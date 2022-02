La Repregunta. Daniel Artana: “Los kirchneristas deberían preocuparse más por Baradel que por el Kun Agüero”

“El kirchnerismo tiene la visión de que hay que rapiñar para poder sostener Aerolíneas que pierde 600 millones de dólares” plantea. “La Argentina cobra impuestos a la propiedad por alrededor de 1,5 puntos del PBI, que es el promedio de los países desarrollados”, afirma. “En los países desarrollados, la riqueza está mucho más concentrada que los ingresos. Si quiero distribuir, hay que poner impuestos a los stocks, el patrimonio, y no tanto sobre los flujos, las ganancias. El problema es que los stocks son difíciles de valuar por eso se gravan las ganancias”, explica. “Hay sistemas tributarios como el argentino que son un colador por la cantidad de exenciones que tienen y que los ricos manejan mejor”, describe. “Cuando vos comprás un celular de Tierra del Fuego, pagás el IVA pero el gobierno nunca ve esa plata. Ahí tenés 2 mil millones de dólares. Se llama liberación en el IVA. Ya te queda claro quiénes son los que se llevan la plata. No es solamente mirar el impuesto a las ganancias o la propiedad”, señala. “Para tener más argumentos contra los evasores, ayudaría que el Estado haga bien sus cosas”, sugiere.

Daniel Artana, economista jefe de FIEL, estuvo en La Repregunta en medio del debate surgido en torno a las declaraciones del Kun Agüero que mostró resistencia conceptual al pago de impuestos al patrimonio, mientras se expresó como respetuoso del pago de impuestos a las ganancias, que puso el dedo en la llaga de la política tributaria argentina y su impacto en la reducción de la desigualdad. También agitó las aguas de las filas kirchneristas y abrió discusiones acerca de la pobreza, el mérito, los logros individuales versus lo colectivo y el supuesto Estado presente.

Pobres versus ricos: ¿cómo juega la desigualdad y la estructura tributaria? Una política tributaria al estilo Robin Hood, ¿la mejor solución? ¿Qué y cuánto tienen que pagar los más ricos? ¿Cuánto pagan los argentinos de mayores recursos por sus patrimonios? La pobreza argentina, ¿justifica mayor aporte de los más ricos en patrimonio y ganancias? El Estado argentino, ¿acreedor del Kun Agüero?

Artana es Doctor en Economía por la Universidad de California, Los Angeles. Es profesor en la Universidad de La Plata, en la Universidad del Cema y en la Universidad Di Tella.

Aquí, la entrevista completa.

-La viralización del video del Kun Agüero abrió debates interesantes en torno a si sacarle todavía más a los ricos es la mejor política distributiva posible. Y en tal caso, ¿bajo qué conceptos hay que sacarle a los más ricos?

-Cuando uno piensa en política distributiva tiene que pensar desde los dos lados, del lado de los impuestos y del lado del gasto. Del lado del gasto, todos los programas sociales que casi todos los países del mundo tienen están destinados a personas de menores ingresos. Del lado de los impuestos, también es habitual que se pretenda que se aporte a mejorar la distribución del ingreso. En los países desarrollados, los impuestos que se usan con este objetivo son los impuestos a las ganancias y en bastante menor medida, se recurre a impuestos patrimoniales.

El Kun Agüero y la política tributaria. Ganancias vs Patrimonio: ¿cuál es más justo?

-¿Esto es Bienes Personales?

-Bienes Personales, el impuesto inmobiliario, lo que se llama en el mundo impuestos a la propiedad. Dentro de esa categoría, se incluyen impuestos a las propiedades urbanas, que es la principal base imponible de los impuestos a la propiedad sea en la forma de impuesto inmobiliario, impuesto a los activos o impuesto al patrimonio neto. Ahí se incluyen también impuestos a la herencia y donaciones, que hoy usan muy pocos países en el mundo.

Daniel Artana, economista jefe de FIEL Hernan Zenteno - LA NACION

-En el planteo de Agüero, subyace la idea de que eso es un stock que ya no produce necesariamente ganancias, que mejor grabar flujos, es decir ganancias, antes que patrimonio, es decir stock. ¿Esa distinción entre stock y flujo es importante para la política impositiva y distributiva?

