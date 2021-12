La Repregunta. Santiago Siri: “La ebullición de Ethereum y de los contratos inteligentes está desatando nuevas formas de pensar la identidad, el voto y la moneda”

“Con Ethereum y este tipo de redes, estamos explorando una nueva forma de pensar instituciones y de coordinarnos como civilización. Lo mejor de todo es que no necesitamos de la autorización de ningún banco o de un presidente para construir una utopía en internet”, plantea. “Ethereum facilitó la creación de un ecosistema de contratos inteligentes con diferentes tipos de aplicaciones”, explica. “Vitalik Buterin es un activista pero no creo que sea anti capitalista”, reflexiona sobre el perfil del creador de Ethereum. “Ethereum es una buena noticia para países donde hay mucha corrupción”, señala. “Argentina está en una fase de adopción avanzada del mundo cripto. Estoy asombrado con la popularización de la minería de criptomonedas en la Argentina pero desde ya creo que es importante hablar del costo energético de la minería”, sostiene. “Ojalá haya vocación política para formar muchísimos programadores y programadoras para el mundo que se viene”, propone. “La economía real va a ser cada vez más Ethereum y cada vez menos el Fiat”, sintetiza.

El emprendedor de internet y uno de los programadores argentinos pioneros del mundo cripto, Santiago Siri, estuvo en La Repregunta en medio del impacto que generó la llegada del ya mítico creador de Ethereum, el ruso canadiense de tan solo 27 años, Vitalik Buterin. Durante su visita, Siri hizo las veces de anfitrión de Buterin en encuentros claves con el ministro de Economía Martín Guzmán, con quien intercambió ideas durante media hora, y con el ex presidente Mauricio Macri.

La revolución de Ethereum, ¿mucho más allá de las criptomonedas y el mundo financiero? ¿Cómo puede impactar en el mundo real? Corrupción, derechos humanos y política. ¿Qué es el voto cuadrático? El mundo cripto y la democratización del poder, ¿o el nacimiento de una elite cognitiva? Buterin, ¿activista anti capitalista? Argentina, la minería de criptos y el debate sobre el uso de energía barata y subsidiada. Ethereum y el debate en torno al impacto ecológico. ¿Por qué los libertarios están en cripto? Mujeres en cripto, ¿faltan?

Aquí, la entrevista completa.

¿De qué se trata el cambio disruptivo que representa Ethereum? Hemos hablado de Bitcoin y de Ethereum como monedas virtuales pero Ethereum es otra cosa. ¿Es algo más que una criptomoneda? ¿Algo así como un universo paralelo? ¿Cómo lo explicaría usted?

-Tal vez Ethereum es una puerta de entrada a la institucionalización del metaverso (NdelE: cualquier formato de realidad virtual o digital aumentada que permite una inmersión total). La explicación rápida y simple y un poco burda, que seguramente hará enojar a más de un experto, es la siguiente: bitcoin hace algo muy bien, transferir dinero de A a B, y de forma extremadamente segura. Con la creación de Ethereum, Vitalke aportó que esas transacciones puedan ser programables. Bitcoin es como una calculadora muy eficiente haciendo lo suyo mientras que Ethereum es como una computadora, es decir, puede imaginar cualquier clase de programas para que se ejecuten en el blockchain. Al operar con un blockchain, al operar con criptomonedas, los programas pasan a ser contratos, por eso se los llama “contratos inteligentes”.

Ethereum. ¿Mucho más allá de las criptomonedas? Economía, democracia y sociedad

-Es decir que si antes el blockchain se aplicaba al mundo cripto para las transacciones de monedas virtuales, ahora se puede aplicar a otro tipo de transacciones y contratos.

-Exacto. Ethereum facilitó la creación de un ecosistema de contratos inteligentes que tienen diferentes tipos de aplicaciones. Los tipos de programas que permiten emitir tokens, por ejemplo, especie de acciones o monedas. También existen los DeFi, que son aplicaciones de finanzas descentralizadas, y las DAO, que son organizaciones autónomas distribuidas que permiten armar una compañía o una cooperativa en el blockchain. También los famosos NFT que este año tuvieron auge.

-¿Los NFT en el arte?

-En el mundo de cualquier cosa que necesite certificación. En el arte es un mundo donde hay mucha falsificación y el NFT es muy bienvenido.

-Es decir, está el mundo real, contantes y sonantes, y por otro lado, internet con este submundo virtual que da la posibilidad de crear casi una autoridad de escribano para certificar la autenticidad de algo. ¿Se puede pensar de esa manera?

