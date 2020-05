La relación entre población y economía mundial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2020 • 21:38

¿Cuántos habitantes había en la época de Cristo, el año 1 de nuestra era? De acuerdo a las cifras publicadas por Naciones Unidas, el número de habitantes era de 188 millones de personas. Tomando en cuenta este número y que China tenía 60 millones de habitantes en ese año, e India 62 millones, además de todos los habitantes que podría haber en el resto de las regiones, como Norteamérica, Sudamérica, resto de Asia, Egipto y el resto de las regiones, nos queda un equivalente de unos 50 a 60 millones de personas para el Imperio Romano, es decir una población equivalente a la de China o India en aquel momento. China representaba el 32 % de la población total del mundo y lo mismo era aproximadamente para el Imperio Romano. Actualmente, la población de China representa el 18 % de la población mundial.

Debido a las dificultades económicas, el incremento de la población mundial no fue relevante desde el año 1 y hasta el año 1000, ya que sólo había 295 millones de personas, con un incremento muy pequeño cada año, entre 0,01 % y 0.14 % anual, lo que refleja las condiciones de pobreza y dificultades para el incremento de la población total, afectada cada tanto por las grandes hambrunas y las pandemias. Las ciudades no contaban con las condiciones de higiene que tenemos actualmente y, a pesar de eso, con el coronavirus, debemos cuidarnos mucho para no ser contagiados.

La parte económica, el producto bruto mundial, no creció mayormente por más de 1500 años. En esa época, China tenía alrededor del 30 % del PBI del mundo.

Europa se comenzó a destacar con el incremento del capitalismo comercial y, especialmente, con el industrial a partir de 1820 en adelante y pasó a dominar las finanzas del mundo. Incluso China perdió su rol de liderazgo y con los diferentes ensayos de su economía pasó a ser, en 1950, sólo el 5 % de la economía mundial. Posteriormente, con las nuevas autoridades que vinieron después de Mao, la China despertó económicamente, siendo actualmente un líder que compite con EE.UU. por el primer puesto mundial e incluso que ya superó a Japón hace varios años.

¿Qué se espera para la próxima década? Se espera una gran igualdad económica entre EE.UU. y China, y en ese período se puede develar cuál será el país más grande del mundo, aunque los dos países serán líderes globales. Para China puede significar volver a ser un país que aporte cerca del 30 % de la economía mundial, situación que históricamente se había verificado.

La población de China es actualmente de 1.439 millones de personas, cuando en el año 1 AD era de 60 millones, o sea que en estos 2020 años ha crecido a solo el 0,16 % acumulativo anual, aunque en los últimos años ese crecimiento era muy grande y se tuvo que implementar el sistema de un solo hijo para regular la población, lo cual ocurrió.

Entendemos que la población mundial se está reordenando y posiblemente se pueda llegar a un equilibrio poblacional, aunque no en todos los países. Se estima que para 2050, en 30 años más, la población mundial podría estar cerca de los 10.000 millones. Esto significa que las perspectivas de la Argentina en la oferta mundial de alimentos serán muy buenas, ya que habría que alimentar a 2000 millones de personas más. Es un gran desafío para nuestro país poder cubrir nuestra parte en la demanda de alimentos que implica el incremento de la población mundial.