-Para ir más allá y en profundidad en lo que dijo Aguero, hay varias cosas. Primero, por las ganancias que tuvo, pagó impuestos.

-Según comentó, 50% de impuesto a las ganancias en Londres.

-Eso, en Europa. En la Argentina, la alícuota máxima es de 35%. Además, si uno vive de los stocks, como de viviendas que generan alquileres, esos alquileres tributan impuesto a las ganancias. Hay como una suerte de doble imposición que es bastante frecuente en el mundo pero que tiene que manejarse con cuidado porque cuando en la Argentina se hace la discusión, parecería que se ignora que nosotros ya cobramos impuestos sobre los activos o sobre la propiedad. Muchas veces se ignora que la Argentina es un país federal. Cuando sumás bien, la Argentina cobra de impuestos a la propiedad alrededor de 1 punto y medio del PBI, que es el promedio de los países desarrollados. Hay gente que te muestra Bélgica, por ejemplo, o cuatro países arbitrarios: el tipo que te muestra cuatro países está haciendo cherry picking, es decir, trata de mostrarte lo que le conviene para su argumento. Te está tratando de vender su idea.

-Cherry picking, es decir, elige ejemplos que sesgan el argumento en su favor.

-Bélgica es un país que tiene altos impuestos a la propiedad. Curiosamente no te ponen el caso de Alemania que cobra pocos impuestos a la propiedad. En este tema, uno tiene que hacer las cosas profesionalmente. ¿Por qué la Argentina recauda tanto? Primero, porque por un lado tenés el impuesto a los Bienes Personales; después, acá las provincias cobran su propio impuesto inmobiliario y otra cuestión que muchas veces se omite es que las provincias te cobran un impuesto a la patente automotor que es un porcentaje del valor del auto, entre 3,5 y 4 % del valor del auto, que los países desarrollados no cobran.

-¿Se refiere al valor fiscal o al valor de mercado del auto?

-Valor de mercado. En el impuesto inmobiliario está toda la discusión sobre los valores fiscales, que no son representativos de los valores de mercado. Pero en el caso de la patente automotor, se utilizan los valores de las compañías de seguro tanto para el cálculo de la patente como cuando se hace la cuenta para Bienes Personales. Y después, tenés los municipios que te cobran la tasa de seguridad e higiene, que en realidad es una réplica del impuesto inmobiliario. Cuando se suma todo eso, te da que Argentina, antes de la pandemia, cobraba en promedio lo mismo que los países desarrollados y más que los países de la región. Surge de una comparación con otros países que hicimos en FIEL. Latinoamérica, y la Argentina no es la excepción, sí cobra menos de impuesto a los ingresos comparado con los países desarrollados. Hay una explicación de por qué ocurre eso: tenés un mínimo no imponible muy alto mientras que en los países desarrollados es muy bajo el mínimo no imponible en relación al ingreso promedio de la población. El mínimo no imponible cuando se relaciona al PBI per cápita porque obviamente, el mínimo no imponible en Euros en Europa va a ser muchísimo más alto que en Argentina. Se pone en relación con el salario medio de la economía. Normalmente los países desarrollados te cobran desde medio salario medio. En la región, cobramos entre 2 y 3 veces. La Argentina anda por ahí. En la región, y en la Argentina en particular, se le cobra a los trabajadores en relación de dependencia. Acá los mínimos imponibles son altos: te dejan toda la clase media, que es una clase media empobrecida, afuera del impuesto a las ganancias.

-Eso es positivo.

-Bueno, no si querés recaudar más. Acá te lo cobran de otra manera a través de impuestos al trabajo que van al Anses, que son muy altos cuando se compara internacionalmente. Pero siguiendo con el razonamiento de que la Argentina ya tiene impuestos a la propiedad, la pregunta es si son altos o son bajos. Por un lado, está el problema de la subvaluación de las propiedades para el impuesto inmobiliario pero por otro lado, la patente, los municipios y tenés Bienes Personales tienen una tasa es extremadamente alta que para los activos que grava.

-¿Cuáles son los activos que grava?

-Te vuelve a gravar los inmuebles, los autos, que también te graban las provincias. Grava algunos otros activos financieros y ahora, después de la reforma, grava activos financieros reales en el exterior a una tasa de 2.25%. Esto va a resistir poco ante la justicia porque una persona que tenga ahorros en bonos del Tesoro americano, recibe un interés menor que lo que te cobra Bienes Personales. La doctrina no resiste eso. Es una tasa excesiva.

