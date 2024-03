Escuchar

El clima está cambiando como consecuencia de las actividades humanas, fundamentalmente por la combustión de fósiles y la deforestación. Los últimos años han sido los más cálidos desde que comenzaron los registros modernos, en 1880. Esto significa que la Tierra ya es más cálida que el promedio de finales del siglo XIX. Estamos frente a una creciente amenaza global hacia la Tierra que exige ser encarada mediante acciones implementadas simultáneamente por todos los países, en el marco de negociaciones internacionales. Esta amenaza ambiental global requiere una solución global con compromisos de todas las naciones.

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y The Royal Society (Reino Unido) difundieron en 2014 un importante estudio científico titulado “Cambio climático: evidencias y causas”, que presenta estos interrogantes y respuestas:

¿Está aumentando la temperatura en el planeta? Sí. Gran parte del aumento ocurrió desde 1970. ¿Cómo saben los científicos que el cambio climático está siendo causado por la humanidad? Por la aplicación de principios básicos de física. ¿Por qué son importantes las emisiones de CO2 causadas por la humanidad? Por la masiva utilización de fósiles y la rápida deforestación. ¿Cuál es el rol del sol en el cambio climático de las últimas décadas? Muy reducido. El clima siempre cambió. ¿Por qué hoy son importantes los cambios climáticos? La velocidad del actual cambio climático es muy superior a la del pasado, esto hace muy difícil la adaptación del hombre y la naturaleza. La actual concentración de CO2 en la atmósfera tiene algún precedente histórico. Es la más alta del último millón de años. Hubo niveles superiores en el muy distante pasado (varios millones de años). ¿Es posible que después de cierto nivel de acumulación de CO2 nuevas emisiones no aumenten más la temperatura? No. ¿Es posible que la reciente disminución en el ritmo de crecimiento del calentamiento global signifique que no aumentará la temperatura en el futuro? No. ¿El cambio climático aumenta la intensidad y frecuencia de las inundaciones, sequías, huracanes y tornados? Sí. ¿Está aumentando el nivel del mar? Sí. En los últimos 20 años aumentó 3,2 milímetros por año. Desde 1901 aumentó 20 cm. ¿El aumento de la temperatura preocupa a los científicos? Sí. Porque tendrá “un serio impacto sobre la humanidad y la naturaleza”. Si ahora se eliminaran todas las emisiones de CO2, ¿el clima podría volver a las condiciones de hace 2 siglos? No.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) expresa que los recientes eventos climáticos se tratan de un nuevo ejemplo patente de que las actividades humanas están provocando cambios a escala planetaria en la tierra, en el océano y en la atmósfera, estos cambios entrañan repercusiones nocivas y duraderas. Los últimos años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia. El mundo debe actuar en el curso de esta década para evitar los peores efectos de la crisis climática y mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5°C. Los fenómenos meteorológicos extremos y los impactos climáticos se están agravando en todo el planeta.

La OMM también advierte que, si no se adoptan medidas más ambiciosas, las repercusiones del cambio climático serán aún más devastadoras A este ritmo de aumento en las emisiones de CO2, hacia el año 2100 la temperatura habrá aumentado entre 2,6°C y 4,8°C, sobre el nivel actual.

La OMM expresa además que las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están empujando al planeta a un territorio desconocido, ya que en la última década se han incrementado la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Tener presente que el CO2 es un gas de larga vida (alrededor de 1000 años) y, por tanto, el nivel de temperatura persistirá durante décadas aunque las emisiones se reduzcan tardíamente. Tras más de un siglo y medio de desarrollo económico basado en las energías fósiles, la temperatura del planeta ha subido 1,1°C, multiplicando las sequías, las tormentas y las inundaciones.

Según la OMM, es necesario un esfuerzo globalmente coordinado para dejar de contaminar la atmósfera. El CO2 es un importante contaminante generado por los combustibles fósiles y la deforestación. Desde la Revolución Industrial las concentraciones de CO2 en la atmósfera crecieron un 50 por ciento. Este incremento desde la Revolución Industrial es equivalente al registrado en los 20.000 años previos.

En tanto, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de 2014 expresa lo siguiente:

La influencia humana en el clima es clara, las emisiones recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los recientes cambios climáticos tienen gran impacto en los sistemas naturales. Los cambios climáticos registrados desde 1950 no tienen precedentes. La atmósfera y el océano se han calentado. Disminuye la cantidad de hielo y nieve y sube el nivel del mar. La concentración en la atmósfera de CO2, metano y otros gases no tiene precedente en por lo menos los últimos 800.000 años. Esta concentración ha sido la causa principal del aumento de la temperatura desde 1950. Si continúan las emisiones de gases, seguirá aumentando la temperatura, con probabilidad creciente de cambios climáticos irreversibles de severos impactos en la población y los ecosistemas. Se requiere una sustancial reducción de las emisiones.

El estudio “Cambio climático 2023: informe de síntesis”, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), pone de manifiesto las pérdidas y daños que se están produciendo y que se prevé que continúen en un futuro próximo, y que están afectando con especial dureza a las personas y los ecosistemas más vulnerables. Las temperaturas ya han aumentado 1,1°C por encima de los niveles preindustriales, como consecuencia de más de un siglo de quema de combustibles fósiles, así como de un uso desigual e insostenible de la energía y el suelo. Esto ha dado lugar a fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos que han causado impactos cada vez más peligrosos sobre la naturaleza y las personas en todas las regiones del mundo. Según el IPCC, “desde que comenzaron las evaluaciones científicas sistemáticas en la década de 1970, la influencia de la actividad humana en el calentamiento del sistema climático ha evolucionado de la teoría al hecho establecido”.

Por todo esto llama la atención el discurso del presidente Milei en su reciente participación en una reunión convocada en Estados Unidos por la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde afirma que “el posmarxismo, en su derrota en lo económico, trasladó sus batallas a otros aspectos de la vida, como por ejemplo el ecologismo, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza y donde culpan al ser humano del calentamiento global, cuando esto ya ha pasado en la historia del planeta”. Milei descree del calentamiento global al expresar: “Culpan al ser humano del calentamiento global cuando esto ya ha pasado cuatro veces en la historia de la Tierra y no vivía el ser humano”. Pero los hechos que estamos hoy viviendo en nuestra Tierra no son consistentes con estas afirmaciones. ß