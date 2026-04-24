Brancciari y el método de No Te Va a Gustar: cómo compone y la vuelta de la banda al rock

En el episodio estreno del podcast La Máquina de Hacer Canciones, la periodista y música Delfina Campos recibe a Emiliano Brancciari para desglosar la intimidad creativa detrás de No Somos Nosotros, pieza central del reciente álbum Florece en el Caos. Lejos de la rigidez de las maquetas producidas en el hogar, el músico uruguayo explica que este trabajo nació de la espontaneidad: “En este caso, por una cuestión de tiempos y porque me nació así, me puse a grabar las canciones con el teléfono, tocadas con la guitarra. Capaz que por eso quedó un disco más rockero, porque parten de algo más orgánico y no tan pensado en buscarle algún género”.

El proceso de grabación resultó en una dinámica inusual para la banda, especialmente en la coda instrumental de casi seis minutos que cierra el tema. Según Brancciari, esta descarga de energía surgió de forma natural en el estudio cuando, tras finalizar la toma, los músicos simplemente decidieron seguir tocando. “Fue como una descarga energética todos a la vez; cuando grabamos el disco fue así también, nos dejamos llevar”, señaló. El registro capturó momentos de camaradería inusuales, como risas y comentarios de los integrantes, los cuales, aunque quedaron apenas perceptibles en la mezcla final, subrayan la autenticidad del encuentro.

Al abordar la construcción del riff principal, el compositor destacó el rol del trabajo colectivo. “Con esos dos acordes había que hacerle un riff para que quedara bien; después, Pablo, el otro guitarrista, es el que va contestando. Es como un diálogo entre las guitarras y los vientos también, que responden”, afirmó Brancciari. Esta confianza en sus compañeros de banda permitió, según el músico, romper con el hábito de llevar ideas cerradas, permitiendo que la producción se enriquezca con los aportes del productor Nico Cotto.

En cuanto a la temática de la letra, que indaga sobre el desamor y la incertidumbre, el artista reconoció que se siente cómodo escribiendo desde la melancolía. “Me conmueve más escuchar música que venga desde ahí; las de amor me empalagan un poco”, confesó. Respecto a la veracidad de las historias narradas, aclaró que utiliza la imaginación tanto como la vivencia personal. Sobre los miedos en la composición, Brancciari admite haber ganado libertad con los años: “A medida que fueron pasando los años y los discos, ya no tengo miedo de cantarle a nada, ni de abrirme, ni de lo que pueda interpretar el público”. Finalmente, el músico concluyó que la sinceridad es el eje rector de su obra: “Todo lo que canto lo siento o en algún momento lo sentí, por eso intento utilizar un lenguaje simple, que es con el que hablo en la vida real”.

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