Ganancia vs Patrimonio. ¿Qué aporta más a la equidad?

-Uno de los temas en torno al impuesto al patrimonio es qué tipo de propiedad se tiene. Queda claro cuando tenés un inmueble o cierto tipo de inversiones financieras pero hay gente que invierte en cuadros, joyas, objetos de lujos. ¿Qué poder tiene el Estado para detectar la canalización de ahorro hacia este tipo de patrimonio?

-Si querés hacer distribución de ingreso, en todos los países desarrollados, la riqueza está mucho más concentrada que los ingresos: los más ricos tienen un porcentaje mayor de la riqueza que de los ingresos. Entonces uno diría que si se trata de distribuir, debería avanzar con un impuesto sobre los stocks y no tanto sobre los flujos. Pero hay un problema: los stocks son difíciles de valuar. Se ve en los impuestos inmobiliarios porque desde 2006, la Argentina iba a contar con un registro inmobiliario federal que, por alguna razón, no se terminó y lleva ya unos 15 años de demora: eso que existe para la patente automotor no lo tenés para inmuebles. Pero además, está el tema de propiedades que son difíciles de valuar. Por ejemplo, si tenés acciones de YPF, cotizan en el mercado, es decir, tienen un valor. Pero si tenés acciones de una empresa familiar que no cotiza en el mercado, ¿cuánto vale? Si te van a cobrar impuestos sobre lo que vale, vas a declarar lo menos posible. Podés valuar la compañía pero eso lo hace gente especializada que te cobra.

-Es decir, ese Estado que busca captar el poder distributivo que tendría la riqueza de los sectores de mayores recursos, tendría que tener una capacidad de gestión de esas valuaciones que el Estado argentino no tiene.

-No la tiene la Argentina ni tampoco otros países. Los problemas de valuar algunos activos se pueden encontrar en el blog del BID, en discusiones en países desarrollados. Todo el mundo sabe que ahí hay un problema. El problema es que en ese caso, se empieza a perder equidad: el que tiene 20 millones de dólares en cuadros pero los tiene subvaluados va a pagar mucho menos que el que tiene 20 millones en un inmueble que puede detectarse y valuarse más fácilmente. Después, está el tema de la evasión. Uno de los problemas en el mundo con todo lo de Panamá Paperas es que hay paraísos fiscales: es un dato de la realidad. El mundo desarrollado tratar de intercambiar información pero eso fluye lento. Pero además, el Estado puede pescar una cuenta que alguien no tiene declarada en Londres, por ejemplo, pero si tienen la plata en una caja de seguridad, no se puede pescar. El problema es que sólo se gravan los activos que el fisco ve.

-¿Cuántos países de América Latina y el mundo tienen impuestos como Bienes Personales, es decir, que gravan stocks?

-Casi todos los países del mundo, aún los más pobres, tienen el impuesto inmobiliario.. Después, hay algunos impuestos patrimoniales más generales como el impuesto a los activos que en realidad es un complemento del impuesto a las ganancias de las empresas. Uruguay puso algo parecido a Bienes Personales pero tiene un impuesto a las ganancias mucho más bajo que la Argentina. Hay un punto a destacar: hay que mirar en conjunto el impuesto a las ganancias y al patrimonio. El tipo que tiene una casa para alquilar paga Bienes Personales, si tiene mucha plata, al 1,25%. Además, paga impuesto inmobiliario de la provincia, el del municipio y sobre el alquiler, si lo tiene declarado y la AFIP se lo detectó, paga impuesto a las ganancias.

El impuesto a la herencia. Los dilemas que acarrea

-Uno de los dilemas que se plantea es que alguien puede tener alguna propiedad sin ser rico pero puede estar desempleado. ¿Cómo pagar si impuesto al patrimonio si no le da ninguna renta y no tiene ganancias porque no tiene empleo?

