Títulos, títulos y más títulos. “Adorni invirtió en criptomonedas”. “Alquiló una casa en Indio Cua y pagó en efectivo el contrato entero, de 21.000 dólares”. “Revelan que hizo al menos dos viajes a un exclusivo club de campo en Gualeguaychú”. A estas alturas ya es evidente que las filtraciones sobre el derroche de lujos y placeres salen del entorno del propio funcionario, decidido como está a ser mucho más que una fulgurante aparición política: se está tirando a celebrity. El perfil le re da. Tiene porte, facha, plata, desfachatez, y esa voz caudalosa, magnética, tuneada por el sarcasmo. Winner total. ¿Cuánta socialité de tal nivel se puede encontrar en el mercado argentino? Me cuentan que la agencia de RR.PP. que le maneja la imagen y la comunicación lo convenció de las bondades de ir soltando de a poco viajes, inversiones, lifestyle; porque hay material de sobra y, tirado de una, como que se superpondría y hasta podría llevar a confusiones. “Leí que viajó con la familia a las Cataratas”. ¡Noooo! Los llevó a Aruba y puso una cascada en la pileta.

Otra razón invocada por los expertos que trabajan para él es que dosificar la info le asegura ser viral por períodos extendidos y no apenas por 24 o 48 horas. Un día dejan caer un hueso, dos días después otro, a la semana siguiente otro. Así, instalado en el ecosistema mediático, su apellido reverbera en las redes y pelea podio con Colapinto y con la nueva novia de Mauricio Macri. En un colegio encuestaron a los chicos que egresan este año para conocer su orientación profesional. Ocho de cada diez contestaron que aspiran a ser “jefe de Gabinete”.

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Adorni y sus circunstancias hoy son mercadería de alto interés tanto en la academia como para la rumorología de Yanina Latorre. Tal atributo es especialmente valorado por Javi, que empezó su mandato con dos grandes concesiones a la industria del marketing: Fátima Florez y Yuyito González.

Yo, como libertario línea fundadora, aplaudo la proyección de Manu, un muchacho por el que hace tres años nadie daba un mango. Compañeros de trabajo de entonces lo recuerdan, en estudios de radio, agachado sobre los diarios consultando los descuentos en los supermercados. Ahora, los algoritmos de sus pantallas lo tientan con excursiones a Bora Bora, Seychelles, Maldivas. Seychelles lo seduce por sus 115 islas de agua turquesa, arenas blancas y naturaleza virgen. Un verdadero oasis. Un paraíso. Fiscal. Se imagina, igual que Cristina a comienzos de 2013, caminando por las hirvientes callecitas del distrito financiero, refugio de fortunas apuradas. Lo atrae, además, el nombre de la capital: Victoria. Vicky, la tutea. Destino turístico y del dinero, qué mejor ciudad para celebrar los triunfos que le deparó el destino.

Lo aplaudo, pero en un punto su figuración empieza a ser excesiva. En la marquesina no hay lugar para todo. Si entran las novedades siempre glamorosas de Manu quedan afuera noticiones como la caída de la inflación, que pasó del 3,4 de marzo al 2,6 de abril; casi que habría que hablar de derrumbe. Es cierto que en cuatro meses ya se superó el índice que había prometido el Gobierno para todo 2026; también, que 2,6 es más o menos la inflación anual de decenas de países. ¡Pero en ninguno de ellos fue ministro de Economía Massita! Nuestra civilización se divide en antes y después de Javi, al que ahora le entendemos que se perciba mesías. AJ una protesta de 120.000 personas por el desfinanciamiento de las universidades nos hubiese parecido multitudinaria; DJ, una marchita de morondanga orquestada por el zurdaje. AJ el kirchnerismo compartía foros con Chávez, Correa y Evo; DJ nos juntamos con Trump, Orban y Bukele. AJ le dimos asilo a Evo; DJ, al magnate Peter Thiel. AJ en la Justicia Federal maridaban corruptos, operadores y espías; DJ, lo mismo.

En la era anterior la gente corría a refugiarse en el dólar, mientras que hoy invierte en divisas: el mes pasado las compras alcanzaron los US$1500 millones, necesidad que no teníamos desde octubre, en pleno terror electoral kuka. La corrida de estos días es por motivos muy distintos: el dólar es de las pocas cosas baratas que quedan.

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Opacada también por el reality de Adorni despunta una movida superinteresante: Pato Bullrich ha empezado a dar muestras de autonomía, herejía imperdonable en el credo libertario. Tres señas tres: fue a saludar a Macri en la comida de la Fundación Libertad (cerquita del Pelu, que lo ignoró por completo), a Adorni le tiró la declaración jurada por la cabeza y (cardíacos, abstenerse de seguir leyendo) dijo que Milei “tiene una emocionalidad importante”. Pato, Patito: emocionalidad importante, en tu boca, suena a “incontrolable”, “en las curvas sigue de largo”, “un médico ahí”. Si no quisiste decir eso, sería bueno que te disculpes. Javi se va a emocionar.