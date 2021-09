Jorge Luis Borges, el cosmopolita de nuestra época

Dado que el 24 del mes pasado se cumplieron 122 años del nacimiento de este insigne pensador , es la oportunidad de reiterar recuerdos que conservo de su presencia en tan vastos territorios y andariveles.

Cuando era rector de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, los alumnos me pidieron tener a Borges entre los invitados. Intenté el cometido por varios caminos indirectos sin éxito; incluso almorcé en su momento con mi pariente Adolfo Bioy Casares, con quien en aquel entonces éramos miembros de la Comisión de Cultura del Jockey Club de Buenos Aires. Finalmente decidí llamar por teléfono a Fanny (Epifanía Uveda de Robledo), quien actuaba como ama de llaves en la casa de Borges desde hacía más de un cuarto de siglo. Ella me facilitó todo para que Borges pudiera pronunciar la mencionada conferencia.

La velada fue muy estimulante y repleta de ironías y ocurrencias típicamente borgeanas , todo lo cual se encuentra en la filmación de ese día en los archivos de esa casa de estudios, acto al que también nos acompañó por unos instantes Bioy, antes de ir a su sesión de masajes para aliviar su dolor de espalda. Cuando nos dirigíamos al aula, Borges me preguntó: “¿Dónde estamos?”, y cuando le informé que en el ascensor, me dijo: “¿Por qué ascensor y no descensor?”.

Cuando lo dejé en su departamento en la calle Maipú , me invitó a pasar y nos quedamos conversando un buen rato atendidos por Fanny, que nos sirvió una taza de té que al rato repitió con la mejor buena voluntad. Hablamos de los esfuerzos para difundir las ideas liberales y las dificultades para lograr los objetivos de la necesaria comprensión de la sociedad abierta.

María Kodama me invitó a exponer en el primer homenaje a Borges que le rindió la Fundación que lleva su nombre, junto al sustancioso y extrovertido español José María Álvarez y a otros escritores. Mi tema fue “Spencer y el poder: una preocupación borgeana”, lo cual fue muy publicitado en los medios locales (a veces anunciado equivocadamente como Spenser, por Edmund, el poeta del siglo XVI, en lugar de aludir a Herbert Spencer, el filósofo decimonónico antiestatista por excelencia).

Son muchas las cosas de Borges que me atraen. Sus elucubraciones en torno a silogismos dilemáticos me fascinan, por ejemplo, aquel examen de un candidato a mago al que se pide que adivine si será aprobado y, a partir de allí, cómo el consiguiente embrollo que se desata no tiene solución. Por ejemplo, su cita de Josiah Royce sobre la imposibilidad de construir un mapa completo de Inglaterra, ya que debe incluir a quien lo fabrica con su mapa y así sucesivamente al infinito.

He recurrido muchas veces a Borges para ilustrar la falacia ad hominem, es decir, quien pretende argumentar aludiendo a una característica personal de su contendiente en lugar de contestar el razonamiento. En este sentido, Borges cuenta en “Arte de injuriar”: “A un caballero, en una discusión teleológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: esto señor, es una digresión; espero su argumento”.

A mis alumnos les he citado frecuentemente el cuento borgeano “Funes el memorioso” para destacar la devastadora costumbre de estudiar de memoria y la incapacidad de conceptualizar y de relacionar ideas. Recordemos que Funes, con su memoria colosal después del accidente, no entendía por qué se le decía perro tanto a un can de frente a las cuatro de la tarde como a ese animal a las tres y de perfil.

Las anécdotas son múltiples : en una ocasión, al morir su madre, una persona, en el velorio, exclamó que había sido una lástima que no hubiera llegado a los cien años que estuvo cerca de cumplir, a lo que Borges respondió: “Se nota señora que usted es una gran partidaria del sistema decimal”.

A poco de finiquitada la inaudita Guerra de las Malvinas, Borges publicó un conmovedor poema donde tiene lugar un diálogo entre un soldado inglés y uno argentino, que pone de manifiesto la insensatez de aquel episodio. Tantas personas perdieron el juicio en esa oportunidad: un colega de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de nuestro país sugirió que se expulsara al premio Nobel de Economía F. A. Hayek como miembro correspondiente de la corporación debido a que había declarado con gran prudencia que “si todos los gobiernos invaden territorios que estiman les pertenecen, el globo terráqueo se convertirá en un incendio mayor del que ya es”… Afortunadamente, aquella absurda moción no prosperó.

Borges tenía una especial aversión por todas las manifestaciones de los abusos del poder político, por eso, en el caso argentino, sostuvo en reiteradas ocasiones (reproducido en El diccionario de Borges compilado por Carlos R. Storni): “Pienso en Perón con horror, como pienso en Rosas con horror”, y por eso escribió en “Nuestro pobre individualismo”: “El más urgente de los problemas de nuestra época (ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo” y en el mismo ensayo concluye: “El Estado es una inconcebible abstracción”.

Pronostica Borges (lo cual queda consignado en el diccionario citado): “Vendrán otros tiempos en que seremos ciudadanos del mundo como decían los estoicos y desaparecerán las fronteras como algo absurdo”. En “Utopía de un hombre que estaba cansado” se pregunta y responde: “¿Qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos; algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos”.

Borges nos arranca la angustia del absurdo perfeccionismo al intentar la administración de la pluma en el oficio de escribir, cuando, al citar a Alfonso Reyes, dice: “Como no hay texto perfecto, si no publicamos nos pasaríamos la vida corrigiendo borradores”, ya que un texto terminado “es fruto del mero cansancio o de la religión”.

Y para los figurones siempre vacíos que buscan afanosamente la foto, escribió Borges en El hacedor: “Ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien para que no se descubriera su condición de nadie”, y también, en otro tramo de esa colección, subrayaba la trascendencia de la teoría al sostener: “La práctica deficiente importa menos que la sana teoría”. Se solía mofar de la xenofobia y los nacionalismos, así definió al germanófilo en la Segunda Guerra, no aquel que había abordado a Kant ni había estudiado a Höelderlin o a Schopenhauer, sino quien simplemente era “anglófobo”, que “ignora con perfección a Alemania, pero se resigna al entusiasmo por un país que combate a Inglaterra” y, para colmo de males, era antisemita.

Sus muy conocidos símbolos revelan distintas facetas del mundo interior. Los laberintos ponen de manifiesto el importante sentido de la perplejidad y el asombro como condición necesaria para el conocimiento y el sentido indispensable de humildad frente a la propia ignorancia. Ante todo, Borges se caracterizó por su independencia de criterio y su coraje para navegar contra la corriente de la opinión dominante, y detestaba “al hombre ladino que anhela estar de parte de los que vencen”.

El autor completó dos doctorados, es docente y miembro de dos academias nacionales