-Sí, Bienes Personales tiene un umbral bajo en la Argentina, puede darse ese caso. Esta discusión se dio con el impuesto a la herencia en España. La persona que tiene muchas propiedades, pondrá alguna en alquiler y generará un ingreso. En España, en el caso de una persona de ingresos medios bajo que de repente hereda una casa porque se murió un familiar pero no tiene plata, igual tiene que pagar impuesto a la herencia. El gobierno lo obliga a malvender el activo. Hubo toda una discusión sobre qué hacer. El impuesto a la herencia tiene ese tipo de problemas, que demanda una liquidez para pagar el impuesto, lo que vos estás planteando. Aquí, el gobierno quiere promover el impuesto a la herencia en todas las provincias. La Provincia de Buenos Aires ya lo tiene y recauda 2 pesos con 50. Lo tuvo en Entre Ríos y lo sacó. Es tirar manotazos que quedan bien; es tomar decisiones para los títulos de los diarios: vamos a poner un impuesto a la herencia que es progresivo pero nadie se pone a mirar todos estos detalles y que en la práctica lo hacen muy complicado de recaudar.

Los más ricos cada vez más ricos. La política Robin Hood, ¿sirve?

-Si se aplicara este impuesto al patrimonio o a la riqueza como fue en 2020 el Aporte Solidario, ¿cuánto se genera de recursos para el Estado?

-Ese impuesto recaudó entre el 0,5 y el 0,6 del PBI. Fue de una sola vez por eso pasó el test de la justicia, porque tenía tasas todavía más extravagantes que Bienes Personales: para el que tenía bienes en el exterior, era de más del 5%, que se sumaba a Bienes Personales. Alguien que tenía un activo como Bonos del Tesoro americano, con una renta del 2% anual, tenía que pagar al fisco argentino ese año el 7,5% más 35%. No resiste tiempos normales. El impuesto en ese caso es más que expropiatorio. Hay un límite dado por la jurisprudencia y por el sentido común. Cuando Hollande era presidente en Francia y los agarró la crisis financiera internacional, Francia volvió a subir el impuesto a la renta. La alícuota más alta era de cerca de 75%. Un ícono del cine francés, Gérard Depardieu, dijo “yo, 50% pago; 75%, no” y mudó su domicilio fiscal, como mucha gente está haciendo con Uruguay. El Estado no sólo dejó de recaudar el 25% que había subido; también se perdió la posibilidad de recaudar al nivel en que ya venía recaudando. Entonces, hay un límite para los impuestos. No es casual que los deportistas famosos tengan domicilio en Mónaco o Andorra, que tienen impuestos más bajos. No se le puede prohibir a una persona que se mude.

-Esta discusión en torno al impuesto a los stocks se da en la Argentina, donde la matriz conceptual con la que se analizan algunos temas económicos viran hacia la izquierda. Pero también se da en países como los Estados Unidos. En 2019, Elizabeth Warren del Partido Demócrata planteó que las fortunas tenían que pagar entre el 2 y el 3% de impuesto al patrimonio. ¿Qué hay detrás de esta preocupación en economías tan desarrolladas en el mundo capitalista que lleva a estas consideraciones?

-Primero lo plantearon Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que están del centro hacia la izquierda del Partido Demócrata. Los Republicanos son muy anti impuestos y los demócratas, más balanceados. La propuesta no prosperó. Se dio en un contexto de crisis financiera internacional, campaña, después volvió con la pandemia. Fue un momento en que hubo un aumento en la fortuna de los mega millonarios. Estamos hablando de gente que tiene no millones de dólares sino ciento de millones de dólares.

"Hoy el Estado le quita la opción a muchos chicos porque no les da la educación que debería darles. En vez de preocuparse por el Kun Agüero, los kirchneristas deberían preocuparse más por Baradel." Daniel Artana

-Warren hablaba de un impuesto al patrimonio de 3% para fortunas que superaran los mil millones de dólares.

-En el Aporte Solidario para activos en el exterior, era de 5,25% y para gente de más de 15 millones. En Estados Unidos era para patrimonios arriba de mil millones, es decir, para muy poca gente que se ha enriquecido un montón.

-Uno de los asesores de Warren era Thpmas Pikety (economista francés, autor de El capital en el siglo XXI), que instaló la idea de que las fortunas más ricas se han vuelto todavía más ricas.

