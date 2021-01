La democracia, ante el desafío de las redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2021 • 00:00

Hace muchos años, en una reunión política de nuestro partido, en Uruguay, un dirigente, de los que siempre se consideran auténticos intérpretes de la opinión general, invocaba con insistencia la opinión "de la calle". En cierto momento, don Carlos Fisher, un veterano hombre de Estado, lo interrumpe, para decirle: "¿En qué calle vive usted? Porque yo vivo en la calle Mercedes y allí dicen otra cosa". Hoy tenemos un sucedáneo mucho más universal y penetrante: "Las redes dicen.", "en las redes esta declaración generó tendencia.". Y como esa es más realidad que la realidad, desde allí partimos para cualquier reflexión.

Guste o no guste, es así y ya es un tópico el tema de su impacto en todos los aspectos de nuestra vida, incluso la política y las instituciones. Desde hace ya años, se viene hablando -como reiterativo asunto de los politólogos del mundo entero- de cómo ese cambio en la comunicación entre los seres humanos ha impactado hasta en la democracia representativa. El ciudadano se saltea las instituciones mediadoras de la opinión y se siente parte del debate público porque escribió un "post" en Facebook, que imagina que está sacudiendo de preocupación a un presidente, que ni por asomo se enterará. O como en un grupo de WhatsApp, con veinte amigos, debaten con pasión, hay allí un espectro de la opinión nacional que le permite concluir que "la gente dice". Ese ciudadano siente que no precisa de partido, ni de parroquia, ni de diputado de su pueblo; él mismo, con sus redes, es una especie de ONG con medio de comunicación propio.

Las redes son empresas privadas, pero por ese hecho no son omnipotentes. Son susceptibles de regulaciones públicas sin perder su condición. No son un servicio público, pero es notorio el "interés público" de esa empresa privada

EE.UU se ha transformado en un laboratorio del tema. Ya la elección de Trump abrió un debate sobre una interferencia de las redes, originada en Rusia, para desacreditar a Hillary Clinton. Algo parecido se registró en el debate catalán. Fue el gran momento de la irrupción en fuerza de las fake news. Mark Zuckerberg, que hasta entonces sostenía la neutralidad de su plataforma (simplemente una carretera que cada usuario recorría como quisiera), aceptó que había una cierta responsabilidad de Facebook. Instaló entones unos "filtros" para detectar esas falsedades, mecanismo harto peligroso, que pasó a ser una errática modalidad de censura.

Los temas implicados son complejísimos. Las redes son empresas privadas, pero por ese hecho no son omnipotentes. Son susceptibles de regulaciones públicas sin perder su condición. No son un servicio público, pero es notorio el "interés público" de esa empresa privada.

No son un medio de comunicación, porque no son productores de noticias, ni agentes de opinión; a lo sumo ofrecen una especie de plaza pública abierta a todas las voces y debates. Esto, sin embargo, no es tan aséptico como parece, porque al abrir un espectro ilimitado, ofrecen un campo a las noticias falsas, las opiniones aberrantes y la comisión de delitos, consumados o eventuales. Por ejemplo, la pederastia ha tenido allí una nefasta herramienta. Como dijo el recordado magistrado Carlos Fayt, es el "lado oscuro de internet". Lo que nos lleva a la conclusión de que su límite es, entonces, la ley, que está por encima de los "términos de uso" que acepta el "usuario" (ese nuevo ciudadano del mundo). Por definición, solo la ley define la "ilicitud".

Esas leyes existen; en EE.UU desde 1996, en Europa desde 2000. Pero no son demasiado asertivas y su aplicación es de enorme dificultad cuando la empresa está radicada en algún lugar recóndito y sus redes adquieren un alcance universal, casi inasible. ¿Creamos entonces una superlegislación internacional, de jurisdicción universal? Podría ser un camino, pero bien sabemos que es de una peligrosidad palpable. El "gran hermano" habría nacido de la mano de los estatutos jurídicos. Y allí se nos aparece desde el pasado romano el poeta Juvenal para decirnos: "¿Quién custodiará a los custodios, quién vigilará a los vigilantes?".

Estas reflexiones están hoy al rojo vivo. El presidente que llegó cabalgando en las redes, que gobernó por Twitter, ahora ha sido la víctima a la que se impuso un obligado silencio. Se le cortaron todas las cuentas en todas las redes por "incitar a la violencia". Por más grosero, abusivo y arbitrario que era, porque incluso su inaudita provocación constituía una incitación, no dejaba de ser el presidente de los EE.UU., elegido democráticamente en un país democrático. Si él puede ser sancionado de ese modo, ¿qué nos queda al resto? A un presidente lo juzga la ciudadanía por el voto o las instituciones, conforme a la Constitución, como está ocurriendo. Entonces ¿no estamos ante una censura previa, como dice la Sociedad Interamericana de Prensa, invocando su declaración de Salta sobre "libertad de expresión en la era digital"?

El propio Jack Dorsey, creador de Twitter, ha dicho que "la decisión es correcta, pero al mismo tiempo sienta un precedente peligroso", por "el gran poder de que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global".

Este es el tema de fondo. ¿Por qué a Trump y no a los iraníes que incitan al odio antijudío? Por más instrumentos privados que sean, por más que no asuman responsabilidad por las informaciones u opiniones que por allí transitan, no dejan de ser dueños de la carretera y, por lo tanto, titulares de un gigantesco poder. Él es simplemente hijo de la libertad. No se lo concedió nadie. Es hijo de la libertad de comercio, del derecho de propiedad, de la libertad de información y de la libertad de expresión del pensamiento. Pero no se puede ignorar la enorme influencia que ejerce sobre la vida de las naciones en particular y la de la comunidad internacional en el sentido más universal del término. Su derecho, como establece el principio general, llega hasta donde llega el derecho de los demás y el orden público jurídico necesario para el goce pacífico de todas esas mismas libertades. Que no es fácil de instrumentar, de acuerdo. Pero hay que hacerlo.

La democracia es una estructura inmaterial de valores y normas asumidas. Se basa en un pacto social, expreso o tácito, que subyace. Pero la carnadura se la dan seres humanos. Las reglas de tránsito las fija la autoridad municipal, pero son los conductores quienes las acatan o infringen. En esa transmutación está el desafío. No es posible ignorarlo, porque hoy la democracia está asediada por los populismos, por la iliberalidad, por el cambio civilizatorio que estamos viviendo y también por las propias redes.

No podemos desertar ante este nuevo desafío.

Expresidente de Uruguay

