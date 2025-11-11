La distracción, un sano cable a tierra

Hoy la lupa se posa sobre el fútbol y la música, porque no hay mejor antídoto para las preocupaciones, los males, el estrés cotidiano, que ver la pelotita rodar o ir a un buen recital. Este fin de semana, en Buenos Aires, hubo dos ejemplos nítidos de cómo un resultado deportivo o escuchar música en vivo puede cambiar el ánimo (para bien o para mal).

El superclásico Boca-River en La Bombonera fue uno de ellos. Buena parte de los argentinos estuvieron, por dos horas, paralizados por el 11 contra 11 más famoso del país. Fue festejo para el Xeneize, disgusto para los millonarios. Algo similar, aunque más lejano, le pasa al que hincha por el argentino Franco Colapinto que intenta al volante de un Alpine hacer milagros y tiene sus pequeños festejos: hacer que Hamilton pierda su alerón delantero al intentar pasarlo y defenderse de manera implacable contra Isaac Hadjar.

Qué decir de Dua Lipa, de quien no conozco ningún tema, pero generó mucho fervor entre quienes fueron a verla, y muchos reels o historias en Instagram. Hubo un momento en el que esas dos pasiones se juntaron este mismo fin de semana, cuando la cantante inglesa fue a un palco a ver el superclásico. Dos en uno. La distracción, un buen cable a tierra.