-Sí, y sin requerir una autoridad central. Las verificaciones son criptográficas. Las instituciones pueden concebirse como una colección de promesas. Para garantizar esas promesas, recurrimos históricamente a la autoridad central de turno. Gracias a la innovación de Satoshi Nakamoto (NdelE: creador del Bitcoin) y luego, Vitalik Buterin, podemos empezar a tener instituciones con garantías de promesas criptográficas que permiten mayor transparencia, auditabilidad, escalabilidad y capacidad de coordinación. Al operar en el ciberespacio, son tecnologías resistentes a la censura. Son medio inevitables: es indispensable que los líderes y las sociedades empiecen a avanzar en este cambio. Argentina, ante mi sorpresa y la del propio Vitalik, está en una fase bastante avanzada en adopción, respecto de otros países, en todo lo que tiene que ver con cripto.

Adolescentes y jóvenes, “en critpo”. Ventajas y desventajas del juego del dinero

-Surge un tema en ese punto. Los adolescentes en secundaria y los jóvenes que están entrando al mundo adulto, tan dúctiles con las tecnologías, están invirtiendo en criptomonedas, un universo en el que se gana muy rápidamente, también se pierde. A partir de eso, ¿hay un riesgo de concebir de manera distorsionada el mundo del dinero y las ganancias que da?

-Sin dudas es una forma de introducirse a la necesidad de la educación financiera. Se va a aprender a los golpes. Cuando uno entra al mundo de la especulación, al principio se queda con eso: algo puede subir, algo puede bajar. Para mucha gente es algo riesgoso por lo cual es prudente empezar de a poco, entrar con dinero que si pierde la mitad de su valor, uno pueda seguir durmiendo a la noche. Pero con Ethereum se puede ir más allá del mero jugar con el token y su precio. Hay un verdadero ecosistema muy rico y diverso de aplicaciones, de servicios, de posibilidades y oportunidades y de comunidades construyendo con esas aplicaciones y servicios. Eso es lo que hace a Ethereum muy especial. Esta ebullición de los contratos inteligentes está desatando nuevas formas de pensar la identidad, el voto, la moneda, todos aspectos de la vida institucional que no sólamente están restringidos a un estado nación sino que efectivamente tienen impacto global.

Ethereum, democracia y nuevos derechos: la batalla por la identidad virtual

-Usted fundó el Partido de la Red, ese cruce tan particular entre democracia y tecnología. Se habla ahora del voto cuadrático y cómo Ethereum podría contribuir a que el voto diga algo más que un sí o un no ante una opción de propuestas políticas o de nombres. ¿Cómo es esto del voto cuadrático?

-Con los contratos inteligentes, podemos pensar dinámicas de teorías de juego y de gobernanza mucho más ricas que el simple voto mayoritario que se da con el acto de levantar la mano. El voto cuadrático es una técnica de teoría de juegos que permite captar no solamente la preferencia del votante sino también la intensidad de esa preferencia. Hay muchos desafíos por delante. Muchas de las cosas que ocurren en Ethereum son prototipos, experimentos. Estamos todos descubriendo qué se puede hacer con estas redes. Protocolos como Proof of Humanity, que tratan de formalizar la identidad humana, abren nuevas posibilidades…

-Usted está con ese proyecto.

-Yo estoy involucrado en ese proyecto. Se propone pensar los derechos humanos en este tipo de redes. Cómo le damos a la gente su derecho a la identidad, cómo con eso podemos construir democracia de forma para lograr un grado mayor de legitimidad que en las democracias tradicionales, muy manoseadas y manipuladas. Uno de los grandes temas de la política global en estos últimos años es la influencia de las redes sociales como Facebook o las redes tradicionales sobre el desempeño del juego democrático. La polarización es consecuencia también de cómo los algoritmos ordenan nuestra atención y nos dan contenido.

-Nos crean nuestra propia cámara de eco, nos ordenan nuestro twitter line, por ejemplo.

-En estos últimos años, nuestra identidad y nuestra privacidad terminaron privatizadas en un puñado de compañías en los EEUU que gobiernan gran parte de la actividad diaria en la internet de Occidente.

-El capitalismo de vigilancia del que habla Shoshana Zuboff (NdelE: autora de La era del capitalismo de vigilancia).

