Catalejo: vueltas del destino

Dos biromes idénticas, de cuatro colores, llevaron a repensar a dos periodistas sobre las casualidades de la vida. La primera coincidencia fue que ambas las habían comprado en París. Pero para una de ellas era una situación cotidiana, obvia: allí vivía en 2019 y estudiaba Letras, Edición y Multimedia Audiovisual en la Universidad de la Sorbona. Para la otra, había sido una sorpresa descubrirla en una librería en esa ciudad donde estaba circunstancialmente por trabajo. La conversación las llevó a una segunda coincidencia: las habían comprado en el mismo barrio. De hecho, la periodista que estaba de viaje se había hospedado a pocas cuadras de la vivienda de la estudiante universitaria. Ambas recién se conocieron por estas pampas, en 2025, cuando la periodista francesa comenzó a trabajar en la redacción de LA NACION. El reciente diálogo sobre tantas coincidencias las llevaron a una idéntica teoría, improbable pero simpática: “En algún lugar del universo estaría prevista esta vuelta del destino”. Y, a las dos las asaltó la misma duda: “¿Por qué no son tan fáciles de conseguir en Buenos Aires como en París si son ideales para tomar apuntes y hacer distintas anotaciones con una sola birome?”