-El libro de Picketty ha sido un best seller internacional. Es un economista muy refinado como lo son sus colegas Emmanuel Saez, que está en la Universidad de Berkeley, y Gabriel Zucman. Los tres han escrito mucho. Pero ha habido una gran discusión en el mundo académico primero respecto del libro de Picketty, que tiene algunos problemas básicos que sugieren que sus conclusiones no son necesariamente correctas. Y segundo, respecto de sus cálculos, que lo obligan a hacer muchas estimaciones. Hay datos difícil de conocer porque hay elusión. Hay un trabajo de Saez y Zucman y otros autores que calculan, a partir de los Panama Papers, que la subdeclaración de ingresos es mayor en la gente de altos recursos que en la clase media, pero son estimaciones. He visto a gente muy talentosa diciendo que los números no están bien. Lo que pasa también es que tenés un tipo muy talentoso que te encaja dentro de tu ideología y cada uno lo usa según su conveniencia. Pero yendo la discusión, hay una movida liderada por Picketty, Saez, Zucman y por algunos políticos, de aumentar la presión tributaria sobre la gente de altos recursos. Eso se puede hacer.

-En eso usted coincide porque esas fortunas han crecido mucho.

-A mí lo que me molesta. Hay algo que los ricos manejan mejor que el promedio de los mortales: los sistemas tributarios que muchas veces son un colador por la cantidad de exenciones que tienen, porque no se grava todo. Es mucho más equitativo y ayuda a la progresividad sacar la gran mayoría de las exenciones que tiene el impuesto a las ganancias o los impuestos patrimoniales e incluso bajar las tasas. Hay un trabajo del economista francés Patrick Artus, que trabaja en Natixis (NdelEditor: banco de inversión francés), donde revisa la imposición al capital y usa Francia como ejemplo. No sabés la cantidad de agujeros que tiene el sistema tributario francés.

-Cuando dice “agujeros”, se refiere a excepciones a la regla, a exenciones.

-Cuando se mira de cerca, el rico le encontró la vuelta, contrató un abogado que lo asesora y paga mucho menos. Si se cierran los agujeros tributarios, se podría bajar las tasas y volver al sistema mucho más progresivo. La paradoja argentina es que mantenemos un montón de agujeros tributarios.

-Mientras se dice que se le saca más a los ricos para darle más a los pobres, al mismo tiempo hay exenciones que benefician a los ricos.

-O tratamientos especiales.

-En este tema que se discute de los mega millonarios aportando más, que puede tener cierta razonabilidad que si se han enriquecido tanto, aporte más…-Se discute de los megamillonarios aporten todavía más dado que se han enriquecido tanto. Si lo hacen, ¿tiene que ver con quitar los ingresos exentos?

-Es que ya aportan más. Pero si lo hacen, tiene que ver con quitar los ingresos exentos, lo que decíamos recién.

Los más ricos y la trampa de las exenciones impositivas. El caso IVA

-En el contexto argentino, hay sectores que les reclaman un mayor esfuerzo. La idea es que aunque gravar stocks, patrimonio, es discutible y es mejor gravar flujos, con un 40% de pobreza, es esperable que quienes tienen stocks considerable hagan un esfuerzo mayor todavía.

-Ya hacen ese esfuerzo. El principal problema tributario que tiene la Argentina hoy, y tiene horrores tributarios, es la alta evasión. Después, la elusión: los agujeritos que te dan las leyes. Y de eso está lleno la Argentina. Todavía hay agujeritos en el IVA. Cuando ves los gastos tributarios que publica el ministerio de Economía, encontrás uno que no tiene que ver con los impuestos de los que estamos hablando pero que es muy llamativo: entre un 0,4 y 0,6 del PBI va para la producción en Tierra del Fuego. Son tipos que estando ahí, facturan el IVA y se lo quedan ellos. ¿Escuchaste? Cuando vos comprás un celular, pagás el IVA pero el gobierno nunca ve esa plata. Son 2 mil millones de dólares. Se llama liberación en el IVA.

-El IVA se convierte en un beneficio para los que tienen mucho.

-Claro. Lo facturan pero se lo quedan. Viene de los viejos regímenes de promoción, que Tierra del Fuego lo tiene hace años. Es un régimen de la dictadura. Lo puso Lanusse en el año ‘72 y sigue vigente. Cada vez que pueden, se amplía. Ahora están por extenderlo. Nadie hizo un análisis costo beneficio de un régimen como éste. ¿Cuántos trabajadores tiene la isla en la industria electrónica? Si son 10 mil, hacé la cuenta de lo que pueden ganar por año. Sacá la cuenta del gasto tributario y vas a ver que es varias veces lo que le pagan a los trabajadores. Ya te queda claro quiénes son los que se llevan la plata. Por eso no se trata sólo de mirar el impuesto a las ganancias. En este caso, se están beneficiando los accionistas de estas compañías a través de un impuesto. Además, no pagan Ganancias porque están exentos.

