negociación con Milei.

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Arce fue vicegobernador de Oscar Herrera Ahuad, es médico cirujano y se le atribuyen cuantiosas inversiones en el Parque de la Salud. El entorno del gobernador confía en que Arce tenderá a preservar el pago del gobierno a los servicios que prestan sus firmas en ese complejo. Antes de esta crisis, Misiones no se vio en la necesidad de hacer explícito su respaldo a Lijo para la Corte. Como todo lo que pone en juego la Justicia, nada queda librado al azar.