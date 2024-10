¿LLA y Pro deben contraer matrimonio?

Escuchar

En tiempos de coaliciones de partidos observamos alianzas electorales que devienen en coaliciones de gobierno, aunque muchas veces - en la Argentina, siempre - no trascienden. Así asistimos a los famosos “matrimonios por conveniencia” donde partidos se unen para ganar elecciones, pero no comparten un ideario ni un proyecto común, y pasado un tiempo “se divorcian” para nunca más volver.

También presenciamos en la Argentina escisiones en un mismo partido, y esto ocurre porque las ideas o proyectos o los incentivos selectivos (personales, individuales) se contraponen entre líderes de una misma fuerza, y así se fragmenta ese partido o deja de existir como tal.

En un pasado más remoto, la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se desmoronó tras dos años de gobierno en diciembre de 2001, y con esto, la UCR quedó disminuida moral y electoralmente a niveles preocupantes y el Frepaso, que era el otro partido que la conformaba, dejó de existir.

Una coalición más reciente, Juntos por el Cambio, también sucumbió. Y esto sucedió de cara a la última elección general de 2023, donde Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se enfrentaron política y personalmente hasta niveles colosales. Juntos por el Cambio, muy separado, quedó fuera del juego en el balotaje y finalmente ganó la naciente La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei. Bullrich migró a LLA, donde ocupa el rol de ministra de Seguridad, mientras Rodríguez Larreta se encuentra conformando una nueva fuerza ya fuera de Pro. Ambos precandidatos de Pro que compitieron en la interna hace apenas 14 meses y eran las figuras centrales de Juntos por el Cambio, hoy se encuentran fuera de la coalición que ya desapareció, y fuera del partido Pro.

¿Hubo entre LLA y Pro una alianza electoral? No. ¿Hay entre LLA y Pro una alianza de gobierno? Tampoco. ¿Hay entre LLA y Pro una alianza parlamentaria? Pareciera que sí. ¿Puede una alianza parlamentaria transformarse en una alianza electoral? Puede ser.

En los regímenes parlamentarios las alianzas en los Parlamentos pueden constituir los gobiernos, ya que las mayorías en el Congreso determinan las presidencias. En los regímenes presidencialistas no. Los gobiernos se eligen de modo independiente cada determinada cantidad fija de años.

Por eso si no se fusionan, y bajo un régimen presidencialista, LLA y Pro seguirán hasta las próximas elecciones siendo partidos políticos independientes. Pero esta situación “novedosa” en la Argentina de dos partidos que se recriminan y se celan y se reclaman pero que finalmente terminan apoyándose una y otra vez en el Congreso, puede significar que se encuentra en ciernes una alianza nítida y verdadera. Se trata de una alianza por conveniencia, porque a LLA le conviene que Pro le brinde apoyo, lo necesita para gobernar, y al Pro le conviene unirse a LLA porque el Pro en las encuestas perdió mucho apoyo electoral, porque comparten electorado y hoy Milei es la figura política del momento.

Pero no todo es conveniencia en esta mancomunidad; si hay apoyo parlamentario es porque hay consenso, si hay consenso es porque hay acuerdos, si hay acuerdos es porque persiguen ideas y proyectos comunes. Por eso, esta alianza parlamentaria que puede devenir en alianza electoral puede llegar a ser la alianza más real de la Argentina reciente.

Para esto, el Pro debe definirse y hacer “la gran Patricia” y fusionarse ya mismo a LLA, o hasta las próximas elecciones continuar dándole apoyo a Milei sin tantas cartas kilométricas que le recriminan tanta cosa a los libertarios y admitir que en lo fundamental acuerdan y “habrá boda” de cara a la próxima contienda electoral. También para que ocurra esto, “el Jefe” de la LLA, Karina Milei, debe admitir que su hermano y Mauricio Macri se llevan de perlas y debe dejar que confluya esa comunión sin tantos reparos o temores de que Macri haga con LLA lo que hizo con la UCR y la Coalición Cívica. El Pro puede devorarse a LLA, es cierto, también LLA puede devorarse al Pro, o pueden de manera conjunta ser felices y comer perdices.

Hay temores, hay desconfianza, hay mezquindades, pero no hay dudas. Y por eso el Pro, aunque mande posteos o comunicados interminables repletos de “peros”, se atreve a apoyar a LLA acompañando el veto del presidente Milei que no permitió recomponer haberes jubilatorios y el veto que no permite recomponer haberes de los docentes de las universidades públicas.

Si el Pro se atreve a apoyar dos vetos tan impopulares es porque entre el Pro y LLA hay amor. ¿Habrá matrimonio?

Politóloga y profesora de la UBA