-Exactamente, Ese capitalismo de vigilancia tiene un antídoto o encuentra una respuesta en el movimiento del software libre, del código abierto, las redes descentralizadas resistentes a la censura. Ethereum está a la vanguardia de eso. Nos permite empezar a pensar esquemas de identidad en las que el usuario tenga pleno control de su identidad virtual, de los datos asociados a su identidad virtual. Da la posibilidad de que tenga el registro de identidad, que ya no esté controlado por una corporación o por un administrador todo poderoso de una base de datos que ejerce como una suerte de Gran Hermano. Proof of Humanity intenta resolver esa cuestión con teoría de juegos y con contratos inteligentes usando Ethereum a partir de incentivos para que, entre todos, nos vayamos identificando como seres humanos. A partir de eso, poder a pensar aplicaciones sociales como ingreso básico universal.

-En lo que también está trabajando usted:. UBI, una cripto moneda vinculada con el ingreso básico universal.

-Vitalik está muy interesado en el UBI y de hecho ha comprado y ha quemado UBI para ayudar a un shock de oferta que ayude al precio del token. En estos días tuve la oportunidad de conversar con él y le he preguntado porqué le gusta tanto el proyecto. Plantea que en cripto hay un problema: que para sacar tu primera cuenta, muchas veces tenés que pasar por los bancos tradicionales para luego entrar a un Exchange o a un servicio donde puedas comprar la moneda. Con UBI y con Proof of Humanity, tenemos una forma de onboarding (NdelE: suscripción): se genera una cuenta a usuarios a partir de darles un poquito de criptos sin tener que pasar por ningún medio tradicional. Su prioridad es encontrar dentro del ecosistema de Ethereum servicios y sistemas con impacto sobre el mundo real, sobre el mundo físico, que no se quede estrictamente en el mundo financiero o digital que no tiene atención o sensibilidad con lo que ocurre en la sociedad.

La minería de cripto y el boom argentino: ¿quién se queda con la energía eléctrica barata?

-Hoy hay un debate en torno a una de las consecuencias críticas del mundo cripto en el mundo real, y especialmente en la Argentina: el impacto de la minería de criptomonedas y de la demanda de electricidad que implica. En la Argentina se están instalando granjas de minería de cripto en el sur. Resultan una inversión interesante pero también tienen impacto ecológico y aprovechan una energía eléctrica subsidiada, con los costos que tiene en términos fiscales. ¿Cómo ve este panorama alguien como usted que está en el entorno de Ethereum y está preocupado por los impactos reales?

-Te voy a confesar que estoy muy asombrado con la popularización de la minería de criptomonedas en Argentina. Hay mucha gente interesada y participando de este tipo de esquemas.

-¿Cree que puede estar vinculado con lo barata que es la energía por los subsidios, que provocan tanta distorsión fiscal?

-Sin dudas es una distorsión y es una consecuencia de la realidad económica del país. Es un efecto llamativo. No lo he visto ni en Europa ni en los Estados Unidos donde la electricidad es muy cara. Pero es interesante lo que está generando en educación financiera, en adopción de estas herramientas, en adopción tecnológica. Sorprendentemente, Argentina está en una fase mucho más avanzada de lo que yo hubiese imaginado con respecto a cripto. Eso es auspicioso. Pero desde ya creo que es importante hablar del costo energético de la minería. Éste es un gran debate dentro del ecosistema cripto. En el caso de Ethereum, los sistemas de consenso para validar transacciones están modificándose y yendo a un consenso que no va a requerir el uso de la minería eléctrica, lo que se llama Proof of Stake, donde simplemente con tokens ya minados podés actuar como validador. Con eso, se ahorra un 99,9% las emisiones que genera la minería de Proof of Work que es el algoritmo de consenso de Bitcoin. El paso a Proof of Stake es positivo desde el punto de vista del medio ambiente. El fenómeno de auge de las cripto en la Argentina también tiene que ver con la realidad de un país que no tiene una moneda estable. No tiene moneda, digamos las cosas como son.

-Se refiere al peso.

-Sí. La otra cara de esa moneda es que nuestra sociedad está tan a la vanguardia en la adopción de criptomonedas no sólo a nivel desarrolladores sino a nivel usuarios. Es muy auspicioso porque este va a ser el siglo de las criptomonedas y de estas tecnologías.

Ethereum. ¿El nacimiento de una nueva elite? La disputa por el poder

-Uno de los lugares comunes para explicar el mundo de las cripto es la descentralización y la posibilidad de desafiar el poder de los Estados y de las grandes instituciones como el FMI, los Bancos Centrales, además de las grandes corporaciones para darle a los ciudadanos capacidad de intervenir y de tener autoridad a través del blockchain. ¿No se produce otro tipo de centralización del poder en estos jóvenes de vanguardia que dominan muy claramente este tipo de concepciones y tecnologías, que quedan lejos del resto de los ciudadanos?

