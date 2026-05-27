Como si fuera poco, la historia oficial de turno suele venir en formato de historietas, dibujitos animados y caricaturas de próceres de ayer. Para bendecir a los gobernantes de hoy. En el país jardín de infantes de siempre. Pero la Historia suele rebelarse (y revelar). Por ejemplo, para recordar que a la semana de la Revolución de Mayo la Primera Junta dispuso crear La Gaceta de Buenos Aires, porque “el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y (…) que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los delitos”. El 7 de junio de 1810 se publicó el primer número. Por eso, en esa fecha se celebra el día de esos que indagan sobre “la conducta de sus representantes”. Esos a los que el Presidente dice que no se odia lo suficiente.