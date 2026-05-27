Historia e historietas
El uso del pasado, la conducta de los dirigentes y el odio a los periodistas
Cada fecha patria es un buen motivo para volver a hacerlo. Recortar el pasado. Rescribir la historia. Reformatear la memoria. “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”, sentenció George Orwell en “1984”. Nada que no hayan intentado y sigan intentándolo muchos, con ánimos refundacionales.
Como si fuera poco, la historia oficial de turno suele venir en formato de historietas, dibujitos animados y caricaturas de próceres de ayer. Para bendecir a los gobernantes de hoy. En el país jardín de infantes de siempre. Pero la Historia suele rebelarse (y revelar). Por ejemplo, para recordar que a la semana de la Revolución de Mayo la Primera Junta dispuso crear La Gaceta de Buenos Aires, porque “el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y (…) que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los delitos”. El 7 de junio de 1810 se publicó el primer número. Por eso, en esa fecha se celebra el día de esos que indagan sobre “la conducta de sus representantes”. Esos a los que el Presidente dice que no se odia lo suficiente.