-Los ricos, según la retórica del gobierno, son los que se benefician.

-Al tema tributario hay que mirarlo mucho más allá del título de la ley, porque la cuestión es más profunda.

El Estado, ¿acreedor del Kun Agüero?

-A partir de las declaraciones del Kun Agüero se dio un debate. Según la matriz conceptual de cierta parte del kirchnerismo, Agüero se benefició con la influencia positiva de políticas de Estado y sus recursos, a la que contribuyeron todos los argentinos. El argumento es que en la medida en que lo colectivo redunda en las excepcionalidades a las que les va muy bien económicamente, como el caso de un jugador de fútbol, el Estado debería recuperar de alguna manera eso que puso y el individuo sentirse obligado a devolverlo. Agüero reconocía su obligación de pagar ganancias, el 50% que ya había pagado…

-Sobre lo que generen sus activos, va a pagar impuestos en el país donde estén esos activos o donde tenga residencia fiscal. Hay un montón de chicos de distintas clases sociales. Algunos triunfan; otros, no o algunos triunfan a medias porque son jugadores sin la trayectoria ni los ingresos del Kun Agüero pero les fue bien. El que podría reclamar algo es el club que lo formó acá. El que hizo la inversión es el club Independiente, no el Estado argentino. ¿Qué inversión hizo el Estado nacional? Le dio una educación como se la da a un montón de gente. En el deporte, primero hay una condición natural. Segundo, habrá entrenadores que le enseñaron de chicos o el club donde se formó. Pensar que el Estado de cada país contribuyó es una visión muy forzada. Hoy el Estado le quita la opción a muchos chicos porque no les da la educación que debería darles. En vez de preocuparse por el Kun Agüero, los kirchneristas deberían preocuparse más por Baradel. Eso seguramente le va a cambiar la vida a muchos más chicos de lo que les cambiaría por ir a agarrar la plata al Kun Aguero con los impuestos. Y además, no es que el Kun Agüero no va a pagar impuestos. Si él tiene activos en la Argentina, va a seguir pagando sobre esos activos que pagó 50% en Europa. Si tiene activos acá que generan renta o tiene residencia en la Argentina, le van a seguir cobrando impuesto a las ganancias sobre lo que genere. Le van a cobrar una alícuota del 35%. ¿Sabés cuál es el debate que hay de fondo? No es el Kun Agüero. El debate de fondo es que hay un Estado sobredimensionado y en lugar de atacar el problema del Estado, como hay un grupo político que come de esto no se discute el sueldo de la responsable del Pami o de los familiares que tiene adentro. Si el sistema tributario es progresivo como debe ser, va a mirar los ingresos y no le va a importar si es el Kun Agüero, vos o yo. Si vos tenés la misma plata que el Kun Agüero, pagarás lo mismo. Y el sistema tiene que evitar que Agüero tenga exenciones y vos, no. Después, el Estado tiene que ser eficiente. El kirchnerismo tiene la visión de que hay que rapiñar para poder sostener Aerolíneas que pierde 600 millones de dólares por año y para mantener una educación de mala calidad. Para tener más argumentos contra los evasores, el Estado tiene que hacer bien sus cosas. Porque mucha gente dice para qué voy a pagar para mantener a estos o para sostener cosas que no funcionan.

-A diferencia de esos países en los que se paga mucho pero vuelven en forma de buenos servicios.

-Muchas familias muy humildes hacen un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a escuelas parroquiales relativamente baratas porque saben que en la escuela pública no le dan la educación que alguna vez le prometieron. Eso es mucho más discriminatorio que preocuparte por si al Kun Agüero le puedo sacar un mango más o un mango menos.

Experto en política fiscal y regulaciones

▪ Formación. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Economía por la Universidad de California.

▪ Desarrollo profesional. Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

▪ Docencia. Profesor titular de Política Económica en la UNLP y de Economía de la Tributación en la Universidad Di Tella.