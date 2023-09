escuchar

Cuando Rodrigo de Paul empezó a entonar el cántico Brasilero, Brasilero… en plena celebración del triunfo de la Copa América 2021, Lionel Messi lo frenó en seco con un “No, no”, reafirmado su liderazgo y dejando en claro los valores del equipo: alegría por el triunfo y respeto por el rival. El líder como referente que es, demarca constantemente el camino y en esa demarcación -es por aquí y por aquí no- se incluye el poner límites efectivos y tomar decisiones que no siempre van a gustar a todo el mundo, pero que son necesarios para ganarse el respeto y llevar al equipo al logro de los resultados deseados. Cabe recordar cómo De Paul cuidó a Messi en todo el Mundial.

“Les cuesta asumir su liderazgo, hacer pedidos, poner límites, se ponen en el rol de amigo y se desdibujan como líderes”, me planteó la gerente de RRHH de una multinacional. Hay personas que ocupan puestos de liderazgo a las que les resulta muy difícil decir “no”, realizar pedidos efectivos o delegar tareas; buscan aprobación continua y confunden motivar con ser condescendientes. Estas actitudes no solo socavan la capacidad de influencia de un líder sino que también, a diferencia de lo que éstos esperan, erosionan la motivación. Buscar agradar a todos todo el tiempo es infructuoso. El que se esfuerce en ello no será percibido como la persona adecuada para liderar ya que le costará ganarse el respeto de su equipo. Un líder que no inspira respeto ni confianza no será considerado como tal. La gente sigue a aquellos que respeta como líderes aun cuando no tengan autoridad formal. Ellos son modelos a seguir para su equipo porque actúan de manera íntegra y honesta, lideran con el ejemplo, mantienen la calma en situaciones tensas, ayudan al equipo a abordar sus fricciones y establecen las reglas de juego de manera clara.

De hecho, la capacidad para poner límites efectivos impacta significativamente en la motivación ya que constituyen un marco dentro del cual el equipo puede desempeñarse de manera autónoma. Estos límites son efectivos cuando tienen un objetivo claro y contribuyen al éxito del equipo, se comunican de manera asertiva y están alineados con los valores de la organización. Estos definen lo que se espera y lo que es inaceptable en términos de rendimiento, actitudes y conductas. Y es a través de estas que se manifiestan o vivencian los valores que actúan como guías. Un líder débil o indeciso difícilmente delegue, le otorgue libertad a su equipo y lo más probable es que recurra al micromanagement controlando hasta el más mínimo detalle del trabajo. Cuando las personas no tienen la posibilidad de decidir ni de tener un cierto control de cómo realizar sus tareas, se sienten como autómatas, pierden motivación y sentido de pertenencia.

Por el contrario, un líder sólido se gana el respeto de su equipo. Un auténtico liderazgo implica tener una dirección clara; propiciar espacios de diálogo y debates; brindar autonomía porque; impulsar su crecimiento y desarrollo; reconocer y celebra los logros y contribuciones: compartir momentos de conexión como almuerzos, eventos, una charla de café y saber cómo acercarse a cada colaborador porque cada uno es diferente; no postergar ni evitar decisiones que solo le competen tomar al líder y asumir la responsabilidad por aquéllas; no buscar la aprobación constante y establecer límites efectivos.

“No te olvides de la autoridad. Si no quieres fracasar, has de tener el control sobre tus jugadores”, fue el consejo que le dio Cruyff a Pep Guardiola, según informó el medio El Gráfico, cuando se hizo cargo de la dirección del Barca. Porque como bien dice John Maxwell, la gente no sigue a otros por casualidad. Sigue, por naturaleza, a los líderes fuertes.

Coach ejecutiva, especializada en entrenar a líderes, fuerza de ventas y equipos para que incrementen su productividad