La relevancia del sudeste asiático para la Argentina Las exportaciones argentinas a Asean en los primeros cuatro meses de 2026 fueron superiores a las exportaciones a China

Por Patricio Carmody PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

La importancia de los países de Asean (en particular Indonesia, Vietnam, Malasia, Tailandia, Filipinas y Singapur) para la Argentina aumenta a diario. Como ejemplo, las exportaciones argentinas a Asean en los primeros cuatro meses de 2026 fueron superiores a las exportaciones a China. Dado esto, es sumamente importante comprender cómo estos países manejan sus relaciones internacionales, y que oportunidades concretas existen para la Argentina en esas geografías.

En política exterior, al enfocamos en Indonesia, Vietnam y Malasia, vemos que son países orgullosos que consideran ser libres e independientes como un principal objetivo. Así Indonesia aplica una política libre y activa —“Bebas dan Aktif”—, Malasia una política independiente y equidistante de China y EE.UU. Vietnam conduce la “diplomacia del bambú”: puede doblarse pero no quebrarse ante las grandes potencias.

publicidad

publicidad

A su vez, buscan diversificar sus relaciones para expandir sus grados de autonomía relativa. Para Indonesia, “un enemigo es demasiado,1000 amigos son pocos”. Los tres aplican una forma de hedging, es decir cubrir sus apuestas para no depender de China y EE.UU., relacionándose con la mayor cantidad de países. Malasia reafirma su macroneutralidad y rechaza el tener que elegir. Y los tres se van integrando como miembros o socios a Brics, y muestran gran interés en unirse a la OCDE, sin verlos como incompatibles. Vietnam implementa los “3 no” : no a alianzas militares, no a alinearse con una potencia contra la otra, y no a bases militares extranjeras.

También conducen con pragmatismo sus relaciones internacionales, procurando que no se vean afectadas por inclinaciones políticas, ideológicas y religiosas. Aunque en Indonesia y Malasia la religión musulmana es dominante, se procura que no impacte en su política exterior. Esto no quiere decir que no se ofendan ante desplantes como el que tuvo el presidente Milei ante embajadores musulmanes en 2024.

Todos llevan a cabo una dinámica y efectiva diplomacia presidencial. Estos relativamente jóvenes estados dan suma importancia a las visitas oficiales de sus líderes, como a recibir a jefes de gobierno en su propia tierra. Prawodo Subianto de indonesia, To Lam de Vietnam y Anwar Ibrahim de Malasia, han visitado más de una docena de países en forma oficial en su primer año de gobierno, incluidos China y EE.UU. Lo ven como un efectivo instrumento para cerrar acuerdos y acercarse a otras naciones en términos económicos.

En cuanto a oportunidades para la Argentina, si las exportaciones a China e India representaron el 23,9 % del total en 2025, en los primeros 4 meses de 2026 llegaron al 24,1%. Pero mientras India se mantuvo al 6,3%, Asean subió del 6,5% al 9,9%, mientras China descendió del 11,1% al 7,9%. Y mientras Asean representó el 21% del superávit comercial, hay déficit con China.

publicidad

publicidad

La Argentina provee seguridad alimentaria (pellets y harina de soja, maíz y trigo) a estos países, que sin tener ningún tipo de tratados comerciales, se encuentran entre los 10 mayores destinos. Pero se está al comienzo de un acuerdo de preferencias comerciales entre Vietnam y Mercosur que podría dar más posibilidades de competir además a vinos, carnes (bovina y de cerdo), frutas y alimentos procesados.