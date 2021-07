La revolución femenina en los startups

De cien dólares invertidos en nuevos emprendimientos en el mundo, sólo $2,30 llegarán a equipos ejecutivos liderados por mujeres. Entre tanto, en nuestra región, la brecha laboral entre mujeres y hombres es de más de 29 puntos porcentuales.

Hace casi una década fundé TransparentBusiness, una plataforma de teletrabajo que permite a equipos remotos trabajar en forma coordinada. Este emprendimiento impacta positivamente en equipos que buscan llegar al mejor talento disponible y aprovechar diversidades.

El disparador era hacer que mujeres de todo el mundo se integren al mercado laboral con equidad. Este emprendimiento ya está valuado en más de mil millones de dólares y se une a los 500 unicornios en todo el mundo. Hoy, solo el 20% de esos unicornios está liderado por mujeres, el compromiso de TransparentBusiness es intentar incrementar el guarismo. En este recorrido, aprendí que como mujeres tenemos fortalezas clave en áreas que aseguran el éxito. Las primeras tres son fundamentales, independientemente del tamaño del emprendimiento.

Lo primero que traemos a un emprendimiento es lo más importante que debe tener y empieza por la pasión. La causa que hace latir el corazón más fuerte se potencia si se convierte en la razón para emprender. Y allí, primero, debe enfocarse el impacto social, económico y ambiental; las ganancias son una consecuencia de los valores y motivaciones.

Las mujeres somos muy buenas en la creación de redes de contactos. Y eso no es sólo conocer a la persona correcta en el lugar adecuado. Los negocios son un deporte de contacto: si uno no puede establecer relaciones genuinas de mutuo beneficio no puede hacer negocios. Hay que construir relaciones para arriba, con mentores o sponsors que nos ayuden a posicionar nuestra marca, pero también para abajo, dándonos a conocer.

La resiliencia es dominar el miedo y volver a levantarnos después de la última caída, definió Arianna Huffington, un modelo de emprendedora. Emprender no es fácil y muchas veces quiere decir sobreponerse. Pero mostrar convicción y adaptabilidad son elementos clave para lograr financiación. A la hora de presentar el proyecto ante los inversores, la emprendedora debe mostrarse ganadora. Y si llega apoyada en sus pasiones, lo será.

Sin embargo, como se indicó al principio, hay un sesgo en el financiamiento hacia los hombres. Y eso se salta con creatividad. Si las reglas del juego no son favorables, entonces hay que doblarlas -sin quebrarlas. En nuestras rondas de financiamiento, aplicamos esta idea: la de doblar las reglas tradicionales sin quebrarlas. Nosotros salimos a buscar capital a través de una oferta privada global de acciones, una herramienta que permite vender acciones de una empresa antes de su salida a bolsa a inversores en Estados Unidos y el resto del mundo

La estrategia democratizó el acceso a la inversión y armó un ejército internacional de embajadores de la marca. El concepto es tan poderoso que así bautizamos a la comunidad de emprendedoras que lanzaremos próximamente y que reunirá a las mujeres emprendedoras de todo el mundo para compartir herramientas, técnicas y conocimientos que las ayude a llevar su negocio al siguiente nivel.

La idea inspiró un cambio en la forma en la que trabajo con mi pasión, ahora como productora ejecutiva de Unicorn Hunters, un programa que presenta proyectos ante un panel de expertos que incluye a Steve Wozniak, cofundador de Apple junto a Steve Jobs; Rosie Ríos, extesorera de Estados Unidos; Moe Vela, exasesor de la Casa Blanca; y Lance Bass, exmiembro de NSYNC e inversionista en startups; entre otros panelistas de renombre.

Unicorn Hunters acerca los principios bajo los cuales emprendo a proyectos que ya pasaron una ronda de financiación e ingresan a su etapa de crecimiento antes de su salida a bolsa. Miles de inversores pequeños del planeta pueden participar en el negocio de comprar acciones antes de una oferta pública y capitalizarla tras esa salida. Además, permite profundizar a través de las preguntas en el programa, el trabajo de investigación sobre cada empresa que compartimos en nuestros sitios web y, por supuesto, el indispensable proceso de análisis personal necesario en cada decisión de invertir.

En mi caso, cuando recibimos a un emprendedor en el programa lo primero que miro es la pasión, como ya mencioné, es el motor que todo lo impulsa. Y a los cuatro valores iniciales ya mencionados, completo con otros dos. La calidad del talento y qué equipo acompaña la iniciativa, que está directamente relacionado con la performance de la empresa. Gente con habilidades diversas tiene más chances de llegar a un espacio importante en el sector de negocios en que emprenden. Así, una fuerza de trabajo diversa oxigena los equipos y fortalece la calidad de la gestión. Eso hace que ver mujeres en todo nivel sea otra de las claves del éxito.

En segundo término, sin foco no se llega a nada. Y una mujer que vive desafíos a la hora de balancear vida personal con desarrollo profesional, debe saber discernir qué es importante para no desperdiciar tiempo y esfuerzos. Dados los desafíos y oportunidades que tenemos, esta es uno de los atributos que busco entre aquellas que eligen el camino de emprender.

Invertir en proyectos dirigidos por mujeres, además de atender cuestiones sociales de peso, es muy rentable. Por cada dólar de financiamiento, las mujeres generan 78 centavos de ganancia y los hombres, sólo 31. Este es uno de los argumentos más importantes para demostrar el impacto que tenemos en el mundo de los negocios. Invertir en mujeres rentable económicamente, de hecho, dos veces y medio más rentable.

Por último, para todas las que hemos logrado alcanzar altos niveles de performance en el -todavía- masculino mundo de los negocios está la responsabilidad. Debemos ser conscientes que cuantas más lleguen y nos acompañen más naturalizada estará nuestra presencia en los más altos niveles.

En los negocios, ser mujer tiene sus privilegios pero también implica más responsabilidades. Por lo tanto, todas estas recomendaciones carecen de sentido sin solidaridad con quienes vienen detrás. Cada emprendedora debe acompañar a otra, con mentoreo, intercambiando ideas, contactos y con acciones concretas para abrir el juego a las que piensan en el difícil y satisfactorio camino del emprendedorismo.

Cofundadora de TransparentBusiness, productora ejecutiva de Unicorn Hunters

