La grieta peronista no se sutura ni siquiera en la mala

El último gran teórico del peronismo, que tantos errores cometió acerca del presente, era no obstante un agudo descifrador del pasado. En cierta ocasión, dos especialistas más jóvenes que daban por descontada su anuencia repitieron en un coloquio un viejo cliché: el 17 de octubre de 1945 fue el día en que los “sectores populares tomaron la ciudad blanca”. Con amabilidad, Horacio González les recordó que existían muchos y muy valiosos estudios (citó a Portantiero) que corregían esa leyenda; esos sectores preexistían organizados, aunque bajo los gremios socialistas y anarquistas, y también dentro del laborismo y del partido radical. A continuación, el líder de Carta Abierta explicó algo nodal para desentrañar los secretos de la cultura peronista: “Eso que decís tiene proporciones míticas, y no está mal. Porque la idea del mito supone que hay otra realidad que debe explicarse de otra manera. Pero esta otra manera es tan laboriosa y dificultosa, exigiría tantas comprobaciones, que mejor comprimirla en algo muy dramático y que tenga un fuerte grado de apelación. Que cuente una historia. Es por eso que el peronismo, que tuvo tantos sociólogos, prefirió a los mitólogos. Perón tenía, como decía Halperín Donghi, algo de constructor de mitos”. Esa fuerte mitología implica, para sus exégetas, que los “descamisados” ingresaron al sistema laboral gracias a Perón y que luego, desde las fábricas, se embarcaron en la épica de la resistencia: de ella surge el espíritu de la izquierda peronista que explotó en la década sangrienta y que inspira hoy, con filtros posmodernos, al kirchnerismo más duro. Se trata de un razonamiento falaz e incompleto : muchos de los nietos, bisnietos y tataranietos de aquellos proletarios son en la actualidad simples desocupados o trabajadores en negro, sin vacaciones pagas ni aguinaldo ni obra social, y reciben dádivas del Estado para sobrevivir. Trágico destino circular y descendente de una fuerza hegemónica que se presentó como aspiracional y revolucionaria y acabó siendo pobrista y conservadora . La lección de Horacio González se centra igualmente en que los mitólogos justicialistas se impusieron, y que al peronismo –tan afecto al melodrama– lo articula entonces no la verdad mensurable sino el mito. Y ya sabemos: el mito no puede ser vencido por ninguna evidencia. A esto habría que agregar algo que pertenece a su propia experiencia histórica: al padre fundador no lo destronaron las urnas sino un golpe militar y un paro cardiorrespiratorio, con lo que no dejó una liturgia para asimilar las derrotas genuinas. Después de encarnar la patria y el pueblo, ¿cómo explicar que estas entidades cruciales les fueron arrebatadas en una mera elección? Cristina Kirchner no fue capaz de entregar los atributos presidenciales y Alberto Fernández no pudo asumir plenamente la hecatombe electoral, y ambos consintieron en armar una ceremonia –el bíblico copamiento de la plaza–- donde reproducir los antiquísimos rituales, teatralizar la falsa invencibilidad del “pueblo peronista” y exorcizar así los amargos frutos de la realidad.

La manifestación del miércoles aspiraba a ser una misa populosa, pero terminó pareciéndose a un simulacro de incendio: todos salen ordenadamente a la calle para practicar la maniobra en previsión de otra catástrofe llameante, y procuran de paso empoderar al presidente que les hizo perder más de cinco millones de votos en dos años. La mitología venía en auxilio de la fragilidad y el desánimo, pero no era desplegada por catequistas sino más bien por caciques que buscan salvar la ropa . El poeta polaco Stanislaw Jerzy Lec, que era un gran aforista, definió alguna vez: “Los más fieles custodios de los mitos suelen ser los mercenarios”.