-En la reunión que Vitalik tuvo con el presidente (Mauricio) Macri surgió una pregunta: cómo es la forma de liderazgo de Vitalik, una persona mundialmente conocida.

-También se ha hecho super millonario.

-No parece ser una de sus prioridades. Es una persona muy especial.

-Pero tiene un poder doble: un poder económico y un poder cognitivo, de capital de conocimiento.

-Vitalik es plenamente consciente de ese poder y de la responsabilidad que tiene. Pero en estas redes, el propio Vitalik no puede fácticamente per se modificar nada del funcionamiento de Ethereum. No tiene poder de voto, no tiene poder de modificar el código. Por sí solo no puede hacer mucho aunque sí tiene un alto grado de influencia social. No pregona el nuevo anti liderazgo como quizás ocurre en Bitcoin: la ausencia de Satoshi Nakamoto termina en un culto al anti liderazgo que resulta o un poco dañino para la guía de las comunidades. El liderazgo es algo sano y virtuoso. Para Vitalik, el liderazgo en estas redes tiene que ver estrictamente con el soft power, con la capacidad de influencia y nada más. Proof of Humanity es un protocolo que se gobierna democráticamente. Tomamos decisiones democráticamente. Tal vez algunos tenemos mayor influencia que otros y quizás haya algo de política como se da en cualquier ámbito peroson tecnologías que traen auditabilidad, transparencia y extremadamente difíciles de corromper. Y eso es una buena noticia para países donde hay mucha corrupción.

Vitalik Buterin se reunió con el expresidente Mauricio Macri en su sorpresiva visita a la Argentina

El mundo cripto y la libertad. ¿Los libertarios están en cripto?

-Hay otro tema que surge en relación al mundo cripto: el de la libertad, a partir de estos universos descentralizados que buscan un ejercicio mayor de la libertad respecto de las instituciones. Por lo menos en Argentina, se registra una línea que conecta a quienes están en cripto con quienes se sienten más identificados con las posiciones libertarias. ¿Cómo ve esa relación?

-Dentro del mismo ecosistema cripto, se dan relaciones tribales con los diferentes protocolos. Los muy identificados con las ideas libertarias probablemente encuentren en Bitcoin algo muy satisfactorio porque la idea de 21 millones de monedas, que no haya ninguna capacidad de generar mayor emisión, es afín a muchos pensadores de esa línea. En el caso de Ethereum, está más vinculada con la construcción de infraestructura, construcción de obra pública: los contratos inteligentes facilitan ese grado de innovación. Ethereum es una comunidad con un enorme grado de diversidad ideológica, donde hay inversores de capital de riesgo mirando estrictamente los números del mercado hasta gente más abierta a la acción del campo social que está pensando cómo usar estas tecnologías. Dentro de estos ecosistemas, lo interesante es que uno pueda alinear su percepción del mundo y sus ideas con los protocolos en los que decide poner su dinero y apostar así a construir el mundo en el que querría vivir en el futuro.

-¿Cree que Ethereum y estos usos de contratos inteligentes y super vigilados por esta autoridad esparcida y democratizada es un antídoto contra la corrupción en países como la Argentina, donde la obra pública ha sido la oportunidad para el delito?

-Sí, trae altas garantías de evitar cualquier falsificación y manipulación.

-El dinero es trazable. Es la voluntad política la que debería incorporar esa plataforma para que los ciudadanos auditemos.

-Por eso creo que los usuarios están eligiendo esta realidad. Es realmente mucho menos opaca que la realidad del sistema internacional de las offshore o de cualquier tertulia de abogados y escribanos que al final terminan generando sistemas muy opacos, muy difíciles y muy pocos transparentes comparado con lo que ocurre en Ethereum o Bitcoin o en otras de estas redes que están naciendo.

Vitalik Buterin, ¿capitalismo de vanguardia o activismo anticapitalista?

-Vitalik Buterin, casi un nuevo héroe cultural, se ha convertido en un super millonario pero al mismo tiempo, posee un conocimiento que vale más que toda su fortuna. Alguien me proponía éste análisis: ese chico, Vitalik, podría haberse hecho fortunas con el sistema tradicional porque su capacidad de manejar esos universos es absoluta. Que compita con el dólar es de alguna manera una pérdida de tiempo y esfuerzo. Evidentemente su motivación es otra, no sólo enriquecerse. ¿Cuál es la motivación de un líder de un universo como Ethereum?

