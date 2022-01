Paradojas del verano amenazado por una ola

PUNTA DEL ESTE.- Los rayos de sol que convierten al mar en un espejo del cielo me dieron la bienvenida. Punta del Este, balneario de mi infancia y due帽o de recuerdos imborrables, me abraz贸 con calidez. Apacible, todo se ve igual, pero nada lo es.

La llegada se sinti贸 como un saltito al vac铆o, luego de algunas semanas de preparaci贸n. 鈥淭e llaman a direcci贸n鈥, hab铆a bromeado mi jefe, antes de que me convocaran para realizar la cobertura de verano en Uruguay. V铆ctima de la ansiedad y una obsesiva previsi贸n, me pas茅 los d铆as previos a las corridas por la Redacci贸n anotando todo en mi cuaderno rojo: qui茅n estar谩, d贸nde aparecer谩n las tendencias, qu茅 buscar. Aventurarse a una tarea de estas caracter铆sticas supone preparaci贸n, pero sobre todo anticipaci贸n.

Llevaba ya algo de experiencia en coberturas en otras ciudades en tiempos de coronavirus: me toc贸 informar sobre el avance del covid desde el epicentro mundial de la pandemia, Nueva York. Tal vez por eso asum铆 el desaf铆o con cierta soltura. En 2020 viv铆 con cad谩veres en containers frigor铆ficos estacionados a la vuelta de mi casa. Tras una experiencia tan hostil, pens茅: Punta del Este, easy-peasy. 鈥淪ubestimar, error es鈥, habr铆a retrucado el maestro Jedi llamado Yoda.

Presupuesto en Excel y rechequeo de seguro m茅dico. El viaje comenz贸 d铆as antes del embarque. Hisopado, certificado de vacunaci贸n y declaraciones juradas en mano. La rutina parec铆a muy lejana a los tiempos prepandemia. Cruc茅 la frontera con Uruguay por los puentes. Luego de casi nueve horas de rutas onduladas, el inmenso azul del mar en Punta Ballena me confirm贸 el arribo. 鈥淯sted ha llegado a Punta del Este鈥, reson贸 en mi cerebro la voz de un narrador.

Ese quesey贸 del mar se mantiene intacto. Mansa o Brava. Hechicero imperturbable y due帽o de un olor tan particular (una r谩pida b煤squeda me ense帽贸 que se debe al dimetil sulfuro, un gas maloliente generado por las bacterias que se alimentan de fitoplancton), el Atl谩ntico es el 煤nico que parece que no haber cambiado en el Este.

El verano lleg贸 con mucha expectativa y optimismo por los altos niveles de vacunaci贸n. Todo se ve铆a claro, pero el avance de la variante 贸micron lleg贸 para entorpecer la vida y hacer del horizonte una bruma bien difusa.

El d铆a a d铆a muestra los recovecos de una ola que nada tiene que ver con la de mar. Se usa certificado de vacunaci贸n como carta de presentaci贸n y tapabocas como accesorio de la temporada. De la Mansa a Jos茅 Ignacio, de El Chorro a La Barra y de regreso la pen铆nsula. Durante la cobertura se destinan horas arriba del auto en busca de historias.

El identificador de llamadas de mi celular bulle con alertas desde Buenos Aires. Con diferentes urgencias, editores de distintas secciones quieren saber: 驴c贸mo fue el A帽o Nuevo de las celebridades? 驴el sistema de salud da abasto? 驴c贸mo se comportan los m谩s j贸venes? Sin tiempo para la playa, reporto a mis jefes con vista al oc茅ano y sin muchas horas de sue帽o mientras mi perro me mira con recelo.

Con menos argentinos que en otras temporadas, la distribuci贸n de rioplatenses occidentales se concentra casi de forma exclusiva de Manantiales a Jos茅 Ignacio. En la Pen铆nsula, el 鈥淐h茅鈥 fue reemplazado por 鈥淏o鈥 de los charr煤as, que copan el coraz贸n este帽o entre amigos o familias.

Los boliches eligieron no enfrentar un duelo con las autoridades sanitarias para adecuarse a la pandemia, aunque los c贸nclaves privados se distribuyen todas las noches desde fines de diciembre. El t铆pico fortach贸n que controla el ingreso en las fiestas ya no solo sirve de esc谩ner visual, sino como filtro para no inmunizados contra el Covid-19. 鈥淣ena, sin el certificado no pas谩s鈥, resoplan de mala gana los hombres de negro.

Hablo con los adolescentes en las playas m谩s coquetas. El hartazgo es comuni贸n. No les interesa la pandemia, ni los efectos, ni lo que puedan generar sus contagios. Muchos j贸venes con s铆ntomas prefieren salir igual y lo bautizan 鈥渓a movida de los positivos鈥. Trago saliva y doy unos pasos para atr谩s.

La din谩mica de los hisopados en Punta del Este es tan cara (US$70, en promedio) y complicada 鈥搑equiere horas de fila al sol o en el auto- que abundan los reclamos. 鈥淓stamos desbordados鈥 justifican, mientras el veraneante 鈥搊 laburante, en este caso- protesta y rezonga con mala cara.

Ya sea despu茅s de las fiesta de A帽o Nuevo (que ni se dio por enterada de la pandemia) o por las masivas colas en los supermercados, no haber tenido Covid-19 ni ser contacto estrecho es como sacarse la Quiniela. El tercer hisopado termin贸 por arrojarme el fastidioso positivo. 鈥淪ala de espera virtual: Mar铆a Domitila Dellacha, usted tiene 46 pacientes esperando鈥, reza la aplicaci贸n del seguro m茅dico en mi celular mientras escribo esta columna. Fiebre, tos y mialgia. 驴Cobertura period铆stica a fondo? Con m谩s historias en el tintero, creo que la conseguimos.