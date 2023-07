La doble vida de Ruan Xiaohuan

escuchar

La china Bei Zhenying cree que su esposo Ruan Xiaohuan es apenas otro nerd de la programación, hosco y de hábitos solitarios. Pero un día de 2021 llega la policía y se lo lleva preso por “conspirar para derrocar al gobierno escribiendo artículos difamatorios del sistema político de nuestro país”.

Su pareja –descubre Bei– llevaba 12 años escribiendo Program Think, el blog más odiado por el gobierno chino. Este blog empezó siendo un espacio sobre programación; a medida que crecía el desengaño político de Ruan, crecían las críticas a la corrupción del gobierno y el tono burlón y belicoso de sus posteos. En el tono de estos artículos, ella reconoce la voz de su marido.

Un día Bei le preguntó a su esposo qué era lo que hacía exactamente, encerrado en su escritorio durante todo el día. “Se me quedó mirando”, recuerda. “Después me dijo que solo eran cosas de programación, que no lo entendería”. Es bueno que lo sepan: toda persona que conocen –aun la más cercana– será siempre un misterio sin resolver. ß

Ruan Xiaohuan fue condenado a siete años de prisión por el gobierno de Xi Jinping. Actualmente, Bei se dedica a exponer al gobierno ante el resto del mundo. Se considera discípula de su marido o, al menos, de la persona que descubrió estos últimos años.