-Vitalik es un activista que quiere ver un mundo mejor en el que la internet no quede presa de empresas privadas que traten de controlar la información o tengan el gran dominio sobre el tráfico dentro de esa red. Nació con una vocació. Desde muy joven fue periodista de la Bitcoin Magazine, una especie Rolling Stone de la industria en su momento. Escribía para cobrar sus primeros bitcoins. Tuvo una idea muy cientìfica: cómo construir un blockchain que sea como una máquina de Turing, que sea como una máquina universal que se pueda transformar en cualquier máquina, que es la descripción técnica de una computadora.

-¿Está hablando del White Paper?

-Sí, el famoso White Paper de Ethereum. Vitalik ofreció su idea a varios programadores que estaban dando forma al Bitcoin y sus usos, que no tuvieron tiempo de prestarle atención. Él dijo voy a tratar de hacerlo yo, y el resto es historia. Tiene una vocación de computer scientist: es realmente una de las grandes mentes más importantes de la computación desde Alan Turing. Al mismo tiempo, Vitalik con su vivencia de emigrado ruso creciendo en Canadá, con una historia política en su familia, tiene una vocación de activista para tratar de usar tecnologías para un mundo mejor, por eso lo de construir con código abierto, usar redes descentralizadas, construir comunitariamente. Tiene una forma de liderazgo increíblemente novedosa y una sencillez y calidad humana especial.

-La palabra “activismo” puede tener una conexión tácita con “anti capitalismo”. ¿Cómo se relaciona todo esto con el desarrollo del capitalismo? ¿Está en contra? ¿Cree que se puede hacerlo más virtuoso?

-Es interesante eso. No creo que Vitalik sea anticapitalista. Claramente es alguien que entiende los mercados y su dinámica. Habla como un economista si bien no tiene una formación en ese campo específicamente, en ningún campo porque de hecho es un autodidacta. En algún punto, estamos soñando un mundo post capitalista que supere la disyuntiva de izquierdas o derechas del siglo XX , que no se corresponde con lo que es posible hacer en términos computacionales e institucionales. Siempre habrá ideología o política en algún tipo de decisión de diseño de un sistema pero estamos explorando una nueva forma de pensar instituciones y de coordinarnos como civilización a través de estas redes. Lo mejor es que no dependemos del permiso de nadie para poder soñar ese mundo. Directamente lo construimos programando entre una legión de hackers y soñadores que están contribuyendo activamente a estos protocolos y que no necesitan de la autorización de ningún banco o de un presidente para poder soñar y construir una posible utopía en internet.

-En esta visita de Buterin, se vio gran presencia de hackers hombres y pocas mujeres.

-Totalmente de acuerdo con esa observación. Quiero hacer un mea culpa sobre eso.

-Pero más allá del mea culpa, ¿la falta de mujeres en el mundo cripto es un problema estructural de la industria en la Argentina o en el mundo?

-Sí, en el mundo. Es algo muy importante a corregir. No siempre fue así. Antes de la historia de la industrialización de la computación que ocurrió a fines de los 70s, principios de los 80s, cuando la programación se escapa de la Academia, la mayoría de las programadoras eran mujeres. Tengo amigas de mi madre que han estudiado computación en la década del ´70. La industrialización generó esta realidad que, admito, es machirula. Deberíamos tratar de corregirlo, sobre todo los que tenemos responsabilidad.

-Hay mujeres muy valiosas haciendo esto en Argentina.

-Argentina tiene emprendedoras ingenieras extraordinarias. Hay un talento genial y estoy segura de que esto va a cambiar. Necesitamos muchos programadores con diversidad de miradas para ver cómo un protocolo impacta desde diferentes puntos de vista. Argentina tiene ese pool de talentos, esa capacidad. Lo necesitamos. Ojalá desde la vocación política, podamos formar muchos programadores y programadoras para el mundo que se viene.

-Pero si la economía real traba las posibilidades para cobrar esos servicios exportables, ¿eso es un problema?

-La economía real es cada vez más Ethereum y cada vez menos el Fiat.

Emprendedor del mundo virtual

▪ Formación. Estudió en el St. Brendan’s College; IGCSE Cambridge University.

▪ Participación pública. Presidente de la Fundación Democracy Earth, fundador del Partido de la Red, fundador de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, socio asesor en Bitex.la.

▪ Libros y reconocimientos. Escribió Hacktivismo; fue elegido Global Shaper por el World Economic Forum