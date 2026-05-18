Cartas de lectores: Buscar una solución, universidad paga, tasas muncipales

Buscar una solución

Excelente el artículo de Sergio Berensztein del 15 del corriente, en el que aborda en profundidad el espinoso tema del sistema universitario argentino con motivo del reclamo formulado días pasados en la marcha. Afirma, acertadamente, que, si bien el financiamiento es relevante, el debate no debe limitarse a tal cuestión, siendo más importante la calidad que se brinda. Para ello entendemos que es necesario adentrarse en un análisis concienzudo respecto de determinados aspectos en que se está desarrollando la actividad, por caso, la necesidad de considerar que el alto número de estudiantes extranjeros que por razones económicas y por el ingreso irrestricto vigente en nuestro país -a diferencia de los suyos- cursan diversas carreras, genera una sobrecarga numérica en desmedro de un buen servicio formativo.

Con el mayor de los respetos, es hora de tomar al toro por las astas en este tan complejo tema, buscando una solución que significará un beneficio, a mediano plazo, para toda la sociedad.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Universidad paga

Soy docente emérita de universidad privada. Si bien voté a Milei soy crítica de varios aspectos de su gestión. No obstante, la universidad pública debe ser paga. Corresponde un control de gestión a nivel rector, cumplimiento docente y desempeño de alumnos, quienes deben rendir y aprobar al menos una materia al año para continuar perteneciendo a la universidad. El arancel diferencial podría basarse en la procedencia del alumno: alumnos que según el titulo secundario provienen de escuela privada, se les cobrará un arancel módico, alumnos que provienen de escuela pública un arancel menor y aquellos alumnos que justifiquen una situación socio económica insuficiente, deberán ser becados. Los alumnos extranjeros deben pagar sus estudios.

Entiendo que dados los reclamos docentes y el escaso porcentaje de alumnos que se gradúan , está propuesta podría ser viable, al menos con un porcentaje significativo del presupuesto, para alcanzar una educación de calidad .

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Tasas municipales

Adhiero a lo expresado en el editorial “Ejemplares fallos contra tasas municipales”, publicado en la edición del 4 del actual. La tasa, por su carácter de tributo vinculado, exige una contraprestación concreta, efectiva e individualizada y un monto que guarde razonable equivalencia con el costo del servicio. El traslado al contribuyente de la carga de probar la irrazonabilidad del tributo -cuando es el municipio quien dispone de la información sobre el costo del servicio- invita a una relectura a la luz de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, que la propia Corte había receptado en Navarro Hnos. y que la Procuración profundizó en su dictamen en Quilpe. Tuve oportunidad de desarrollar estas ideas en dos trabajos publicados en La Ley: “La carga de la prueba en materia de tasas, a raíz de Esso” (22/12/2021), que abordaba precisamente este aspecto del fallo, poco advertido en su momento; y “El fallo Coca Cola de la SCBA” (25/10/2022). Las sentencias de Trenque Lauquen, Azul y San Nicolás aportan luz sobre la cuestión.

Teo Begega Ciampichini

DNI 36.397.360

Caso Maradona

Según diversos testimonios, en sus últimos años Diego Maradona atravesaba un cuadro depresivo. Aislar a una persona que padece una enfermedad como lo es la depresión, puede a mi entender ser considerado un delito. Si bien no forman parte del grupo de siete profesionales acusados en el juicio, hay personas sospechadas de ser las responsables de bloquear los teléfonos del astro con el fin de mantenerlo alejado de sus vínculos familiares y amigos. Estas personas, muy cercanas al ídolo futbolístico, le cambiaban los celulares constantemente; las investigaciones judiciales determinaron que su entorno cambió la línea de sus móviles seis veces durante el año 2020. Muchas eran las llamadas que recibía Maradona y que no eran atendidas. El modus operandi que utilizaba esta gente supone un abuso al no permitirle comunicarse con los demás, ni recibir una llamada telefónica o contestar un solo mensaje, por lo cual se los debería citar a declarar.

Una pregunta por develar: ¿con qué intención hacían todo esto? Los jueces deberán indagar detenidamente el porqué y con qué fin estas personas intervenían en su vida privada.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Harrods

El abandono del edificio de Harrods en la calle Florida constituye una de las postales más tristes de la decadencia urbana porteña. No se trata de un inmueble cualquiera, sino de un símbolo histórico, arquitectónico y comercial de la ciudad, cerrado desde hace décadas mientras se deteriora a la vista de todos. Buenos Aires no puede resignarse a perder edificios emblemáticos que forman parte de su identidad. Resulta aún más frustrante recordar el artículo publicado por LA NACION el 19 de diciembre de 2018, donde se presentaban los renders del proyecto del estudio de Norman Foster para restaurar el edificio. Aquellas imágenes generaron expectativas que nunca se concretaron.

Sería deseable que propietarios y autoridades encuentren finalmente la manera de recuperar este edificio histórico, antes de que el deterioro sea irreversible.

Lucía Imelda Federico

DNI 5.325.318

En la Red Facebook

Robaron en la casa de Del Potro en Tandil, se llevaron trofeos y raquetas

“¡Es muy fácil encontrarlos! Depende de la Justicia”-Maria Mauro

“Tandil ha cambiado. Allí también invadió la inseguridad. No es aquella sociedad educada y tranquila de épocas pasadas”- Ángela Galotto

“Gran deportista, una excelente persona, no hay derecho a que unas lacras le roben años de sacrificios”- Emiliano Falchone